«دوري الملوك» ينطلق في ميلانو الأحد

تنطلق الأحد في ميلانو الإيطالية منافسات كأس العالم لدوري الملوك، بمشاركة 16 فريقاً «أبطال الدوريات الإقليمية حول العالم»، في نسخة تشهد حضور عدد من أبرز نجوم كرة القدم، وصناع المحتوى.

وسيمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريقا دربحة «بطل دوري الملوك في المنطقة»، وفواز.

كما تشهد النسخة مشاركة صانع المحتوى السعودي مساعد الفوزان بصفته الرئيس المشارك لفريق فواز، في خطوة تعكس اتساع حضور صناع المحتوى العرب في البطولة.

ويفتتح فريق دربحة مشواره في 26 يوليو (تموز) بمواجهة لوس ترونكوس الإسباني، حامل لقب كأس العالم في النسخة الماضية، في إحدى أبرز مباريات الدور الأول، بينما يستهل فريق فواز مشاركته في اليوم التالي بمواجهة أتلتيكو بارثيروس، الفريق الذي يترأسه النجم الكولومبي جيمس رودريغيز.

وقال دربحة إن المشاركة في كأس العالم تمثل محطة مهمة للفريق، وفرصة لإثبات قدراته على الساحة العالمية، مؤكداً أن الطموح لا يقتصر على الظهور المشرف، بل يمتد إلى المنافسة على اللقب.

وأضاف: «نشعر بحماس كبير للعودة إلى المنافسات، وميلانو تمثل محطة مهمة بالنسبة لنا. نطمح إلى تمثيل السعودية بأفضل صورة، ونؤمن بأننا قادرون على المنافسة على اللقب. لدينا فريق مميز، ونسعى لتقديم كرة تليق بجمهورنا».

وأشار إلى أن الفريق يستلهم روحه القتالية من المنتخب المغربي، الذي قدم مستويات مميزة في كأس العالم، قائلاً: «أقرب مثال لنا هو منتخب المغرب، ليس لأننا نقلده، وإنما لأنه يلعب بروح جماعية، ولا يستسلم أبداً. قد لا يضعنا البعض بين المرشحين، لكن داخل الملعب كل شيء مختلف. نلعب بقلبنا، ونقاتل على كل كرة، ونؤمن بأننا قادرون على الفوز أمام أي منافس».

من جهته، أكد فواز أن فريقه يدخل البطولة بطموحات كبيرة بعد تتويجه بلقب دوري الملوك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أن الهدف يتمثل في مواصلة النتائج الإيجابية، والمنافسة على اللقب العالمي.

وقال: «قدمنا مستويات أسعدت جماهيرنا في البطولة الإقليمية، ونتطلع إلى تكرار ذلك في ميلانو. ندخل كأس العالم بالعقلية نفسها التي خضنا بها دوري الملوك في المنطقة، وهي السعي للفوز بكل مباراة. ونؤمن بأننا قادرون على تحقيق إنجاز كبير في هذه النسخة».

وأضاف: «تمثيل العالم العربي في بطولة بهذا الحجم مسؤولية نعتز بها، ونتمنى أن تعكس مشاركتنا المستوى الحقيقي لكرة القدم في منطقتنا. رسالتنا أن الفرق العربية قادرة على منافسة أفضل الفرق في العالم، وهذه ليست سوى بداية لما يمكن أن نقدمه على الساحة الدولية».

ويشارك في البطولة 16 فريقاً تأهلت من بطولات دوري الملوك حول العالم خلال موسم 2025-2026، وتقام المنافسات بنظام يمنح كل فريق مباراتين على الأقل في المرحلة الأولى، على أن تتأهل الفرق التي تحقق انتصارين إلى الأدوار الإقصائية، فيما تغادر البطولة الفرق التي تتلقى خسارتين.

ويُعد دوري الملوك بطولة كروية مبتكرة أسسها النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وتجمع بين كرة القدم والترفيه الرقمي عبر مجموعة من القواعد الخاصة، وتضم فرقاً يترأسها نجوم كرة قدم، وصناع محتوى، ومؤثرون، واستقطبت منذ انطلاقها ملايين المتابعين، لتصبح واحدة من أسرع مسابقات كرة القدم نمواً على مستوى العالم.