إنزاغي: بنزيمة جيد... وسامرفيل رائع

قال الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال أنهم لعبوا بتنظيم وجودة عالية أمام الفيحاء، وقال في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة: من الطبيعي الظهور بهذا الأداء مع ضغط المباريات، نحن نسعى دائماً للأفضل وتحسين مستوى الفريق، كما أنني سعيد بأداء الفريق في المقدمة والأداء الجماعي المميز.

وأضاف إنزاغي حول ملف التعاقدات: سوق الانتقالات المسؤول عنه الإدارة الرياضية بالنادي، وهي تعمل بشكل جيد من قبل بدء المعسكر رغم تأخر عدد من اللاعبين بالانضمام.

وعن اللاعب كريم بنزيمة، قال: بنزيمة لاعب جيد سيخدم الفريق، وكذلك الإضافات الأخيرة كالهولندي الرائع سامرفيل.

من جانبه أشار البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء إلى أن الدوري ما زال في بدايته، وقال: ما زلنا في البداية وهذه الجولة الثانية بالدوري، وسنعمل على تحسين الأداء ومعالجة الأخطاء، حيث قمنا بالتحضير جيداً للهلال وعملنا على عدم ارتكاب الأخطاء، خاصة أمام فريق مثل الهلال يمتلك الإمكانيات العالية.

وحول ملف التعاقدات الجديدة، أوضح كاريلي أنها مسألة إدارية، وأضاف: التعاقدات شأن داخلي للإدارة، ونحن نعمل على تجهيز الفريق الموجود، وبلا شك نسعد بقدوم أي لاعب يخدم الفريق.