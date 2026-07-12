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الشباب يتفق مع لاعبه عبد الله معتوق على التمديد لـ3 أعوام

عبد الله معتوق (نادي الشباب)
عبد الله معتوق (نادي الشباب)
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الشباب يتفق مع لاعبه عبد الله معتوق على التمديد لـ3 أعوام

عبد الله معتوق (نادي الشباب)
عبد الله معتوق (نادي الشباب)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الشباب أنهت إجراءات تجديد عقد لاعب الفريق عبد الله معتوق لمدة 3 مواسم، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين يقضي باستمرار اللاعب مع النادي حتى صيف 2029.

وبحسب المصادر نفسها، فإن معتوق كان قد دخل الفترة الحرة منذ الانتقالات الشتوية الماضية؛ ما أتاح له التفاوض مع الأندية الأخرى، قبل أن تنجح إدارة الشباب في حسم ملف تجديد عقده والإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق.

ويأتي التجديد ضمن تحركات الإدارة للحفاظ على العناصر المحلية، وضمان الاستقرار الفني للفريق استعداداً للموسم الجديد، في إطار خطة تستهدف تعزيز استمرارية الركائز الأساسية، ودعم طموحات النادي في المنافسات المقبلة.

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مصادر: الاتحاد يسعى لضم علي البليهي من الهلال

علي البليهي (نادي الهلال)
علي البليهي (نادي الهلال)
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مصادر: الاتحاد يسعى لضم علي البليهي من الهلال

علي البليهي (نادي الهلال)
علي البليهي (نادي الهلال)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد يريد التعاقد مع مدافع الهلال علي البليهي المتبقي من عقده موسم واحد، وذلك في إطار تحركات الإدارة الرياضية لتدعيم الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المصادر، جاء اهتمام الاتحاد عقب الإصابة التي تعرض لها المدافع أحمد شراحيلي في وتر القدم، والتي دفعت النادي إلى البحث عن مدافع محلي يمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية في مركز قلب الدفاع.

وفي المقابل، لا يزال موقف الهلال من إمكانية التفريط في البليهي محل دراسة، في ظل المستجدات التي شهدها خط الدفاع، بعد إصابة الدولي حسان تمبكتي، وهو ما جعل الإدارة الرياضية تعيد تقييم احتياجات الفريق الدفاعية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل اللاعب.

وتشير المصادر إلى أن الاتحاد يواصل تقييم عدد من الخيارات المحلية في مركز قلب الدفاع وأبرزها ناصر الهليل مدافع فريق النجمة، بينما يرتبط حسم ملف البليهي بقرار الهلال النهائي بشأن احتياجاته الفنية، خصوصاً مع اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

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الرياضة رياضة سعودية

الحزم يتفق مبدئياً مع اللاعب الغيني موري كوناتي

موري كوناتي (دورتموند الألماني)
موري كوناتي (دورتموند الألماني)
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الحزم يتفق مبدئياً مع اللاعب الغيني موري كوناتي

موري كوناتي (دورتموند الألماني)
موري كوناتي (دورتموند الألماني)

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الحزم أتمت اتفاقاً مبدئياً مع اللاعب الغيني موري كوناتي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية، وتترقب الإدارة الحزماوية في الوقت الراهن الحصول على الضوء الأخضر والموافقة الرسمية من لجنة الرقابة المالية، وذلك لإنهاء الإجراءات النظامية المتبعة، وإعلان الصفقة بشكل رسمي لجماهير النادي.

وتأتي هذه التحركات الإدارية ليكون النجم الغيني بديلاً مباشراً للمدافع المغربي عبد المنعم بوطويل، الذي استقرت القناعات الفنية داخل النادي على عدم استمراره ورحيله عن صفوف الفريق، وجاء هذا القرار بعد موسم ماضٍ لم يقدم فيه بوطويل المستويات المأمولة منه، ولم ينجح خلاله في تقديم الإضافة الدفاعية المطلوبة لـ«حزم الصمود»؛ ما دفع بصناع القرار إلى البحث عن خيار أجنبي يمتلك مقومات أعلى لإعادة ترتيب الأوراق الخلفية.

ويملك الوافد الجديد موري كوناتي سيرة ذاتية مميزة عززت من رغبة الحزم في استقطابه، حيث يعد لاعباً دولياً في صفوف منتخب غينيا الأول، ويتميز بمرونة تكتيكية عالية تجعله قادراً على اللعب كقلب دفاع وفي مركز المحور الدفاعي، ويأتي كوناتي إلى الملاعب السعودية بعد رحلة احترافية في الدوري البلجيكي الممتاز رفقة نادي ميخلين، وقبلها خاض تجربة مع نادي سينت ترويدن البلجيكي؛ ما يمنحه خبرة أوروبية كبيرة في التعامل مع المباريات القوية.

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النصر يصل إلى أبها لإطلاق معسكره الداخلي بقيادة بوستيكوغلو

وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبها لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لـ10 أيام (نادي النصر)
وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبها لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لـ10 أيام (نادي النصر)
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النصر يصل إلى أبها لإطلاق معسكره الداخلي بقيادة بوستيكوغلو

وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبها لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لـ10 أيام (نادي النصر)
وصلت بعثة نادي النصر إلى مدينة أبها لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لـ10 أيام (نادي النصر)

وصلت بعثة نادي النصر، اليوم، إلى مدينة أبها، لإقامة معسكرها الداخلي الذي يمتد لمدة عشرة أيام، ضمن استعدادات الفريق للموسم الرياضي الجديد، مستفيدة من الأجواء المعتدلة التي تتميز بها المنطقة خلال فصل الصيف. وكان في مقدمة الواصلين المدير الفني الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، إلى جانب عدد من نجوم الفريق، يتقدمهم الفرنسي كينغسلي كومان، والمدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، بالإضافة إلى بقية اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.

واستقرت بعثة النصر في أحد الفنادق القريبة من مقر نادي ضمك، حيث سيخوض الفريق تدريباته اليومية على ملاعب النادي طوال فترة المعسكر، في إطار البرنامج الفني الذي أعده الجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية. ويأتي اختيار مدينة أبها لاستضافة المعسكر الداخلي لما توفره من أجواء مناخية مناسبة تساعد اللاعبين على أداء التدريبات في أفضل الظروف، قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج الإعداد للموسم الجديد والتي ستكون في البرتغال.

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