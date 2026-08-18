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مدرب الدرعية: سمعت عن مفاوضات مالكوم ولاعب برتغالي… أركز على فريقي !

البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (الشرق الأوسط)
البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (الشرق الأوسط)
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مدرب الدرعية: سمعت عن مفاوضات مالكوم ولاعب برتغالي… أركز على فريقي !

البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (الشرق الأوسط)
البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية (الشرق الأوسط)

كشف البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، أنه سمع عن إمكانية تعاقد ناديه مع البرازيلي مالكوم، إلى جانب لاعب من البرتغال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تركيزه ينصب حاليًا على المجموعة الموجودة لديه إلى حين اكتمال قائمة الفريق.

وقال لاج، خلال المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام النصر، إن الدرعية لا يزال بحاجة إلى إضافة المزيد من العناصر، في ظل مرحلة البناء التي يمر بها الفريق وحاجته إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الصورة التي يتطلع إليها.

وأكد المدرب البرتغالي أن فارق الخبرة والإمكانات لعب دورًا حاسمًا في الخسارة أمام النصر، مشيرًا إلى أن لاعبيه قدموا مستويات إيجابية خلال أول مباراتين لهم في الموسم، رغم مواجهة الأهلي والنصر، بطلي الموسم الماضي آسيويًا ومحليًا.

وأوضح أن الدرعية بدأ المواجهة بصورة جيدة وتمكن من تسجيل هدف مبكر، كما سنحت له فرصة لتعزيز تقدمه، قبل أن يظهر فارق الخبرة والإمكانات، لينهي الفريق الشوط الأول متأخرًا بنتيجة 3-1.

وقال إن فريقه دخل الشوط الثاني بإيمان كبير بقدرته على العودة، قبل أن يتغير شكل المباراة بعد تسجيل جواو هدف الدرعية، لافتًا إلى أن الفريق بدأ بعد ذلك التفكير في المواجهة المقبلة، في ظل ضغط المباريات وتواليها خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف: «اللاعبون يحتاجون إلى الوقت، وقدمنا أول 20 دقيقة بشكل جيد، وأنا فخور بالمستوى الذي ظهر به فريقي في أول مباراتين».

وأشار لاج إلى أن فريقه يعاني من بعض التحديات المرتبطة بجاهزية عناصره، خصوصًا أن بعض اللاعبين عادوا حديثًا من المشاركة في كأس العالم، من بينهم إدريس غانا غاي ومبيمبا، فيما انضم بيرات من أتلانتا، مؤكدًا أنه لم يرغب في المخاطرة بإشراكه طوال المباراة.

وبيّن أن خسارة الدرعية أمام الأهلي جاءت بسبب التحولات، بينما كانت الكرات الثابتة سببًا رئيسيًا في الخسارة أمام النصر، مضيفًا أن فريقه لم يكسب عددًا كافيًا من الثنائيات بسبب الاحترام الكبير للمنافس، في وقت نجح فيه النصر في إيقاف بعض الهجمات المرتدة بارتكاب الأخطاء خلال الدقائق الأخيرة.

وأكد مدرب الدرعية أن مثل هذه المباريات ستمنح لاعبيه المزيد من الخبرة، مشددًا على أن الفريق لا يزال في مرحلة بناء ويحتاج إلى مزيد من الوقت والتدعيم قبل الوصول إلى الصورة التي يتطلع إليها.

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مصادر: أعمال التطوير للمدرجات المقابلة للمنصة مستمرة في مواجهة الفيحاء و الهلال

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إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)
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مصادر: أعمال التطوير للمدرجات المقابلة للمنصة مستمرة في مواجهة الفيحاء و الهلال

إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)
إغلاق مدرجات ملعب المجمعة لاستكمال أعمال التوسعة (حساب كأس الملك على منصة اكس)

تشهد المواجهة الجماهيرية المرتقبة بين الفيحاء والهلال، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، استمرار إغلاق مدرجات الجهة المقابلة للمنصة الرئيسية في ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بسبب أعمال الصيانة والتطوير الجارية لزيادة الطاقة الاستيعابية للملعب.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن إغلاق المدرجات المقابلة للمنصة سيستمر خلال المواجهات المقبلة، وفي مقدمتها لقاء الفيحاء والهلال، في ظل عدم الانتهاء من أعمال التوسعة التي تتضمن إضافة 2000 مقعد جديد، لترتفع السعة الإجمالية للملعب إلى 8000 مقعد.

وكانت مباراة الفيصلي ونيوم، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس الملك، قد شهدت إغلاق المدرجات ذاتها بسبب استمرار أعمال الصيانة والتطوير.

وشهد ملعب مدينة المجمعة الرياضية مراحل عدة من أعمال التطوير خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، شملت غرفة تبديل ملابس اللاعبين، والمركز الإعلامي، ومدخل المنصة الرئيسية، وقاعة المؤتمرات الصحافية.

