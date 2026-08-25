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الرياضة رياضة سعودية

واتكينز يتلقى راتباً سنوياً قدره 14 مليون يورو سنوياً للرحيل عن أستون فيلا

الهلال يتعين عليه تجاوز عرضه الرابع البالغ «230 مليون ريال سعودي»

أولي واتكينز نجم استون فيلا يقترب من الهلال (رويترز)
أولي واتكينز نجم استون فيلا يقترب من الهلال (رويترز)
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واتكينز يتلقى راتباً سنوياً قدره 14 مليون يورو سنوياً للرحيل عن أستون فيلا

أولي واتكينز نجم استون فيلا يقترب من الهلال (رويترز)
أولي واتكينز نجم استون فيلا يقترب من الهلال (رويترز)

قد يحصل أولي واتكينز على راتب سنوي يبلغ نحو 14 مليون يورو «61.4 مليون ريال سعودي»، إذا نجح الهلال في التوصل إلى اتفاق مع أستون فيلا خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وكان المهاجم الإنجليزي، البالغ من العمر 30 عاماً، هدفاً لأربعة عروض قدمها النادي السعودي خلال الصيف الحالي، إلا أن أستون فيلا رفضها جميعاً. ويتعين على الهلال تقديم مبلغ يتجاوز 52.6 مليون يورو «230.3 مليون ريال»، وهي القيمة التقريبية للعرض الأخير الذي رفضه فيلا الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فإن نادي الدوري السعودي للمحترفين مستعد لتقديم شروط شخصية مالية مغرية لواتكينز، في حال نجح في تحقيق اختراق في المفاوضات بشأن قيمة الصفقة خلال الأيام السبعة المقبلة.

وتبلغ قيمة الحزمة المقترحة لواتكينز 14 مليون يورو صافياً سنوياً على الأقل «61.4 مليون ريال»، وهو مبلغ ضخم بالنظر إلى أن اللاعب سيحتاج، وفق النظام الضريبي في بريطانيا، إلى الحصول على راتب يتجاوز ما يعادل 467 ألف يورو أسبوعياً «نحو 2.05 مليون ريال» حتى يصل إلى صافي الدخل نفسه.

كما تتضمن العديد من العقود في الدوري السعودي مكافآت وحوافز إضافية، ما قد يرفع القيمة الإجمالية لما سيحصل عليه واتكينز في حال إتمام انتقاله إلى الهلال.

ويمثل مستقبل واتكينز في أستون فيلا أحد أبرز الملفات التي يتعين حسمها خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية. وغاب المهاجم عن خسارة فريقه أمام برايتون 4-0 في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما طالب أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، مهاجمه بتوضيح سبب عدم مشاركته في المباراة.

ورفض إيمري أيضاً الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان واتكينز، الذي أسهم في تتويج النادي بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، قد جعل نفسه غير متاح للمشاركة في اللقاء.

وعاد واتكينز، الذي شارك في مباراتين مع منتخب إنجلترا خلال كأس العالم، إلى تدريبات أستون فيلا، إلا أن مستقبله مع النادي لا يزال غير محسوم في ظل استمرار تحركات الهلال للتعاقد معه.

وبدأ أستون فيلا في الوقت نفسه دراسة خيارات أخرى في مركز المهاجم، في مؤشر على استعداد النادي لاحتمال رحيل واتكينز قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وقدم فيلا عرضاً أولياً تبلغ قيمته نحو 21 مليون يورو «92 مليون ريال» إلى كريستال بالاس من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي جان فيليب ماتيتا، إلا أن النادي اللندني لم يعتبر العرض جدياً.

كما قدم أستون فيلا عرضاً ثانياً تجاوز 23.4 مليون يورو «102 مليون ريال»، تضمن جدولاً معقداً من المكافآت والحوافز كان من الممكن أن يرفع القيمة النهائية للصفقة إلى نحو 35 مليون يورو «154 مليون ريال»، إلا أن العرض لم يلق قبول كريستال بالاس أيضاً.

