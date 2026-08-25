غوميز: نمر بفترة ضغط وإرهاق... لا نملك وقتاً للتحضير للهلال

أبدى مدرب الأهلي، مارينو بوسيتش، ارتياحه للحالة الفنية التي يعيشها الفريق قبل مواجهة أوكلاند سيتي الأربعاء، فيما أكد المدافع البرازيلي روجر إيبانيز جاهزية الفريق الكاملة لخوض اللقاء، مشدداً على احترام المنافس وقوته، وضرورة التركيز في جميع تفاصيل المباراة وتجنب الأخطاء.

وأكد إيبانيز أن الأهلي سيدخل المواجهة بهدف حسم التأهل إلى النهائي، مشدداً على أهمية التركيز خلال مجريات اللقاء، وقال: «لدينا فرصة أخرى الآن لكسب البطولة التي خسرناها الموسم الماضي، وهذا حافز كبير لنا، وسنقاتل غداً للفوز من أجل الذهاب للمباراة النهائية على اللقب».

وتطرق إيبانيز إلى رحيل مدربه السابق ماتياس يايسله، مؤكداً تمنياته له بالتوفيق، وقال: «ليس لدي الكثير لأقوله عن ماتياس، وأتمنى له كل التوفيق، لديه إمكانيات تؤهله للتواجد في نيوكاسل، لكن لدينا هنا أيضاً إمكانيات تساعدنا على القتال من أجل الألقاب التي نسعى لتحقيقها هذا العام».

وأضاف: «لذلك سنبقى أقوياء هنا، ونعلم أن بوسيتش جاء بالطموح نفسه الذي نملكه، وهذا هو الأمر المهم». وأشاد إيبانيز بمدربه الجديد، وقال: «بوسيتش مدرب رائع أيضاً، وعلى الرغم من أنه لم يمضِ معنا وقتاً طويلاً، فإنه أظهر ذلك بالفعل خلال هذه الأيام، لقد أظهر شخصيته، ونحن نحب ذلك، ولدينا طموح للمضي قدماً هذا العام».

من جانبه، أكد بوسيتش معرفته الجيدة بالمنافس، موضحاً أن أوكلاند سيتي «فريق معروف عالمياً وأسلوب لعبه واضح رغم تغيير مدربيه في الآونة الأخيرة»، مشدداً في الوقت ذاته على جاهزية الأهلي لخوض المواجهة.

وتحدث المدرب عن منهجيته في التحضير للمباريات، وقال: «أنا أقوم بالتحضير للمباريات بشكل عميق تكتيكياً، وأجري مناقشات فردية مع اللاعبين، لكن الأهم هو العمل بشكل محدد على أرض الملعب من الناحية التطبيقية». وأضاف: «نعرض للاعبين مقاطع للخصم وحالات منفصلة، وأنا مدرب أحب التحضير للمباريات بشكل عميق جداً».

وحول إمكانية مشاركة الوافد الأوكراني أرتيم بوندارينكو أمام أوكلاند، رفض بوسيتش الكشف عن قراره، مكتفياً بالقول: «لن أعلن الآن»، قبل أن يؤكد جاهزية اللاعب من الناحية اللياقية، مشيراً إلى سرعة تأقلمه مع المجموعة.

وأوضح بوسيتش أن بوندارينكو وصل إلى الأهلي وهو في حالة بدنية جيدة، وقال: «لقد جاء في حالة بدنية ممتازة، بالطبع، لأنه سبق أن خاض مباريات رسمية قبل القدوم، وكان لديه فترة إعداد جيدة».

وتابع: «وهذا كان أمراً مهماً بالنسبة لنا، أن نحصل على لاعب جاهز بدنياً وقادر على اللعب مباشرة، وإحداث تأثير مباشر معنا». وأكد الأهلي أن الفريق يواصل تحضيراته الأخيرة للمواجهة، وقال: «ما زلنا نستعد للمباراة، وما زال لدينا حصة تدريبية أخيرة اليوم، ونفعل ما بوسعنا لنصبح أقوياء ومميزين داخل الملعب في تلك المباراة للحصول على اللقب».

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة للأهلي، التي سُمح خلالها لوسائل الإعلام بالحضور لمدة 15 دقيقة، أجواءً حماسية عكست حالة الانسجام وروح المجموعة الواحدة بين اللاعبين، وسط ترحيب بالوافد الجديد أرتيم بوندارينكو، الذي شارك في التدريبات الجماعية استعداداً للمواجهة المرتقبة.