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الدوري السعودي السعودية
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مدرب الفيصلي يلوم الإرهاق… وغالتييه سعيد بتأهل نيوم

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
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مدرب الفيصلي يلوم الإرهاق… وغالتييه سعيد بتأهل نيوم

الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)
الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم (الشرق الأوسط)

أكد الإيطالي جيوفاني، مدرب فريق الفيصلي، أن اعتماده على عدد من اللاعبين الاحتياطيين أمام نيوم في كأس الملك جاء بسبب الإرهاق وعدم اكتمال جاهزية الفريق، مشيراً إلى أن مواجهة الفريقين المقبلة في الدوري تحظى بأهمية أكبر بالنسبة له.

وقال جيوفاني، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نيوم خاض المباراة بعناصره مكتملة وكان جاهزاً من جميع الجوانب، بعكس فريقي الذي اعتمدنا فيه على اللاعبين الاحتياطيين لعدة أسباب، أبرزها الإرهاق وعدم اكتمال الصفوف».

وأضاف: «تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري أمام الفريق نفسه، وسيكون هناك بالتأكيد عمل خلال اليومين المقبلين من أجل الظهور بالصورة المطلوبة. لم يكن تركيزنا منصباً بشكل كامل على مباراة الكأس، والأهم بالنسبة لنا هو مواجهة الدوري».

وأوضح مدرب الفيصلي أن عدم إشراك عدد من اللاعبين الأساسيين جاء بهدف منحهم الراحة قبل المواجهة المقبلة، وقال: «إراحة الأساسيين كانت من أجل مباراة نيوم المقبلة، التي أراها الأهم. الجانب البدني لدى الفريق لم يكتمل بعد، إذ خضنا معسكر سلوفينيا بوجود 15 لاعباً فقط، وهذا تسبب في الإرهاق وعدم التجانس الذي ظهر أيضاً خلال مباراة الهلال الماضية في الدوري».

وتابع: «نطوي الآن صفحة مباراة نيوم في الكأس، ونبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمام الفريق نفسه في الدوري».

من جانبه، أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الـ16 من كأس الملك، بعد نجاح لاعبيه في تجاوز البداية الصعبة للمباراة.

وقال غالتييه خلال المؤتمر الصحافي: «إنه فوز مهم للفريق واللاعبين والجهاز الفني. ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الأول، ولم نكن في كامل تركيزنا مع بداية المباراة، وهو ما تسبب في استقبال هدف التقدم للفيصلي».

وأضاف: «بعد تسجيل الهدفين الثاني والثالث أصبحت الأمور أكثر راحة بالنسبة لنا، ولعبنا بأريحية أكبر. تحسن أداء الفريق بالإرادة والعزيمة، ونجحنا في تحقيق الفوز».

وأشاد غالتييه بدفاع فريقه، مؤكداً أنه قدم أداءً جيداً وتحمل جانباً كبيراً من أعباء المباراة.

وعن المواجهة المقبلة أمام الفيصلي في الدوري، قال: «لدينا الآن مرحلة استشفاء للاعبين استعداداً للمباراة المقبلة أمام الفريق نفسه، وأنا متأكد من أن الفيصلي سيشارك بعناصره الأساسية بعدما أراح عدداً من لاعبيه في مباراة اليوم. علينا العمل جيداً خلال اليومين المقبلين من أجل مواصلة الانتصارات».

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الدوري السعودي السعودية
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بيرات جميستي: كثرة المباريات ستحافظ على إيقاع الدرعية

لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
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بيرات جميستي: كثرة المباريات ستحافظ على إيقاع الدرعية

لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)
لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي (حساب اللاعب)

أكد لاعب فريق الدرعية، بيرات جميستي، أن خوض المباريات بشكل متقارب لا يمثل عائقاً أمام فريقه، مشيراً إلى أن كثرة الاستحقاقات تساعد اللاعبين على المحافظة على الإيقاع والتركيز، وذلك عقب خسارة فريقه أمام النصر في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال جميستي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لا أرى أفضلية للفريق الذي يحصل على وقت راحة أطول، فكثرة المباريات تساعدنا على الحفاظ على الإيقاع والتركيز، ونحن قادرون على التعامل مع ضغط المباريات».

وأعرب لاعب الدرعية عن سعادته بالترحيب الذي وجده من زملائه منذ انضمامه إلى الفريق، مؤكداً تطلعه للمشاركة في مباريات أكثر خلال الفترة المقبلة، والعمل على تقديم الإضافة الفنية المنتظرة.

واختتم جميستي حديثه بالتأكيد على طموح الفريق في المرحلة المقبلة، قائلاً إن لاعبي الدرعية «سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير الفريق»، في ظل تطلع النادي إلى مواصلة العمل وتطوير مستوياته في المنافسات المقبلة.

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