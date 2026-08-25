ماني يقود النصر لريمونتادا مُثيرة أمام الاتفاق

سجل ساديو ماني هدفين في الشوط الثاني ليقود 10 لاعبين من النصر لقلب النتيجة والفوز 3 - 2 على مضيفهم الاتفاق في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين اليوم الثلاثاء.
ولم يحافظ الاتفاق على تقدمه بهدفين في الشوط الأول عن طريق أوندريج دودا وألفارو ميدران، بعد طرد حارس النصر بينتو في الدقيقة 12.
وبعد خروج القائد كريستيانو رونالدو أثناء الاستراحة، انتفض النصر مع بداية الشوط الثاني ونجح ماني في تقليص الفارق في الدقيقة 74، قبل أن يدرك المدافع عبد الإله العمري هدف التعادل بضربة رأس بعدها بثلاث دقائق.
ومن هجمة مرتدة، سجل ماني هدف الفوز، الذي احتسب بعد العودة لتقنية حكم الفيديو. ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول وتجمد رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز السادس.