كريسبو البرتغالي يعزز صفوف الخليج

أعلن نادي الخليج تعاقده رسمياً مع اللاعب البرتغالي ميغيل كريسبو لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد عامين حتى عام 2028.

ويلعب كريسبو في خط الوسط، حيث حقق نجاحات جيدة في مشواره الاحترافي سواء في بلاده أو تركيا أو غيرها من التجارب الاحترافية.

وتسعى إدارة الخليج إلى حسم العديد من الصفقات قبل انطلاقة المعسكر الخارجي في ظل رحيل عدد من الأسماء والأجنبية والتغييرات على الصعيد الفني أيضاً بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز.

وكان الخليج قد أتم، الأحد، صفقة محلية جديدة بالتعاقد مع اللاعب نواف الصعدي الذي انضم لعدد من الأسماء التي تم التوقيع معها سواء من اللاعبين المحلين أو الأجانب الذين تم التوقيع معهم، حيث يعد نادي الخليج من أكثر الأندية السعودية في صفقات هذا الصيف.