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الرياضة رياضة سعودية

الخليج يطمئن على جاهزيته للتعاون بثنائية في هجر

(نادي الخليج)
(نادي الخليج)
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الخليج يطمئن على جاهزيته للتعاون بثنائية في هجر

(نادي الخليج)
(نادي الخليج)

اطمأن البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب فريق الخليج، على جاهزية فريقه لمواجهة التعاون في أولى مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين، بعدما وقف على مستويات لاعبيه خلال المباراة الودية التي خاضها أمام هجر، وكسبها بهدفين دون مقابل.

وكان الخليج قد أنهى معسكره الإعدادي في هولندا؛ حيث خاض عدداً من المباريات الودية، قبل العودة إلى المملكة واستئناف تدريباته على ملعب النادي في مدينة سيهات.

وأظهر الغامبي موسى بارو جاهزية كبيرة للمشاركة منذ المباراة الأولى أمام فريقه السابق التعاون، بعدما حامت شكوك حول وضعه البدني، في ظل الإصابات التي تعرّض لها سابقاً، ومن بينها إصابة الرباط الصليبي، وهو ما أثار تساؤلات بشأن جاهزيته، خصوصاً بعد انتهاء علاقته بالتعاون، وعدم توقيع نادي الفتح عقداً معه.

(نادي الخليج)

وحرص المهندس أحمد خريدة، رئيس نادي الخليج، على توضيح هذا الجانب، مؤكداً أن اللاعب لا يعاني حالياً أي إصابة، وأن النادي اعتمد قبل التعاقد معه على فحوصات طبية أجراها مركز متخصص في إيطاليا ومعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب مراجعة الصور والتقارير الطبية من قِبَل مختصين قبل إبرام العقد.

وأكد خريدة أن بارو لم يتعرض لإصابة في الرباط الصليبي، موضحاً أن إصابته الأخيرة كانت عبارة عن تمزق في الرباط الجانبي.

وأكمل الخليج صفقاته الأجنبية بالتعاقد مع 5 لاعبين جدد لتعويض العدد نفسه من اللاعبين الذين غادروا صفوف الفريق، ليكون من بين أسرع الأندية في إنجاز تعاقداته استعداداً للموسم الجديد.

وضم الخليج كلاً من البرتغالي ميغيل كريسبو، والإسباني عمر ماسكاريل، والمالي كيكي كوياتي، والفرنسي أنجيلو فولجيني، والغامبي موسى بارو، فيما أبقى على الحارس اللوكسمبورغي أنتوني موريس، والظهير الأيسر البرتغالي بيدرو ريبوتشو، والمهاجم النرويجي جوشوا كينغ.

ويسعى الخليج إلى تأمين بقائه مبكراً في الدوري السعودي للمحترفين، من خلال جمع أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الدور الأول، على أن ينهي الموسم في مركز لا يتجاوز العاشر، في وقت أكد فيه غوميز صراحة أن فريقه لا يستطيع منافسة الأندية الكبيرة ذات الإمكانات المالية المرتفعة على مراكز المقدمة.

وعلى صعيد متصل، أشاد علي المحسن، الرئيس التنفيذي لنادي الخليج، بما حققه النادي من منجزات على صعيد الألعاب المختلفة، بدايةً من فريق كرة القدم، مروراً بكرة اليد، وصولاً إلى بقية الألعاب، مؤكداً أن فرق النادي سجّلت أرقاماً تاريخية، وحصدت أعلى رصيد لها من النقاط ضمن استراتيجية دعم الأندية.

وكشف المحسن عن تحقيق عدد من المنجزات الإدارية، في مقدمتها تقدم النادي من فئة إلى فئة أعلى في مبادرة الحوكمة، إلى جانب الحصول على شهادة الكفاءة المالية لفريقي كرة القدم وكرة اليد.

وأضاف أن النادي حصل للموسم الثاني على التوالي على الرخصتين المحلية والقارية، فيما سجّلت الإيرادات التجارية من الرعاة نمواً بنسبة 88 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن النادي استثمر كذلك في تطوير البنية التحتية لمختلف الألعاب الرياضية، وشملت الأعمال تطوير الصالة الرياضية، وقاعات الاجتماعات، وميدان السهام، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.

وأوضح المحسن أن هذه النتائج -ومن بينها تحقيق مستهدفات الحضور الجماهيري خلال الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، ومحافظة الفريق الأول لكرة القدم على موقعه بين أندية دوري المحترفين، فضلاً عن هيمنة فريق كرة اليد على البطولات- جاءت نتيجة عمل جماعي شارك فيه رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاؤه والإدارة التنفيذية وجميع منسوبي الخليج وداعميه.

