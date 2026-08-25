ريندرز يستعيد «الحلقة الأولى» مع القادسية ويأمل في سيناريو مختلف عن سيتي

استهل الهولندي تيجاني ريندرز موسمه الجديد مع القادسية بصورة مألوفة، بعدما سجل في أول مشاركة له أساسياً، مكرراً ما فعله قبل عام بقميص مانشستر سيتي، لكنه يأمل هذه المرة أن تحمل بقية «الحلقات» سيناريو مختلفاً عن تجربته في الدوري الإنجليزي.

وكان ريندرز قد سجل أمام وولفرهامبتون واندرارز في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وكتب حينها عبر منصة «إكس»: «الموسم الأول... الحلقة الأولى».

لكن الحلقة الثانية تأخرت كثيراً، إذ انتظر لاعب ميلان السابق حتى الجولة 14 ليسجل هدفه الثاني في الدوري، قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى خلال 28 مباراة خاضها في المسابقة المحلية مع مانشستر سيتي، ما جعل منشوره الأول مادة للسخرية بين الجماهير.

وبعد انتقاله إلى القادسية، أعاد ريندرز إحياء عبارته الشهيرة، عقب تسجيله هدف التقدم في الفوز 2-0 خارج ملعبه على نيوم، الاثنين.

وكتب اللاعب الهولندي عبر «إكس»: «بدا وكأن العرض أُلغي، لكن الأحداث تغيرت تماماً... تم نقل الشبكة فقط. الموسم الثاني، الحلقة الأولى».

ولم يقتصر تأثير ريندرز على التسجيل، إذ لعب دوراً بارزاً في ضبط إيقاع وسط ملعب القادسية من خلال تمريراته وتحركاته بين الخطوط، إضافة إلى مساهمته في صناعة الفرص. وكاد أن يصنع الهدف الثالث عندما أرسل تمريرة بينية إلى تركي العمار قرب نهاية المباراة، لكن الجناح البديل لم يستغل الفرصة.

وجاء انتقال ريندرز إلى القادسية مفاجئاً بعد موسم واحد فقط مع مانشستر سيتي، لكنه كشف أنه استشار والده وزوجته قبل اتخاذ القرار، وأنهما نصحاه بقبول العرض، والاستفادة من «الفرصة الرائعة للعب في الدوري السعودي».

وانضم اللاعب إلى القادسية قبل نحو أسبوع في صفقة قدرت تقارير محلية قيمتها بنحو 61 مليون يورو (71 مليون دولار)، وبدأ سريعاً رحلة التأقلم مع فريقه الجديد، إذ شارك بديلاً في الخسارة أمام الاتحاد بعد يومين فقط من انضمامه.

وقال ريندرز، الذي حصل على جائزة رجل المباراة أمام نيوم، لشبكة قنوات «ثمانية» السعودية: «كانت مباراة صعبة بسبب درجة الحرارة بالطبع. عليّ أن أتأقلم معها، أما زملائي فقد اعتادوا عليها إلى حد ما، لكنني أعتقد أننا تعاملنا معها بشكل جيد».

ويواجه الدولي الهولندي تحدياً يتمثل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات المرتفعة في القادسية الذي افتقد خلال الموسم الماضي لاعب الوسط القادر على التحكم في إيقاع المباريات، وإمداد ثنائي الهجوم خوليان كينونيس وماتيو ريتيغي بالتمريرات الحاسمة، قبل أن ينهي الفريق الدوري في المركز الرابع.

ويعول المدرب بريندان رودجرز أيضاً على خبرة ريندرز الدولية مع المنتخب الهولندي، بعدما ساهم في بلوغ بلاده الدور نصف النهائي لبطولة أوروبا 2024، خصوصاً مع استعداد القادسية للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم ضمن خمسة أندية سعودية في البطولة القارية.

وقال ريندرز عن طموحات فريقه: «القادسية بالتأكيد مستعد لهذا الموسم. قدمنا عملاً رائعاً، والآن علينا مواصلة المهمة».