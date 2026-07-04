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الرياض يجدد لـ«دولاك»... والمدرب: «الصملة يا رجال»

دولاك (تصوير: مشعل القدير)
دولاك (تصوير: مشعل القدير)
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الرياض يجدد لـ«دولاك»... والمدرب: «الصملة يا رجال»

دولاك (تصوير: مشعل القدير)
دولاك (تصوير: مشعل القدير)

أعلن نادي الرياض تجديد عقد مديره الفني البرازيلي ماوريسيو دولاك، ليواصل قيادته للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف هذه الخطوة لضمان استقرار الجهاز الفني ومواصلة العمل على المشروع الرياضي الطموح الذي يهدف إلى بناء هوية قوية للفريق.

وقد جرى الإعلان عن التجديد عبر منصة «إكس»، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي مقطع فيديو للمدرب دولاك يتحدث فيه عن رؤيته للمستقبل.

وفي تصريحاته المصورة، أكد ماوريسيو دولاك أن ارتباطه بنادي الرياض يتجاوز الجانب الفني البحت، مشدداً على أن مشروعه لبناء هوية حقيقية للفريق لا يزال في مراحله الأولى. وقال دولاك: «لم أبدأ هذه الرحلة من الصفر، لقد وصلت في منتصف الموسم دون ضمانات أو وعود، لكنني شعرت دائماً بارتباط خاص بهذا الكيان».

وأوضح المدرب البرازيلي فلسفته في العمل، مشيراً إلى أن الهدف لم يكن مجرد تكوين فريق كرة قدم، بل بناء «هوية» و«ثقة» تتطور بشكل يومي. وأضاف: «اليوم، هذه الثقة لها اسم واضح وهو (المشروع)، لقد استغرقنا عامين لبناء شيء حقيقي وملموس».

وتأتي هذه الثقة المتبادلة بين النادي والمدرب بعد فترة شهدت فيها مسيرة دولاك مع الرياض صعوداً ملحوظاً؛ فبعد أن غادر النادي مرة واحدة، عاد لقيادة فريق تحت 21 عاماً، ثم تولى دفة الفريق الأول ليحقق نجاحات أسهمت في تثبيت أقدام الفريق في دوري روشن السعودي.

وعن عودته، قال دولاك: «لقد غادرت النادي مرة واحدة، لكنني شعرت في أعماقي أن تاريخي هنا لم ينتهِ بعد، لذا عدت لقيادة فريق تحت 21 عاماً، واليوم أختار هذا النادي مراراً وتكراراً، كما اختار النادي أن يضع ثقته في شخصي مجدداً».

واختتم ماوريسيو دولاك حديثه برسالة تحفيزية للاعبين والجماهير، مؤكداً أن الطموحات لا تزال كبيرة، وأن العمل مستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات. وقال: «نحن لا نزال في البداية فقط... الصملة يا رجال».

ويُذكر أن تجديد عقد دولاك يعكس قناعة الإدارة بأهمية الاستمرارية في العمل الفني، وبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق الأهداف المرجوة في المواسم المقبلة، معتمداً على الرؤية الفنية الواضحة للمدرب البرازيلي وطاقمه المعاون.

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«النجوم الصاعدون» يدشنون استعدادات النصر للموسم الجديد

راكان الغامدي (نادي النصر)
راكان الغامدي (نادي النصر)
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«النجوم الصاعدون» يدشنون استعدادات النصر للموسم الجديد

راكان الغامدي (نادي النصر)
راكان الغامدي (نادي النصر)

تنطلق، الأحد، تدريبات فريق النصر، استعداداً للموسم الرياضي الجديد، وذلك تحت إشراف المدير الفني الأسترالي أنج بوستيكوغلو.

واستدعى الجهاز الفني جميع لاعبي النصر غير المنضمين إلى المنتخبات الوطنية، إلى جانب عدد من لاعبي فريق النخبة الصاعدين، يتقدمهم عبد الملك الجابر، والعراقي حيدر عبد الكريم، وعواد أمان، ووليد صابر، وراكان الغامدي، وبسام هزازي، وسعد حقوي، بالإضافة إلى اللاعبين العائدين من فترات الإعارة.

وسيخضع اللاعبون خلال مرحلتي الإعداد الأولى في الرياض، والثانية في أبها، لسلسلة من الفحوصات الطبية والاختبارات اللياقية، قبل أن يتم تقييمهم فنياً من قبل الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يحدد التقييم الفني، الذي سيجري عقب انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الإعدادي، القائمة النهائية المختارة لتمثيل الفريق الأول خلال الموسم المقبل، على أن ينضم بعدها اللاعبون الدوليون لمعسكر البرتغال.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

صانع الألعاب سيلينا على أبواب الاتفاق

سيلينا سبق له تمثيل السيتي وغادره في 2018 (الشرق الأوسط)
سيلينا سبق له تمثيل السيتي وغادره في 2018 (الشرق الأوسط)
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صانع الألعاب سيلينا على أبواب الاتفاق

سيلينا سبق له تمثيل السيتي وغادره في 2018 (الشرق الأوسط)
سيلينا سبق له تمثيل السيتي وغادره في 2018 (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن نادي الاتفاق حصل على موافقة الكوسوفي بيرسانت سيلينا للانضمام إلى صفوف «النواخذة» في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي آيك السويدي.

وبحسب المصادر ذاتها، سيوقع اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً على عقد يمتد ثلاث سنوات مع النادي الشرقاوي.

وينتظر الاتفاق موافقة لجنة الرقابة المالية لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وشارك سيلينا، الذي يشغل مركز صانع الألعاب، مع آيك الموسم الماضي في 17 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف وصنع هدفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يقترب من التعاقد مع الألماني ينس فيسينغ لقيادة الفريق

المدرب الألماني ينس فيسينغ (حسابه على إنستغرام)
المدرب الألماني ينس فيسينغ (حسابه على إنستغرام)
  • جدة: «الشرق الأوسط»
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  • جدة: «الشرق الأوسط»
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الاتحاد يقترب من التعاقد مع الألماني ينس فيسينغ لقيادة الفريق

المدرب الألماني ينس فيسينغ (حسابه على إنستغرام)
المدرب الألماني ينس فيسينغ (حسابه على إنستغرام)

اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم ملف المدير الفني، بعدما وصلت المفاوضات مع المدرب الألماني ينس فيسينغ إلى مراحلها النهائية، تمهيداً لتوليه قيادة الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب مصادر مطلعة، شهدت الأيام الماضية تقدماً كبيراً في المحادثات بين الطرفين؛ إذ جرى التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم بنود العقد، بينما لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد الاستكمال قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، في حال الانتهاء من جميع الإجراءات.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى إنهاء ملف المدرب في أسرع وقت ممكن، لضمان إشرافه على انطلاق البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، الذي يتضمن معسكراً خارجياً وعدداً من المباريات الودية، إلى جانب وضع التصور الفني لقائمة الفريق، وتحديد احتياجاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي تحرك إدارة النادي في إطار استعداداتها للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، من خلال بناء فريق قادر على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والاستفادة من عناصر الخبرة والنجوم الذين يضمهم الفريق.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد بياناً رسمياً خلال الأيام المقبلة، حال اكتمال الاتفاق النهائي، للإعلان عن هوية المدير الفني الجديد، وبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

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