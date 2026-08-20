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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: بنزيمة جيد... وسامرفيل رائع

مدرب الفيحاء قال إن تعاقداتهم شأن داخلي للإدارة

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
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إنزاغي: بنزيمة جيد... وسامرفيل رائع

إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)
إنزاغي يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: سعد العنزي)

قال الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال أنهم لعبوا بتنظيم وجودة عالية أمام الفيحاء، وقال في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة: من الطبيعي الظهور بهذا الأداء مع ضغط المباريات، نحن نسعى دائماً للأفضل وتحسين مستوى الفريق، كما أنني سعيد بأداء الفريق في المقدمة والأداء الجماعي المميز.

وأضاف إنزاغي حول ملف التعاقدات: سوق الانتقالات المسؤول عنه الإدارة الرياضية بالنادي، وهي تعمل بشكل جيد من قبل بدء المعسكر رغم تأخر عدد من اللاعبين بالانضمام.

وعن اللاعب كريم بنزيمة، قال: بنزيمة لاعب جيد سيخدم الفريق، وكذلك الإضافات الأخيرة كالهولندي الرائع سامرفيل.

من جانبه أشار البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء إلى أن الدوري ما زال في بدايته، وقال: ما زلنا في البداية وهذه الجولة الثانية بالدوري، وسنعمل على تحسين الأداء ومعالجة الأخطاء، حيث قمنا بالتحضير جيداً للهلال وعملنا على عدم ارتكاب الأخطاء، خاصة أمام فريق مثل الهلال يمتلك الإمكانيات العالية.

وحول ملف التعاقدات الجديدة، أوضح كاريلي أنها مسألة إدارية، وأضاف: التعاقدات شأن داخلي للإدارة، ونحن نعمل على تجهيز الفريق الموجود، وبلا شك نسعد بقدوم أي لاعب يخدم الفريق.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ضوء أخضر من كيسيه للاتحاد

كيسيه (تصوير: عدنان مهدلي)
كيسيه (تصوير: عدنان مهدلي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: ضوء أخضر من كيسيه للاتحاد

كيسيه (تصوير: عدنان مهدلي)
كيسيه (تصوير: عدنان مهدلي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مبدئي مع الايفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي السابق، لينضم إلى صفوف الفريق كلاعب حر.

وكان القائمون على نادي الاتحاد اتخذوا خطوات عاجلة في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة مع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، واستطاعت على إثر ذلك التوصل إلى اتفاق مبدئي معه.

ووفقا لذات المصادر فإن كيسيه يتواجد حاليا في إيطاليا، على أن يتوجه إلى جدة بعد إنهاء الاتفاقيات الأخيرة وتوقيع العقود بعد ذلك.

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نادي الاتحاد النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدوري السعودي: هلال إنزاغي يضرب بالثلاثة ويتصدر «مؤقتاً»

لاعبو الهلال يهنئون مندش بعد هدفه في الفيحاء (تصوير: سعد العنزي)
لاعبو الهلال يهنئون مندش بعد هدفه في الفيحاء (تصوير: سعد العنزي)
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الدوري السعودي: هلال إنزاغي يضرب بالثلاثة ويتصدر «مؤقتاً»

لاعبو الهلال يهنئون مندش بعد هدفه في الفيحاء (تصوير: سعد العنزي)
لاعبو الهلال يهنئون مندش بعد هدفه في الفيحاء (تصوير: سعد العنزي)

واصل الهلال انطلاقته المثالية في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه المستحق على الفيحاء بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من البطولة، رافعاً رصيده إلى ستة نقاط بعدما افتتح مشواره بالفوز على الفيصلي 4/2، في حين بقي الفيحاء بلا نقاط بعد الخسارة الثانية.

وافتتح الهلال ثلاثيته بعدما أطلق الهولندي كريسينسيو سمرفيل تسديدة قوية ارتدت من يد أورلاندو موسكيرا، ⁠حارس الفيحاء، ليتابعها سيرجي سافيتش ‌في الشباك بالدقيقة الـ​31.

وعزز سلطان ‌مندش النتيجة عندما تلقى ‌تمريرة طويلة متقنة من كاليدو كوليبالي ليراوغ أحد مدافعي الفيحاء ويسدد في الزاوية الضيقة ‌من مدى قريب في الدقيقة الأولى من الشوط ⁠الثاني.

وأهدر ⁠سمرفيل ركلة جزاء للهلال في الدقيقة الـ80 لتستمر النتيجة على حالها. لكن ناصر الدوسري ضاعف النتيجة إلى 3 - صفر للضيوف قبل النهاية بدقيقتين عندما تابع تمريرة عرضية بتسديدة أرضية زاحفة تصدى لها موسكيرا ​لتعود للدوسري ​ليضع الكرة في سقف المرمى.

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قادري يراهن على صفقة دياكيتي مع الحزم

جلال قادري (موقع نادي الحزم)
جلال قادري (موقع نادي الحزم)
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قادري يراهن على صفقة دياكيتي مع الحزم

جلال قادري (موقع نادي الحزم)
جلال قادري (موقع نادي الحزم)

أعلن نادي الحزم تعاقده رسمياً مع المهاجم المالي الشاب أبو بكر دياكيتي لتدعيم خط هجوم الفريق.

ويبلغ دياكيتي من العمر 19 عاماً، وتعد تجرِبة اللعب في صفوف الترجي الرياضي التونسي من أبرز المحطات الكروية في مسيرته، حيث يُراهن الجهاز الفني للحزم بقيادة جلال قادري على قدرات اللاعب الشاب لإحداث الفارق وإضافة حلول هجومية فعالة للفريق في الاستحقاقات القادمة.

وكان قادري أكد على أهمية المواجهة القادمة أمام الدرعية في منافسات الدوري، مشدداً على الجاهزية المعنوية والفنية العالية للكتيبة الحزماوية.

وعبر قادري عن ثقته الكبيرة في عناصر الفريق لتقديم أداء يليق بتطلعات النادي وجماهيره العريضة.

وقال قادري عن المواجهة: ما زلنا في بداية الدوري وفريقنا نجح في آخر مباراة بالعودة بفوز ثمين من خارج أرضنا، وهو ما يعطينا دافعاً إيجابياً لمواصلة النتائج الطيبة.

وأضاف مدرب الحزم متحدثاً عن العودة للعب على أرضهم ودور الجماهير: اشتقنا لجماهيرنا كثيراً، وإن شاء الله كما كانوا في السنة الماضية سنداً كبيراً لنا، نتمنى أن يكونوا أكثر سنداً ودعماً معنوياً للاعبين أمام الدرعية.

وعن المنافس الدرعية، قال مدرب الحزم: لقد قاموا بانتدابات للاعبين على أعلى مستوى، لكن في المقابل ثقتي دائماً كبيرة في فريقي.

واختتم مدرب نادي الحزم حديثه قائلاً: إن شاء الله نقدم مباراة تليق باسم ومكانة فريق الحزم، وبحول الله وقدرته سنعمل على إسعاد جماهيرنا.

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