بعد ظهوره المونديالي... المصري أمين عمر يقود الأهلي أمام أوكلاند

وصل طاقم التحكيم المصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر إلى جدة استعداداً لقيادة اللقاء الذي سيحتضنه ملعب «الإنماء» مساء الأربعاء في مستهل مشوار «بطل آسيا» بالبطولة العالمية.

ويعاون أمين عمر في مهمته الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه بصفتهما مساعدين، بينما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع، كما يضم الطاقم المصري محمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو «الفار»، ويعاونه طارق مجدي الحكم المساعد لتقنية الفيديو.

ويكمل «عمر» الشهر المقبل عامه الـ41، وهو حكم دولي منذ عام 2017، ويعد حالياً الحكم الأول في مصر، وضمن حكام النخبة في قارة أفريقيا.

وظهر أمين عمر في الملاعب السعودية قبل عدة أشهر عندما قاد مباراة الهلال والنجمة لحساب الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025 - 2026، التي حسمها الهلال بالفوز برباعية نظيفة، ومثلت المباراة حدثاً تاريخياً لكونها المرة الأولى التي يدير فيها طاقم تحكيم مصري بالكامل مباراة في الدوري السعودي.

شارك أمين عمر في كأس العالم 2026، حيث أدار مباراتي الأرجنتين مع النمسا وكوريا الجنوبية مع التشيك، كما أدار ثلاث مباريات في كأس العالم تحت 17 عاماً في 2019 ومباراتين في كأس العرب «فيفا 2025».

استهل أمين عمر الموسم الحالي بقيادة مباراة في افتتاحية الدوري المصري بين الزمالك - حامل اللقب - وضيفه الاتحاد السكندري، التي حسمها التعادل السلبي.

وأدار أمين عمر طوال مسيرته وحتى الآن محلياً وأفريقياً 272 مباراة بينها 189 مباراة في الدوري المصري و13 مباراة في دوري أبطال أفريقيا ومثلها في كأس الكونفدرالية الأفريقية، و5 مباريات في كأس مصر.