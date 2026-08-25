باباس: أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام النصر

اعترف الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، بإحباطه من خسارة فريقه أمام النصر 2-3، بعدما تقدم بهدفين وسيطر على مجريات المباراة قبل أن يفقد تقدمه في الشوط الثاني.

وقال باباس في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «محبط جداً من النتيجة، تقدمنا بهدفين وسيطرنا، ولكن للأسف ما حدث في الشوط الثاني والخسارة أمر محبط».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» عن أسباب الخسارة رغم التقدم، وما الذي حدث للفريق بين الشوطين، قال: «لا أعلم ماذا حدث، ولماذا تراجع الأداء. قد يكون الأمر متعلقاً بالجانب البدني أو بشيء آخر، وعلينا دراسة ما حدث من سيناريو وتصحيح الوضع في المباريات المقبلة».

وأضاف: «أتحمل مسؤولية ما حدث، وأجريت تغييرات نتيجة ظروف معينة، بعضها كان اضطرارياً، مثل ياسر الشمري، وهذا أثر في مستوى الأداء. وفي النهاية لا يمكن أن نقلل من قوة النصر وانسجامه، خصوصاً أنه حامل لقب الموسم الماضي».