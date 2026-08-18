مدرب الدرعية: سمعت عن مفاوضات مالكوم ولاعب برتغالي… أركز على فريقي !

كشف البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، أنه سمع عن إمكانية تعاقد ناديه مع البرازيلي مالكوم، إلى جانب لاعب من البرتغال، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تركيزه ينصب حاليًا على المجموعة الموجودة لديه إلى حين اكتمال قائمة الفريق.

وقال لاج، خلال المؤتمر الصحافي عقب الخسارة أمام النصر، إن الدرعية لا يزال بحاجة إلى إضافة المزيد من العناصر، في ظل مرحلة البناء التي يمر بها الفريق وحاجته إلى مزيد من الوقت للوصول إلى الصورة التي يتطلع إليها.

وأكد المدرب البرتغالي أن فارق الخبرة والإمكانات لعب دورًا حاسمًا في الخسارة أمام النصر، مشيرًا إلى أن لاعبيه قدموا مستويات إيجابية خلال أول مباراتين لهم في الموسم، رغم مواجهة الأهلي والنصر، بطلي الموسم الماضي آسيويًا ومحليًا.

وأوضح أن الدرعية بدأ المواجهة بصورة جيدة وتمكن من تسجيل هدف مبكر، كما سنحت له فرصة لتعزيز تقدمه، قبل أن يظهر فارق الخبرة والإمكانات، لينهي الفريق الشوط الأول متأخرًا بنتيجة 3-1.

وقال إن فريقه دخل الشوط الثاني بإيمان كبير بقدرته على العودة، قبل أن يتغير شكل المباراة بعد تسجيل جواو هدف الدرعية، لافتًا إلى أن الفريق بدأ بعد ذلك التفكير في المواجهة المقبلة، في ظل ضغط المباريات وتواليها خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف: «اللاعبون يحتاجون إلى الوقت، وقدمنا أول 20 دقيقة بشكل جيد، وأنا فخور بالمستوى الذي ظهر به فريقي في أول مباراتين».

وأشار لاج إلى أن فريقه يعاني من بعض التحديات المرتبطة بجاهزية عناصره، خصوصًا أن بعض اللاعبين عادوا حديثًا من المشاركة في كأس العالم، من بينهم إدريس غانا غاي ومبيمبا، فيما انضم بيرات من أتلانتا، مؤكدًا أنه لم يرغب في المخاطرة بإشراكه طوال المباراة.

وبيّن أن خسارة الدرعية أمام الأهلي جاءت بسبب التحولات، بينما كانت الكرات الثابتة سببًا رئيسيًا في الخسارة أمام النصر، مضيفًا أن فريقه لم يكسب عددًا كافيًا من الثنائيات بسبب الاحترام الكبير للمنافس، في وقت نجح فيه النصر في إيقاف بعض الهجمات المرتدة بارتكاب الأخطاء خلال الدقائق الأخيرة.

وأكد مدرب الدرعية أن مثل هذه المباريات ستمنح لاعبيه المزيد من الخبرة، مشددًا على أن الفريق لا يزال في مرحلة بناء ويحتاج إلى مزيد من الوقت والتدعيم قبل الوصول إلى الصورة التي يتطلع إليها.