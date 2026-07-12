الشباب يتفق مع لاعبه عبد الله معتوق على التمديد لـ3 أعوام

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الشباب أنهت إجراءات تجديد عقد لاعب الفريق عبد الله معتوق لمدة 3 مواسم، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين يقضي باستمرار اللاعب مع النادي حتى صيف 2029.

وبحسب المصادر نفسها، فإن معتوق كان قد دخل الفترة الحرة منذ الانتقالات الشتوية الماضية؛ ما أتاح له التفاوض مع الأندية الأخرى، قبل أن تنجح إدارة الشباب في حسم ملف تجديد عقده والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

ويأتي التجديد ضمن تحركات الإدارة للحفاظ على العناصر المحلية، وضمان الاستقرار الفني للفريق استعداداً للموسم الجديد، في إطار خطة تستهدف تعزيز استمرارية الركائز الأساسية، ودعم طموحات النادي في المنافسات المقبلة.