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الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يترقب وضع عبد الله المقرن مع الفتح

عبد الله المقرن حينما كان في صفوف الأهلي (النادي الأهلي)
عبد الله المقرن حينما كان في صفوف الأهلي (النادي الأهلي)
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الفيصلي يترقب وضع عبد الله المقرن مع الفتح

عبد الله المقرن حينما كان في صفوف الأهلي (النادي الأهلي)
عبد الله المقرن حينما كان في صفوف الأهلي (النادي الأهلي)

ينتظر الفيصلي وضع المهاجم عبد الله المقرن مع فريق الفتح بعد نهاية فترة إعارته مع الفريق في الموسم الماضي ومدى إمكانية عودته مرة اخرى إلى الفريق من خلال منافسات الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

ولم تتضح الصورة بشكل كبير في بقاء اللاعب أو مغادرته صفوف فريق الفتح، إذ إن هذا الأمر يعود للمدرب الجديد لنادي الفتح الذي سيشرف على تعاقدات الفريق واحتياجاته من الناحية الفنية سواء المحلية أو الأجنبية من خلال معسكر الفريق الذي سيقام في مدينة ماربيا الإسبانية خلال الفترة من 14 يوليو (تموز) إلى 4 أغسطس (آب) والتدريبات اليومية.

يُذكر أن المقرن مثَّل الفيصلي في فترة الانتقالات الشتوية خلال الموسم الماضي وأسهم بفاعلية في صعود الفريق وعودته إلى الدوري السعودي للمحترفين حيث كان من نجوم دوري يلو.

ويعد المقرن (29 عاماً) من المهاجمين المميزين، حيث بدأ مسيرته الاحترافية في نادي الوشم عام 2015، قبل أن ينتقل في عام 2018 إلى نادي الرائد ويتألق معه بصورة لافتة حتى حجز مكانه في التشكيلة الأساسية طوال فترة وجوده مع الرائد، والتي امتدت لأربعة مواسم، لينتقل في يناير (كانون الأول) 2022 إلى النادي الأهلي ويشارك معه في عديد من المباريات، قبل أن يوقع رسمياً مع نادي الفتح حتى نهاية 2027.

من جانب آخر، أجرت القائمة الأولية من المرحلة الثانية من لاعبي فريق ⁧‫الفيصلي‬⁩، صباح أمس، الفحوصات الطبية؛ بمتابعة وإشراف الجهاز الطبي بالفريق، وبالتعاون مع مركز ⁧‫جامعة المجمعة‬⁩ الدولي للتأهيل والأطراف الاصطناعية، ضمن البرنامج الإعدادي لانطلاق الموسم الجديد، حيث بدأت التدريبات قبل يومين على ملعب النادي بحرمة.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عبد الله حماد يجهز قائمته للترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

عبد الله حماد (واس)
عبد الله حماد (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عبد الله حماد يجهز قائمته للترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

عبد الله حماد (واس)
عبد الله حماد (واس)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الله بن فيصل حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الحالي (منذ مايو - أيار 2022)، بدأ تجهيز ملفه وقائمته الانتخابية تمهيداً لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في انتظار الحصول على الضوء الأخضر لإعلان ترشحه رسمياً مع فتح باب الترشح.

وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في وقت سابق، الثلاثاء، أن بدر الرزيزاء يدرس كذلك الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما ينذر بمنافسة مرتقبة على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، في ظل ترقب الوسط الرياضي لإعلان الأسماء التي ستدخل السباق رسمياً بعد فتح باب الترشح.

وبحسب المصادر، فإن حماد يعمل خلال الفترة الحالية على استكمال تشكيل قائمة تضم عدداً من الأسماء ذات الخبرات الرياضية والإدارية والاستثمارية، استعداداً لدخول السباق الانتخابي الذي ينتظر أن ينطلق بعد اعتماد الجدول الزمني للانتخابات.

وأضافت المصادر أن اسم وليد معاذ، الرئيس التنفيذي لنادي العلا، يبرز كأحد المرشحين للانضمام إلى قائمة حماد، حيث يُتداول اسمه ليتولى منصب الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم في حال تشكيل القائمة. ويعدّ معاذ من الكفاءات الإدارية في الوسط الرياضي السعودي، إذ عمل لسنوات في النادي الأهلي، وشغل خلال مسيرته عدداً من المناصب التنفيذية والإدارية.

وأكدت المصادر أن اسم عبد الله حماد ظل مطروحاً كأحد أبرز المرشحين المحتملين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ فبراير (شباط) 2024، عقب خروج المنتخب السعودي من بطولة كأس آسيا 2023، قبل أن يعود اسمه بقوة خلال الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة.

وتابعت المصادر: «اسم حماد ليس غريباً على صعيد الترشح، إذ ظل اسمه متداولاً في الأوساط الرياضية منذ أكثر من عامين».

ويشغل حماد حالياً منصب الرئيس التنفيذي، وأمين عام مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية، كما يعدّ أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ مايو 2022، وكان جزءاً من منظومة العمل داخل الاتحاد خلال السنوات الأربع الماضية.

