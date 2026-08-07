الهلال يودع العريجاء بعد 44 عاماً… ويدشن «مركز الماجدية الرياضي»

دشنت شركة نادي الهلال، مساء اليوم، المقر الجديد لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم «مركز الماجدية الرياضي»، الواقع داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، شمال العاصمة الرياض. وأقيم حفل الافتتاح بحضور كل من الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال، والدكتورة نجلاء التويجري رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وعبد السلام الماجد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة الماجدية.

وبهذه الخطوة، ودع «الزعيم» مقر تدريباته في العريجاء بعد 44 عاماً قضى فيها تحضيراته بين جنباته، منذ عام 1982 وحتى 2026، بعد أن انتقل من مقره الذي سبقه في شارع العصارات. وسيكون «مقر الماجدية الرياضي» مكان تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، فيما ستستمر باقي فرق النادي الكروية، وفرقه في الألعاب المختلفة في مقر النادي في العريجاء.

ويمتد مركز التدريبات الجديد على مساحة تتجاوز 56 ألف متر مربع، ويضم ملعبين عشبيين، ومركزاً متكاملاً للأداء الرياضي، ومرافق متخصصة للاستشفاء، إلى جانب العيادة الطبية، وقاعات الاجتماعات والمحاضرات، وعدد من المرافق المساندة التي صممت لتوفير بيئة عمل احترافية تدعم الجوانب الفنية والبدنية والطبية للفريق الأول، إضافة إلى معسكر فندقي، ومقر إداري ومركز إعلامي.

أقيم حفل الافتتاح بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال (نادي الهلال)

كما يضم منظومة متقدمة من حلول الأداء الرياضي والاستشفاء، التي قدمتها شركة «الحياة الاستثمارية» متمثلة بالعلامة التجارية «سبورتا للحلول الرياضية»، تضمنت أكثر من 20 علامة تجارية رياضية وتقنية عالمية متخصصة، تم انتقاؤها وتصميمها بما ينسجم مع هوية الهلال، ووفق أعلى المعايير التي تطبقها سبورتا في المشروعات الرياضية، وتتضمن تقنيات تستخدم لأول مرة في أندية كرة القدم بالمملكة، يأتي أبرزها غرفة الأكسجين عالي الضغط، وجهاز الجري المضاد للجاذبية، والساونا التقليدية المزودة بملح الهمالايا، والاستشفاء بالضوء الأحمر؛ بما يعزز جاهزية اللاعبين وفق أعلى المعايير العالمية.

كذلك يأتي من أبرز المرافق التي حرصت شركة نادي الهلال على تضمينها في «مركز الماجدية الرياضي» صالة تدريب «هايبوكسك» التي تتيح محاكاة الارتفاعات والظروف المناخية المختلفة عبر التحكم بنسبة الأكسجين، ودرجات الحرارة، ومستويات الرطوبة، بما يمكن من تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تحاكي بيئات ومناخات مختلفة، وتسهم في رفع كفاءة الجهازين التنفسي والدوري، وتعزيز القدرة على التحمل، وتسريع التكيّف الفسيولوجي، ودعم برامج الإعداد والاستشفاء للاعبين وفق أحدث الممارسات العلمية.

وسيحتضن «مركز الماجدية الرياضي» أول تدريبات الفريق الأول مساء اليوم الجمعة، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة ثلاثة أيام، عقب عودة الفريق من معسكره الإعدادي بالنمسا، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد التي يستهلها أزرق العاصمة بمواجهة ضيفه الفيصلي، الجمعة المقبل، في افتتاحية الفريقين لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين على ملعب «المملكة أرينا».

المقر الجديد لتدريبات فريق الهلال (نادي الهلال)

وأكد الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال أن افتتاح «مركز الماجدية الرياضي» يجسّد التزام النادي بالاستثمار في تطوير بنيته التحتية، بما يواكب أعلى المعايير العالمية، ويوفر بيئة احترافية متكاملة تدعم اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية، وتسهم في الارتقاء بمنظومة العمل اليومية للفريق الأول لكرة القدم، موضحاً أن الموقع الاستراتيجي للمركز، وقربه من مقرات سكن أغلب اللاعبين، ومطار الملك خالد الدولي، وملعب المملكة أرينا يسهم في رفع كفاءة الأداء، ويعزز جاهزية الفريق الأول على مدار الموسم، مقدماً شكره وتقديره لفريق عمل النادي، ولجميع الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا المشروع الذي يجسّد مكانة الهلال الرائدة.