ومن المتوقع أن يتحرك أستون فيلا للتعاقد مع نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، باعتباره الخيار الأول للنادي لتعزيز مركز رأس الحربة، فيما يطلب النادي اللندني نحو 76 مليون يورو «333 مليون ريال» مقابل التخلي عنه.

وأبلغ إيمري لاعبي أستون فيلا بأن يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي سيكونان إجازة، فيما عاد واتكينز إلى التدريبات الاثنين عقب الهزيمة أمام برايتون.

وسيكون تعويض ماتيتا أمراً صعباً بالنسبة إلى كريستال بالاس في هذه المرحلة المتأخرة من سوق الانتقالات، خصوصاً أن المهاجم نجح في الوصول إلى حاجز 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال كل واحد من المواسم الثلاثة الماضية.

وشجع أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس السابق، ناديه الجديد نوتنغهام فورست على التعاقد مع ليام ديلاب من تشيلسي، وهو مهاجم يمتلك مواصفات مشابهة لماتيتا.

وتبلغ القيمة المطلوبة للتعاقد مع ديلاب نحو 58.4 مليون يورو «256 مليون ريال»، فيما سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً هدفاً واحداً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويمتلك ماتيتا عاماً واحداً متبقياً في عقده، بعد أن فعّل كريستال بالاس العام الماضي بند تمديد العقد من طرف النادي. وكان اللاعب قد سعى إلى الطعن في قانونية ذلك البند، وهو ما كان من شأنه، في حال إبطاله، التسبب في مشكلات تعاقدية لعشرات الأندية واللاعبين.

ولم يتحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للنظر في القضية، ليظل عقد ماتيتا مع كريستال بالاس ساري المفعول.

أرقام مسيرة واتكينز

وخاض واتكينز 524 مباراة وسجل 193 هدفاً خلال مسيرته مع الأندية، وفق الأرقام المرفقة بالمادة.

بدأ مسيرته مع إكستر سيتي، وخاض معه 78 مباراة سجل خلالها 26 هدفاً، قبل أن يلعب مع ويستون سوبر مير على سبيل الإعارة، مسجلاً 10 أهداف خلال 25 مباراة.

وانتقل بعد ذلك إلى برينتفورد، حيث خاض 143 مباراة وأحرز 49 هدفاً، قبل أن يبدأ المحطة الأبرز في مسيرته مع أستون فيلا.

ومع أستون فيلا، خاض المهاجم الإنجليزي 278 مباراة سجل خلالها 108 أهداف، ليصبح رصيده الإجمالي في مسيرته 193 هدفاً خلال 524 مباراة.

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الدوري السعودي: أبها يفرض التعادل على الخليج... والتعاون والفيحاء بلا انتصارات

أبها تمكن من حصد أولى النقاط (تصوير: علي خمج)
أبها تمكن من حصد أولى النقاط (تصوير: علي خمج)
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الدوري السعودي: أبها يفرض التعادل على الخليج... والتعاون والفيحاء بلا انتصارات

أبها تمكن من حصد أولى النقاط (تصوير: علي خمج)
أبها تمكن من حصد أولى النقاط (تصوير: علي خمج)

فرض أبها التعادل 1-1 على ضيفه الخليج في مباراة شحيحة الفرص في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

وحصد أبها الصاعد أول نقطة في مشواره بالدوري هذا الموسم بعد 3 مباريات، فيما وصل الخليج الذي تعادل للمرة الثالثة توالياً، إلى 3 نقاط في المركز العاشر.

وافتتح الخليج التسجيل عن طريق مهاجمه جوشوا كينج في الدقيقة 17، بعدما استقبل تمريرة عرضية من نواف الصعدي بضربة رأس متقنة.

لم ينجح التعاون في استثمار إقامة المباراة على أرضه (تصوير: سعد العنزي)

وأدرك صاحب الأرض التعادل بعد ست دقائق عن طريق كشيم القحطاني أيضاً بضربة رأس قوية بعد تمريرة عرضية من محمد الدوسري.

