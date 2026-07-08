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انفراد «الشرق الأوسط» يتحقق... عمومية اتحاد التنس تسحب الثقة من «مجلس السراح»

محمد السراح رئيس الاتحاد السعودي للتنس (الشرق الأوسط)
محمد السراح رئيس الاتحاد السعودي للتنس (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

انفراد «الشرق الأوسط» يتحقق... عمومية اتحاد التنس تسحب الثقة من «مجلس السراح»

محمد السراح رئيس الاتحاد السعودي للتنس (الشرق الأوسط)
محمد السراح رئيس الاتحاد السعودي للتنس (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد السعودي للتنس، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية الطارئة صادقت، بالأغلبية المطلقة، على سحب الثقة من مجلس الإدارة، وحله، برئاسة المهندس محمد السراح، استناداً إلى أحكام المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للاتحاد، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء افتراضياً، بعد اكتمال النصاب القانوني.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت، أمس الثلاثاء، بالكشف عن توجه الجمعية العمومية للاتحاد السعودي للتنس لسحب الثقة من مجلس الإدارة، قبل أن تصادق الجمعية، اليوم الأربعاء، بالأغلبية المطلقة على القرار، وتعتمد حل المجلس، والإجراءات الانتقالية الواردة في البيان الرسمي.

وأوضح الاتحاد أن القرار جاء في ضوء تقرير صادر عن اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، استعرضته الجمعية خلال الاجتماع، وتضمن جملة من المخالفات الإدارية، والمالية، وإخلالاً في تطبيق معايير الحوكمة المدرجة في اتفاقية الدعم المالي بين اللجنة والاتحاد، إضافة إلى تدخل غير نظامي في صلاحيات الإدارة التنفيذية للاتحاد من أعضاء المجلس، وعدم عقد الجمعية العمومية للاتحاد منذ انتخاب المجلس.

وأضاف أن الجمعية كلفت مجلس إدارة مؤقتاً لتسيير شؤون الاتحاد لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، يمارس خلالها كامل الصلاحيات المقررة نظاماً، برئاسة مروان البازعي، وعضوية أحمد الخشوان، وخالد المزروع، على أن يفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد قبل انتهاء هذه المدة.

كما قررت الجمعية تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة صحة وسلامة الإجراءات المالية، والإدارية خلال فترة عمل المجلس المنحل، والتحقق منها، على أن ترفع نتائجها وتوصياتها إلى الجمعية العمومية والجهات ذات العلاقة خلال مدة أقصاها 60 يوماً.

وأشار البيان إلى أن الجمعية عهدت إلى مجلس الإدارة المؤقت بتنفيذ منظومة إصلاحية شاملة، تشمل استحداث لائحة حوكمة لأعمال المجلس، وضبط آليات صرف المكافآت، والمزايا المالية، والتقيد بالصلاحيات المعتمدة عند اتخاذ القرارات المالية، والتعاقدية، وتفعيل سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح، إضافة إلى مراجعة عضوية الجمعية العمومية، والتحقق من استيفاء الأعضاء لمتطلباتها وفق النظام الأساسي، والرفع بالتوصيات اللازمة بشأنها.

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الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يترقب وضع عبد الله المقرن مع الفتح

عبد الله المقرن حينما كان في صفوف الأهلي (النادي الأهلي)
عبد الله المقرن حينما كان في صفوف الأهلي (النادي الأهلي)
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الفيصلي يترقب وضع عبد الله المقرن مع الفتح

عبد الله المقرن حينما كان في صفوف الأهلي (النادي الأهلي)
عبد الله المقرن حينما كان في صفوف الأهلي (النادي الأهلي)

ينتظر الفيصلي وضع المهاجم عبد الله المقرن مع فريق الفتح بعد نهاية فترة إعارته مع الفريق في الموسم الماضي ومدى إمكانية عودته مرة اخرى إلى الفريق من خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

ولم تتضح الصورة بشكل كبير في بقاء اللاعب أو مغادرته صفوف فريق الفتح، إذ إن هذا الأمر يعود للمدرب الجديد لنادي الفتح الذي سيشرف على تعاقدات الفريق واحتياجاته من الناحية الفنية سواء المحلية أو الأجنبية من خلال معسكر الفريق الذي سيقام في مدينة ماربيا الإسبانية خلال الفترة من 14 يوليو (تموز) إلى 4 أغسطس (آب) والتدريبات اليومية.

يُذكر أن المقرن مثَّل الفيصلي في فترة الانتقالات الشتوية خلال الموسم الماضي وأسهم بفاعلية في صعود الفريق وعودته إلى الدوري السعودي للمحترفين حيث كان من نجوم دوري يلو.

ويعد المقرن (29 عاماً) من المهاجمين المميزين، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في نادي الوشم عام 2015، قبل أن ينتقل في عام 2018 إلى نادي الرائد ويتألق معه بصورة لافتة حتى حجز مكانه في التشكيلة الأساسية طوال فترة وجوده مع الرائد، والتي امتدت لأربعة مواسم، لينتقل في يناير (كانون الأول) 2022 إلى النادي الأهلي ويشارك معه في عديد من المباريات، قبل أن يوقع رسمياً مع نادي الفتح حتى نهاية 2027.

