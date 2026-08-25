واتكينز يتلقى راتباً سنوياً قدره 14 مليون يورو سنوياً للرحيل عن أستون فيلا

قد يحصل أولي واتكينز على راتب سنوي يبلغ نحو 14 مليون يورو «61.4 مليون ريال سعودي»، إذا نجح الهلال في التوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وكان المهاجم الإنجليزي، البالغ من العمر 30 عاماً، هدفاً لأربعة عروض قدمها النادي السعودي خلال الصيف الحالي، إلا أن أستون فيلا رفضها جميعاً. ويتعين على الهلال تقديم مبلغ يتجاوز 52.6 مليون يورو «230.3 مليون ريال»، وهي القيمة التقريبية للعرض الأخير الذي رفضه فيلا الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن نادي الدوري السعودي للمحترفين مستعد لتقديم شروط شخصية مالية مغرية لواتكينز، في حال نجح في تحقيق اختراق في المفاوضات بشأن قيمة الصفقة خلال الأيام السبعة المقبلة.

وتبلغ قيمة الحزمة المقترحة لواتكينز 14 مليون يورو صافياً سنوياً على الأقل «61.4 مليون ريال»، وهو مبلغ ضخم بالنظر إلى أن اللاعب سيحتاج، وفق النظام الضريبي في بريطانيا، إلى الحصول على راتب يتجاوز ما يعادل 467 ألف يورو أسبوعياً «نحو 2.05 مليون ريال» حتى يصل إلى صافي الدخل نفسه.

كما تتضمن العديد من العقود في الدوري السعودي مكافآت وحوافز إضافية، ما قد يرفع القيمة الإجمالية لما سيحصل عليه واتكينز في حال إتمام انتقاله إلى الهلال.

ويمثل مستقبل واتكينز في أستون فيلا أحد أبرز الملفات التي يتعين حسمها خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية. وغاب المهاجم عن خسارة فريقه أمام برايتون 4-0 في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما طالب أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، مهاجمه بتوضيح سبب عدم مشاركته في المباراة.

ورفض إيمري أيضاً الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان واتكينز، الذي أسهم في تتويج النادي بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، قد جعل نفسه غير متاح للمشاركة في اللقاء.

وعاد واتكينز، الذي شارك في مباراتين مع منتخب إنجلترا خلال كأس العالم، إلى تدريبات أستون فيلا، إلا أن مستقبله مع النادي لا يزال غير محسوم في ظل استمرار تحركات الهلال للتعاقد معه.

وبدأ أستون فيلا في الوقت نفسه دراسة خيارات أخرى في مركز المهاجم، في مؤشر على استعداد النادي لاحتمال رحيل واتكينز قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وقدم فيلا عرضاً أولياً تبلغ قيمته نحو 21 مليون يورو «92 مليون ريال» إلى كريستال بالاس من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا، إلا أن النادي اللندني لم يعتبر العرض جدياً.

كما قدم أستون فيلا عرضاً ثانياً تجاوز 23.4 مليون يورو «102 مليون ريال»، تضمن جدولاً معقداً من المكافآت والحوافز كان من الممكن أن يرفع القيمة النهائية للصفقة إلى نحو 35 مليون يورو «154 مليون ريال»، إلا أن العرض لم يلق قبول كريستال بالاس أيضاً.

ومن المتوقع أن يتحرك أستون فيلا للتعاقد مع نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، باعتباره الخيار الأول للنادي لتعزيز مركز رأس الحربة، فيما يطلب النادي اللندني نحو 76 مليون يورو «333 مليون ريال» مقابل التخلي عنه.

وأبلغ إيمري لاعبي أستون فيلا بأن يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي سيكونان إجازة، فيما عاد واتكينز إلى التدريبات الاثنين عقب الهزيمة أمام برايتون.

وسيكون تعويض ماتيتا أمراً صعباً بالنسبة إلى كريستال بالاس في هذه المرحلة المتأخرة من سوق الانتقالات، خصوصاً أن المهاجم نجح في الوصول إلى حاجز 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال كل واحد من المواسم الثلاثة الماضية.

وشجع أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس السابق، ناديه الجديد نوتنغهام فورست على التعاقد مع ليام ديلاب من تشيلسي، وهو مهاجم يمتلك مواصفات مشابهة لماتيتا.

وتبلغ القيمة المطلوبة للتعاقد مع ديلاب نحو 58.4 مليون يورو «256 مليون ريال»، فيما سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً هدفاً واحداً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويمتلك ماتيتا عاماً واحداً متبقياً في عقده، بعد أن فعّل كريستال بالاس العام الماضي بند تمديد العقد من طرف النادي. وكان اللاعب قد سعى إلى الطعن في قانونية ذلك البند، وهو ما كان من شأنه، في حال إبطاله، التسبب في مشكلات تعاقدية لعشرات الأندية واللاعبين.

ولم يتحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للنظر في القضية، ليظل عقد ماتيتا مع كريستال بالاس ساري المفعول.

أرقام مسيرة واتكينز

وخاض واتكينز 524 مباراة وسجل 193 هدفاً خلال مسيرته مع الأندية، وفق الأرقام المرفقة بالمادة.

بدأ مسيرته مع إكستر سيتي، وخاض معه 78 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً، قبل أن يلعب مع ويستون سوبر مير على سبيل الإعارة، مسجلاً 10 أهداف خلال 25 مباراة.

وانتقل بعد ذلك إلى برينتفورد، حيث خاض 143 مباراة وأحرز 49 هدفاً، قبل أن يبدأ المحطة الأبرز في مسيرته مع أستون فيلا.

ومع أستون فيلا، خاض المهاجم الإنجليزي 278 مباراة سجل خلالها 108 أهداف، ليصبح رصيده الإجمالي في مسيرته 193 هدفاً خلال 524 مباراة.