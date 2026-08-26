تمسك الهلال بـ«بوابري» يدفع الاتفاقيين إلى صفقة «سرية»

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن إدارة نادي الاتفاق تدرس إعارة الجناح الشاب موهاو نكوتا إلى ناديه السابق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نكوتا (21 عاماً) قد انضم إلى صفوف «فارس الدهناء» في صيف 2025 قادماً من أورلاندو بايرتس؛ حيث خاض مع الفريق 22 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها هدفين وصنع 3 أهداف.

وفي حال إتمام خروج اللاعب الجنوب أفريقي، فستتجه الإدارة الاتفاقية إلى تعزيز خط الوسط بالتعاقد مع لاعب في مركز «المحور» من مواليد تحت 21 عاماً، وسط سرية تامة لإتمام المفاوضات بنجاح.

وكشفت المصادر ذاتها عن أن الفرنسي سايمون بوابري، لاعب فريق الهلال، كان ضمن الخيارات المطروحة والبارزة على طاولة إدارة الاتفاق لتدعيم هذا المركز، إلا أن تمسّك إدارة الهلال باللاعب حال دون استمرار المفاوضات.