من جانب آخر، أجرت القائمة الأولية من المرحلة الثانية من لاعبي فريق ⁧‫الفيصلي‬⁩، صباح أمس، الفحوصات الطبية؛ بمتابعة وإشراف الجهاز الطبي بالفريق، وبالتعاون مع مركز ⁧‫جامعة المجمعة‬⁩ الدولي للتأهيل والأطراف الاصطناعية، ضمن البرنامج الإعدادي لانطلاق الموسم الجديد، حيث بدأت التدريبات قبل يومين على ملعب النادي بحرمة.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عبد الله حماد يجهز قائمته للترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

عبد الله حماد (واس)
عبد الله حماد (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عبد الله حماد يجهز قائمته للترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

عبد الله حماد (واس)
عبد الله حماد (واس)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الله بن فيصل حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي (منذ مايو - أيار 2022)، بدأ تجهيز ملفه وقائمته الانتخابية تمهيداً لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في انتظار الحصول على الضوء الأخضر لإعلان ترشحه رسمياً مع فتح باب الترشح.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق، الثلاثاء، أن بدر الرزيزاء يدرس كذلك الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما ينذر بمنافسة مرتقبة على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في ظل ترقب الوسط الرياضي لإعلان الأسماء التي ستدخل السباق رسمياً بعد فتح باب الترشح.

وبحسب المصادر، فإن حماد يعمل خلال الفترة الحالية على استكمال تشكيل قائمة تضم عدداً من الأسماء ذات الخبرات الرياضية والإدارية والاستثمارية، استعداداً لدخول السباق الانتخابي الذي ينتظر أن ينطلق بعد اعتماد الجدول الزمني للانتخابات.

وأضافت المصادر أن اسم وليد معاذ، الرئيس التنفيذي لنادي العلا، يبرز كأحد المرشحين للانضمام إلى قائمة حماد، حيث يُتداول اسمه ليتولى منصب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم في حال تشكيل القائمة. ويعدّ معاذ من الكفاءات الإدارية في الوسط الرياضي السعودي، إذ عمل لسنوات في النادي الأهلي، وشغل خلال مسيرته عدداً من المناصب التنفيذية والإدارية.

وأكدت المصادر أن اسم عبد الله حماد ظل مطروحاً كأحد أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ فبراير (شباط) 2024، عقب خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس آسيا 2023، قبل أن يعود اسمه بقوة خلال الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة.

وتابعت المصادر: «اسم حماد ليس غريباً على صعيد الترشح، إذ ظل اسمه متداولاً في الأوساط الرياضية منذ أكثر من عامين».

ويشغل حماد حالياً منصب الرئيس التنفيذي، وأمين عام مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، كما يعدّ أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ مايو 2022، وكان جزءاً من منظومة العمل داخل الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية.

ويملك حماد خبرات ميدانية وإدارية متعددة، إذ يحمل درجة البكالوريوس في إدارة التدريب من جامعة سيرام العليا في فرنسا، ودرجة الماجستير الرياضي من كلية يوهان كرويف للدراسات الرياضية في هولندا، إضافة إلى حصوله على جميع رخص التدريب الأوروبية، ودبلوم التطوير الفني من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

كما سبق لحماد العمل ضمن فريق استكشاف المواهب في أكاديمية أياكس الهولندية، ومساعداً لمدرب فرق الناشئين في نادي آي جي إف الدنماركي، ومدرباً أول لفريق الشباب في نادي دوسلدورف الألماني، إلى جانب إشرافه على مركز المواهب في أكاديمية أسباير القطرية، قبل انتقاله إلى العمل التنفيذي في الرياضة السعودية.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم مرحلة حاسمة، إذ تعقد الجمعية العمومية غير العادية، الأربعاء، للتصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الاتحاد الحالي ياسر المسحل، خلال أعمال الجمعية العمومية، تقديم موعد الانتخابات، على أن يواصل تسيير أعمال الاتحاد حتى تسليم المهمة إلى المجلس المنتخب الذي يفترض أن يتم مطلع سبتمبر (أيلول) في أبعد تقدير.

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مصادر: «الهلال» يقترب من ضم محمد العويس… و«الشباب» يغريه بـ«الأساسي»

حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
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مصادر: «الهلال» يقترب من ضم محمد العويس… و«الشباب» يغريه بـ«الأساسي»

حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن حارس المرمى الدولي محمد العويس تلقّى عرضين رسميين من ناديي الهلال والشباب، تمهيداً للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت المصادر أن اللاعب يُفضل العودة إلى «الهلال»، وأن انتقاله يقترب لـ«الأزرق» بنسبة 90 في المائة، رغم أن نادي الشباب عرَض عليه أن يكون أساسياً في كل المباريات.

ووفقاً للمصادر، فإن العرض الهلالي يمتد لمدة عامين، وسط مفاضلة يُجريها الحارس قبل حسم مستقبله، بعد الموسم اللافت الذي قدّمه مع نادي العلا والمنتخب السعودي.

واستعاد العويس مكانته مع المنتخب السعودي في «كأس العالم 2026»، بعدما قدم مستويات مميزة، خصوصاً في مباراتيْ أوروغواي والرأس الأخضر، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب خلال البطولة.

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