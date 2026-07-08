الفيصلي يترقب وضع عبد الله المقرن مع الفتح

ينتظر الفيصلي وضع المهاجم عبد الله المقرن مع فريق الفتح بعد نهاية فترة إعارته مع الفريق في الموسم الماضي ومدى إمكانية عودته مرة اخرى إلى الفريق من خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

ولم تتضح الصورة بشكل كبير في بقاء اللاعب أو مغادرته صفوف فريق الفتح، إذ إن هذا الأمر يعود للمدرب الجديد لنادي الفتح الذي سيشرف على تعاقدات الفريق واحتياجاته من الناحية الفنية سواء المحلية أو الأجنبية من خلال معسكر الفريق الذي سيقام في مدينة ماربيا الإسبانية خلال الفترة من 14 يوليو (تموز) إلى 4 أغسطس (آب) والتدريبات اليومية.

يُذكر أن المقرن مثَّل الفيصلي في فترة الانتقالات الشتوية خلال الموسم الماضي وأسهم بفاعلية في صعود الفريق وعودته إلى الدوري السعودي للمحترفين حيث كان من نجوم دوري يلو.

ويعد المقرن (29 عاماً) من المهاجمين المميزين، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في نادي الوشم عام 2015، قبل أن ينتقل في عام 2018 إلى نادي الرائد ويتألق معه بصورة لافتة حتى حجز مكانه في التشكيلة الأساسية طوال فترة وجوده مع الرائد، والتي امتدت لأربعة مواسم، لينتقل في يناير (كانون الأول) 2022 إلى النادي الأهلي ويشارك معه في عديد من المباريات، قبل أن يوقع رسمياً مع نادي الفتح حتى نهاية 2027.

من جانب آخر، أجرت القائمة الأولية من المرحلة الثانية من لاعبي فريق ⁧‫الفيصلي‬⁩، صباح أمس، الفحوصات الطبية؛ بمتابعة وإشراف الجهاز الطبي بالفريق، وبالتعاون مع مركز ⁧‫جامعة المجمعة‬⁩ الدولي للتأهيل والأطراف الاصطناعية، ضمن البرنامج الإعدادي لانطلاق الموسم الجديد، حيث بدأت التدريبات قبل يومين على ملعب النادي بحرمة.