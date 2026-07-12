مصادر: الاتحاد يسعى لضم علي البليهي من الهلال

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد يريد التعاقد مع مدافع الهلال علي البليهي المتبقي من عقده موسم واحد، وذلك في إطار تحركات الإدارة الرياضية لتدعيم الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب المصادر، جاء اهتمام الاتحاد عقب الإصابة التي تعرض لها المدافع أحمد شراحيلي في وتر القدم، والتي دفعت النادي إلى البحث عن مدافع محلي يمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية في مركز قلب الدفاع.

وفي المقابل، لا يزال موقف الهلال من إمكانية التفريط في البليهي محل دراسة، في ظل المستجدات التي شهدها خط الدفاع، بعد إصابة الدولي حسان تمبكتي، وهو ما جعل الإدارة الرياضية تعيد تقييم احتياجات الفريق الدفاعية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمستقبل اللاعب.

وتشير المصادر إلى أن الاتحاد يواصل تقييم عدد من الخيارات المحلية في مركز قلب الدفاع وأبرزها ناصر الهليل مدافع فريق النجمة، بينما يرتبط حسم ملف البليهي بقرار الهلال النهائي بشأن احتياجاته الفنية، خصوصاً مع اقتراب انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.