وأكد أن النادي سيُعلن هذه النتائج الإيجابية خلال الجمعية العمومية المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تحديات مستقبلية، ومشيداً بكل من عمل وأسهم في تحقيق تلك المنجزات.

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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع عبدالله الزيد، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك الزيد في تدريبات الدرعية اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الزيد إلى الدرعية ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول ضمن منافسات دوري المحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)

أكد ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على استكمال احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على أن جميع اللاعبين الذين غادروا خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم، وأن النادي ماضٍ في تدعيم صفوفه وسد جميع الخانات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتحدث الفهمي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير» عن عدد من الملفات الأهلاوية، في مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين، إلى جانب التحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، موجهاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي، ومؤكداً أن الفريق سيكون أمام موسم مختلف، وأضاف: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الانتماء تجاه النادي، مبيناً أنهم يرددون أهازيج الأهلي داخل غرفة الملابس، ويتحدثون بفخر عن البطولات التي حققوها مع الفريق، حتى في ظل امتلاك بعضهم سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية.وأكد الفهمي أن الأهلي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر صفوفه، وقال: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات»، رافضاً الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، ومنها ما يتعلق بإمكانية عودة فرانك كيسيه، مكتفياً بالتأكيد على وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين.وفيما يخص حراسة المرمى، أوضح الفهمي أن السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الأهلي، فيما أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى دور المدير الرياضي بيدرو في ملف التعاقدات، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يكون لبيدرو أي صلاحية للتأثير على المدرب في اختيار اللاعبين.وقال الفهمي إن رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن القرار كان من يايسله، وأن بيدرو لم يكن له رأي في رحيلهما.وعن رحيل يايسله، أكد الفهمي أن إدارة النادي قدمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها من أجل مواصلة عمله، لكنه اختار في النهاية تقديم استقالته.

وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأوضح أن النادي تحرك سريعاً بعد رحيل المدرب، واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الفني الذي كان يسير عليه الفريق، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً أن الإدارة تعمل على استقرار المجموعة، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر مع الفريق.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طالب الفهمي باحترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، وقال: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصية اللاعب»كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك، وأن اللاعبين يتطلعون إلى العودة للعب أمام جماهيرهم، وقال: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)

واصل فريق أبها استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسات الدوري السعودي.

وخاض أبها خلال برنامجه الإعدادي في سلوفينيا عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين والوقوف على خيارات الجهاز الفني، كان مواجهة الشارقة الإماراتي أولى المباريات الودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وسجل هدف أبها الوحيد المدافع السنغالي عبدو ديالو.وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي، فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد.وشهدت تحركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف المراكز، إذ تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، والفرنسيين دونوفان ليون، ولورنس روزييه، وأليمامي غوري، إلى جانب صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين، بالتعاقد مع محمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ومحمد الزيد، إضافة إلى الحارس مصطفى ملائكة.

أبها يتعاقد مع لاعب الوسط محمد الزيد قادماً من الهلال (نادي أبها)

واتجه النادي كذلك إلى خيار الإعارة في تدعيم قائمته، باستعارة عبد الكريم دارسي، وكشيم القحطاني، في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان غاري.

ويبرز التعاقد مع نبيل فقير وعبدود ديالو ودونوفان ليون ضمن أبرز تحركات أبها، في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستويين المحلي والدولي.وفي الجهة المقابلة، شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبد الله الجدعاني، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وفهد الجيزاني، وسويلم المنهالي، ومناف أبويابس، ووليد عسيري، وسليمان بيلو، وحمود الشمري.كما غادر الفريق كل من ألفونسو تايرا، ولويز مورالها، وجاي ديمبلي، وحامد هوساوي، وحسن السليس، وداؤود الطارف، في تغييرات تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها القائمة.وتضع هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، خصوصًا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير عن الموسم الماضي.

وتسعى إدارة النادي إلى أن تكون التحركات الصيفية نقطة انطلاق لمشروع جديد، خصوصًا بعد عودة أبها إلى دوري روشن، حيث ستكون المنافسة أكثر صعوبة وتتطلب قائمة تملك العمق والجودة والخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات الموسم.

النادي يعيد تشكيل صفوفه استعداداً لعودته إلى الدوري السعودي (نادي أبها)

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو مهمة أبها مزدوجة: استكمال بناء الفريق من جهة، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية في وقت قصير من جهة أخرى، على أمل أن تمنح الصفقات الجديدة الفريق إضافة فنية حقيقية تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.ويستهل أبها مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، في اختبار مبكر للفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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