وفي مباراة جرت في التوقيت نفسه، خيم التعادل السلبي على لقاء التعاون وضيفه الفيحاء.

ولم يسفر ضغط التعاون المتواصل على دفاع الفيحاء المنظم، الذي ظهر بشكل جيد في بعض فترات المباراة عبر الهجمات المرتدة عن تسجيل أي هدف.

ورفع التعاون رصيده إلى نقطتين في المركز 12، بينما حصل الفيحاء على أول نقطة له في الدوري هذا الموسم.

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الرياضة رياضة سعودية

كأس القارات للأندية: سباق بين الأهلي وأوكلاند سيتي لحجز بطاقة الدور الثاني

لاعبو الأهلي عقب التدريبات (النادي الأهلي)
لاعبو الأهلي عقب التدريبات (النادي الأهلي)
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كأس القارات للأندية: سباق بين الأهلي وأوكلاند سيتي لحجز بطاقة الدور الثاني

لاعبو الأهلي عقب التدريبات (النادي الأهلي)
لاعبو الأهلي عقب التدريبات (النادي الأهلي)

يسعى الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة كأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال)، عندما يلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الأربعاء، على ملعب «الإنماء» في جدة، متسلحاً بالأرض والجمهور لمواصلة بدايته الجيدة هذا الموسم.

ويضرب الفائز من هذه المواجهة موعداً مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، بطل دوري أبطال أفريقيا، في الدور الثاني، فيما يتأهل الفائز من هذه المباراة لملاقاة تولوكا المكسيكي، بطل كوبا ليبرتادوريس، على أن يواجه المتأهل في نهاية المطاف بطل فرنسا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، باريس سان جرمان، في المباراة النهائية.

وتأتي مشاركة الأهلي بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة على حساب ماتشيدا زيروبيا الياباني، فيما يشارك أوكلاند سيتي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا على حساب سنترال كوست من جزر سليمان.

ويدخل الأهلي المواجهة بسلاح الأرض والجمهور، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير على ملعب الإنماء ومساندة الفريق في مستهل مشواره بالبطولة، في وقت يسعى فيه الفريق إلى تأكيد حضوره الإيجابي في بداية الموسم والمضي بعيداً في المسابقة العالمية.

بوسيتش خلال التحضيرات (النادي الأهلي)

وأكد الهولندي - البوسني مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه يستهدف «الظهور بصورة تليق بتاريخ النادي وطموحات جمهوره، والعمل على تحقيق تطلعاته».

وأضاف بوسيتش: «المرحلة الحالية تتطلب العمل والتركيز من أجل الوصول بالفريق إلى المستوى الذي يرضي جماهيره ويترجم طموحاته إلى نتائج وانتصارات».

ويمنّي الأهلي النفس بمواصلة بدايته الجيدة للموسم، والحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة التاسعة في جميع المسابقات حتى الآن، بعدما استهل موسمه الجديد بثلاثة انتصارات في الدوري والكأس، عقب فترة استعدادية خاض خلالها خمس مباريات لم يحقق فيها أي انتصار.

ويعيش الفريق مرحلة انتقالية بعد رحيل الألماني ماتياس يايسله إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلى جانب توديع النادي عدداً من أبرز نجومه، يتقدمهم الجزائري رياض محرز والعاجي فرانك كيسيه، اللذان كانا من العناصر الأساسية في تتويج الأهلي باللقب الآسيوي.

ورغم التغييرات الكبيرة التي طرأت على هوية الفريق وشكله، أظهر الأهلي ملامح إيجابية للمنافسة هذا الموسم، مع بروز الأرميني إدوارد سبيرتسيان، إلى جانب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، أحد أبرز الأسماء التي انضمت إلى الفريق هذا الصيف، والذي يعول عليه الجهاز الفني آمالاً كبيرة، فضلاً عن حضور الهداف الإنجليزي إيفان توني في الخط الأمامي.

