الحزم يتفق مبدئياً مع اللاعب الغيني موري كوناتي

كشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الحزم أتمت اتفاقاً مبدئياً مع اللاعب الغيني موري كوناتي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية، وتترقب الإدارة الحزماوية في الوقت الراهن الحصول على الضوء الأخضر والموافقة الرسمية من لجنة الرقابة المالية، وذلك لإنهاء الإجراءات النظامية المتبعة، وإعلان الصفقة بشكل رسمي لجماهير النادي.

وتأتي هذه التحركات الإدارية ليكون النجم الغيني بديلاً مباشراً للمدافع المغربي عبد المنعم بوطويل، الذي استقرت القناعات الفنية داخل النادي على عدم استمراره ورحيله عن صفوف الفريق، وجاء هذا القرار بعد موسم ماضٍ لم يقدم فيه بوطويل المستويات المأمولة منه، ولم ينجح خلاله في تقديم الإضافة الدفاعية المطلوبة لـ«حزم الصمود»؛ ما دفع بصناع القرار إلى البحث عن خيار أجنبي يمتلك مقومات أعلى لإعادة ترتيب الأوراق الخلفية.

ويملك الوافد الجديد موري كوناتي سيرة ذاتية مميزة عززت من رغبة الحزم في استقطابه، حيث يعد لاعباً دولياً في صفوف منتخب غينيا الأول، ويتميز بمرونة تكتيكية عالية تجعله قادراً على اللعب كقلب دفاع وفي مركز المحور الدفاعي، ويأتي كوناتي إلى الملاعب السعودية بعد رحلة احترافية في الدوري البلجيكي الممتاز رفقة نادي ميخلين، وقبلها خاض تجربة مع نادي سينت ترويدن البلجيكي؛ ما يمنحه خبرة أوروبية كبيرة في التعامل مع المباريات القوية.