ويملك حماد خبرات ميدانية وإدارية متعددة، إذ يحمل درجة البكالوريوس في إدارة التدريب من جامعة سيرام العليا في فرنسا، ودرجة الماجستير الرياضي من كلية يوهان كرويف للدراسات الرياضية في هولندا، إضافة إلى حصوله على جميع رخص التدريب الأوروبية، ودبلوم التطوير الفني من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

كما سبق لحماد العمل ضمن فريق استكشاف المواهب في أكاديمية أياكس الهولندية، ومساعداً لمدرب فرق الناشئين في نادي آي جي إف الدنماركي، ومدرباً أول لفريق الشباب في نادي دوسلدورف الألماني، إلى جانب إشرافه على مركز المواهب في أكاديمية أسباير القطرية، قبل انتقاله إلى العمل التنفيذي في الرياضة السعودية.

ويأتي ذلك في وقت تدخل فيه انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم مرحلة حاسمة، إذ تعقد الجمعية العمومية غير العادية، الأربعاء، للتصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بانتخاب مجلس إدارة جديد.

ومن المنتظر أن يعلن رئيس الاتحاد الحالي ياسر المسحل، خلال أعمال الجمعية العمومية، تقديم موعد الانتخابات، على أن يواصل تسيير أعمال الاتحاد حتى تسليم المهمة إلى المجلس المنتخب الذي يفترض أن يتم مطلع سبتمبر (أيلول) في أبعد تقدير.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر: «الهلال» يقترب من ضم محمد العويس… و«الشباب» يغريه بـ«الأساسي»

حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
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مصادر: «الهلال» يقترب من ضم محمد العويس… و«الشباب» يغريه بـ«الأساسي»

حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن حارس المرمى الدولي محمد العويس تلقّى عرضين رسميين من ناديي الهلال والشباب، تمهيداً للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت المصادر أن اللاعب يُفضل العودة إلى «الهلال»، وأن انتقاله يقترب لـ«الأزرق» بنسبة 90 في المائة، رغم أن نادي الشباب عرَض عليه أن يكون أساسياً في كل المباريات.

ووفقاً للمصادر، فإن العرض الهلالي يمتد لمدة عامين، وسط مفاضلة يُجريها الحارس قبل حسم مستقبله، بعد الموسم اللافت الذي قدّمه مع نادي العلا والمنتخب السعودي.

واستعاد العويس مكانته مع المنتخب السعودي في «كأس العالم 2026»، بعدما قدم مستويات مميزة، خصوصاً في مباراتيْ أوروغواي والرأس الأخضر، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب خلال البطولة.

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الهلال يعين وليد القاسم مديراً للفريق الأول… ويودع عبد الله رديف

وليد القاسم مديراً للفريق الأول (نادي الهلال)
وليد القاسم مديراً للفريق الأول (نادي الهلال)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الهلال يعين وليد القاسم مديراً للفريق الأول… ويودع عبد الله رديف

وليد القاسم مديراً للفريق الأول (نادي الهلال)
وليد القاسم مديراً للفريق الأول (نادي الهلال)

واصل نادي الهلال استكمال هيكله الإداري استعداداً للموسم الجديد، بإعلانه تعيين وليد القاسم مديراً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لسعود كريري الذي انتهت علاقته بالنادي مع نهاية الموسم الماضي، بالتزامن مع إعلان انتهاء علاقة النادي بالمهاجم عبد الله رديف بعد نهاية عقده بين الطرفين.

وأوضح الهلال أن تعيين القاسم يأتي ضمن خطواته الرامية إلى بناء منظومة رياضية متكاملة تضم كفاءات وخبرات متخصصة، بما يعزز التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية، ويوفر بيئة عمل احترافية تدعم تحقيق مستهدفات النادي على المستويات المحلية والقارية والدولية.

ويحمل القاسم درجة الماجستير في إدارة الجودة من جامعة بورتسموث البريطانية، ويمتلك خبرة إدارية ورياضية، إذ سبق له العمل إدارياً لمنتخبي السعودية للناشئين والبراعم لمدة 3 أعوام، كما شغل منصب مساعد مدير الفريق الأول لكرة القدم في الهلال لمدة 8 أعوام، إلى جانب تخصصه في مجال التميز المؤسسي.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال انتهاء علاقته بالمهاجم عبد الله رديف (23 عاماً)، بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد العقد عقب انتهاء مدته.

وقدّمت إدارة شركة نادي الهلال شكرها للاعب على ما بذله من جهود طوال فترة تمثيله الفريق، مثمنةً إسهاماته في تحقيق عدد من الإنجازات مع الفريق الأول، ومتمنيةً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

ولم يحظَ رديف بفرص مشاركة كبيرة مع الهلال، إذ قضى جانباً كبيراً من السنوات الماضية معاراً إلى عدة أندية، كان آخرها الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى نهاية الموسم المنصرم، بعدما سبق له تمثيل الاتفاق والشباب والتعاون بنظام الإعارة.

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