لاعبان من أوكلاند إف سي في ملعب «الجوهرة» أمس (أوكلاند النيوزلندي - فيسبوك)

ويأمل الأهلي أيضاً في تعويض كبوة خروجه من الدور الثاني في نسخة العام الماضي، عندما خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام بيراميدز المصري بنتيجة 1 - 3، ما يمنح مواجهة الأربعاء أهمية إضافية للفريق الساعي إلى كتابة مسيرة مختلفة في النسخة الحالية.

وفي المقابل، يدخل أوكلاند سيتي المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة أمام بطل آسيا، إذ أكد البرتغالي بيدرو موريرا، مدرب الفريق، أن مواجهة الأهلي تمثل فرصة كبيرة لناديه لتقديم نفسه أمام العالم.

وقال موريرا، في مقابلة مع موقع الدوري الأسترالي الذي يشارك فيه فريقه: «إنها مباراة رائعة».

وأضاف: «إنها وسيلة للتعريف باسم النادي أمام العالم بأسره. هذا الأمر مهم بالنسبة لي. إنها الصورة الأولى التي سنقدمها لجميع مشجعينا. سنحاول القتال بكل قوتنا».

وأكد موريرا، الذي عمل مدرباً مساعداً في نادي روما الإيطالي بين عامي 2019 و2021، ضرورة أن يظهر فريقه بأعلى درجات التنظيم أمام الأهلي، وقال: «يجب أن نكون منظمين. يجب أن نظهر صورة فريق يملك الطموح، وأن نمثل الحاضر والمستقبل أيضاً».

ولم يخف مدرب أوكلاند سيتي إدراكه للفوارق المالية بين الفريقين، مستشهداً بإحدى صفقات الأهلي الجديدة، وقال: «لكننا سنلعب أمام بطل دوري أبطال آسيا. لقد تعاقدوا مؤخراً مع لاعب برتغالي، فرانسيسكو ترينكاو، في فترة الانتقالات الحالية، وقيمة هذا اللاعب وحدها تعادل ميزانية نادينا لثلاثة مواسم!».

وأضاف موريرا: «لذلك يجب أن ندرك هذا الواقع. لكن هذه هي كرة القدم، وعلينا أن نظهر إيماننا بقدراتنا وطموحنا وتنظيمنا».

وسيحاول أوكلاند سيتي تجنب تكرار سيناريو مشاركته في النسخة الماضية، عندما ودع المسابقة من الدور الأول على يد بيراميدز المصري، وهو الفريق ذاته الذي أنهى لاحقاً مشوار الأهلي في الدور الثاني، لتجمع مواجهة الأربعاء فريقين يتطلعان إلى تجاوز إخفاق النسخة الماضية والانطلاق نحو الأدوار المتقدمة.

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رياضة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: الدرعية المنتشي بانتصاراته وصفقاته يواجه الخلود

فريق الخلود يأمل في مواصلة انتصاراته (نادي الخلود
فريق الخلود يأمل في مواصلة انتصاراته (نادي الخلود
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الدوري السعودي: الدرعية المنتشي بانتصاراته وصفقاته يواجه الخلود

فريق الخلود يأمل في مواصلة انتصاراته (نادي الخلود
فريق الخلود يأمل في مواصلة انتصاراته (نادي الخلود

يدخل الدرعية مواجهته أمام الخلود على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم، وعزز صفوفه بجملة من الصفقات الجديدة التي يتطلع من خلالها إلى إظهار وجه مختلف، فيما يبحث الفيصلي والفتح في المجمعة عن كسر البداية المتعثرة وتسجيل أول انتصار لهما في المسابقة.

ويعيش الفريق حالة من الانتعاش بعد فوزه الثمين خارج أرضه أمام الحزم في الجولة الماضية، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة معنوية مهمة، خصوصاً أنه جاء بعد بداية لم تكن سهلة في ظهوره الأول بالدوري السعودي للمحترفين.

وكان الدرعية قد استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام الأهلي، قبل أن يغادر كأس الملك من دور الـ32 على يد النصر، إلا أن انتصاره أمام الحزم أعاد للفريق شيئاً من التوازن قبل مواجهة الخلود.

وقد يظهر الفريق بصورة مختلفة على الصعيد الهجومي بعد التحركات التي قام بها في سوق الانتقالات؛ إذ عزز صفوفه بعدد من الأسماء البارزة، يتقدمها الأوروغوياني داروين نونيز قادماً من الهلال، والفرنسي إنزو ميلوت قادماً من الأهلي، إضافة إلى الهداف الجزائري عادل بولبينة.

وتمنح هذه الأسماء الدرعية خيارات هجومية أكبر، في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق إلى البناء على انتصاره الأخير والوصول إلى فوزه الثاني توالياً، وتأكيد قدرته على المنافسة في موسمه الأول بين الكبار.

غير أن مهمة الدرعية لن تكون سهلة أمام الخلود، الذي يقدم بداية لافتة ولم يعرف الخسارة حتى الآن، بعدما جمع 4 نقاط من أول جولتين.

وخرج الخلود في الجولة الماضية بانتصار مثير وثمين أمام التعاون بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها نفسه بصورة مثالية، ليواصل بدايته الإيجابية ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

نونيز تقدم اللاعبين في التحضيرات (نادي الدرعية)

ويطمح الخلود إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم ومواصلة جمع النقاط، إلا أن مواجهة الدرعية ستكون اختباراً مختلفاً أمام فريق يعيش نشوة انتصاره الأول وعزز صفوفه بأسماء هجومية جديدة.

وفي المجمعة، يبحث الفيصلي والفتح عن كسر البداية المتعثرة وتسجيل أول انتصار لهما هذا الموسم، في مواجهة تجمع فريقين تتشابه ظروفهما إلى حد كبير بعد مرور جولتين من المسابقة.

ويدخل الفريقان المباراة دون أي نقطة بعد خسارتهما في أول جولتين، ما يجعل المواجهة فرصة لكليهما من أجل إيقاف نزيف النقاط والابتعاد مبكراً عن المراكز المتأخرة.

وخسر الفيصلي مباراته الأولى أمام الهلال بنتيجة 2-4، قبل أن يتعرض لخسارة ثانية أمام نيوم، ليجد نفسه أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن استمرار التعثر سيزيد الضغوط على الفريق مع بداية الموسم.

ورغم الخسارتين، لا يزال الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، متمسكاً بقدرة فريقه على العودة، مؤكداً أن العمل هو الطريق لتجاوز المرحلة الحالية، وأن فريقه بحاجة إلى انتصار يعيده سريعاً إلى المسار الذي يطمح إليه.

ويأمل الفيصلي في استثمار إقامة المباراة على أرضه لتسجيل انتصاره الأول، خصوصاً أن منافسه يصل إلى المجمعة وهو الآخر تحت ضغط كبير بعد بداية لم تكن بالصورة التي كان يتطلع إليها.

وخسر الفتح أول جولتين أمام النصر والاتفاق، ورغم تأكيد خالد العطوي، مدرب الفريق، أن لاعبيه قدموا مستوى جيداً أمام الاتفاق ولم يكونوا يستحقون الخسارة قياساً بمجريات المباراة، فإن النتائج وضعت الفريق تحت ضغط مبكر.

ولا تقتصر البداية المتعثرة للفتح على منافسات الدوري؛ إذ خاض الفريق 3 مباريات رسمية حتى الآن دون أن يحقق أي انتصار، بعدما ودع كأس الملك مبكراً من دور الـ32 إثر خسارته أمام العلا، أحد أندية دوري الدرجة الأولى.

وتضع مواجهة المجمعة الفريقين أمام فرصة مبكرة لتغيير مسار البداية؛ إذ يتطلع الفيصلي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، فيما يبحث الفتح عن انتصاره الأول بعد ثلاث مباريات رسمية لم يعرف خلالها طريق الفوز.

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