الرياض يجدد لـ«دولاك»... والمدرب: «الصملة يا رجال»

أعلن نادي الرياض تجديد عقد مديره الفني البرازيلي ماوريسيو دولاك، ليواصل قيادته للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف هذه الخطوة لضمان استقرار الجهاز الفني ومواصلة العمل على المشروع الرياضي الطموح الذي يهدف إلى بناء هوية قوية للفريق.

وقد جرى الإعلان عن التجديد عبر منصة «إكس»، حيث نشر الحساب الرسمي للنادي مقطع فيديو للمدرب دولاك يتحدث فيه عن رؤيته للمستقبل.

وفي تصريحاته المصورة، أكد ماوريسيو دولاك أن ارتباطه بنادي الرياض يتجاوز الجانب الفني البحت، مشدداً على أن مشروعه لبناء هوية حقيقية للفريق لا يزال في مراحله الأولى. وقال دولاك: «لم أبدأ هذه الرحلة من الصفر، لقد وصلت في منتصف الموسم دون ضمانات أو وعود، لكنني شعرت دائماً بارتباط خاص بهذا الكيان».

وأوضح المدرب البرازيلي فلسفته في العمل، مشيراً إلى أن الهدف لم يكن مجرد تكوين فريق كرة قدم، بل بناء «هوية» و«ثقة» تتطور بشكل يومي. وأضاف: «اليوم، هذه الثقة لها اسم واضح وهو (المشروع)، لقد استغرقنا عامين لبناء شيء حقيقي وملموس».

وتأتي هذه الثقة المتبادلة بين النادي والمدرب بعد فترة شهدت فيها مسيرة دولاك مع الرياض صعوداً ملحوظاً؛ فبعد أن غادر النادي مرة واحدة، عاد لقيادة فريق تحت 21 عاماً، ثم تولى دفة الفريق الأول ليحقق نجاحات أسهمت في تثبيت أقدام الفريق في دوري روشن السعودي.

وعن عودته، قال دولاك: «لقد غادرت النادي مرة واحدة، لكنني شعرت في أعماقي أن تاريخي هنا لم ينتهِ بعد، لذا عدت لقيادة فريق تحت 21 عاماً، واليوم أختار هذا النادي مراراً وتكراراً، كما اختار النادي أن يضع ثقته في شخصي مجدداً».

واختتم ماوريسيو دولاك حديثه برسالة تحفيزية للاعبين والجماهير، مؤكداً أن الطموحات لا تزال كبيرة، وأن العمل مستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات. وقال: «نحن لا نزال في البداية فقط... الصملة يا رجال».

ويُذكر أن تجديد عقد دولاك يعكس قناعة الإدارة بأهمية الاستمرارية في العمل الفني، وبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق الأهداف المرجوة في المواسم المقبلة، معتمداً على الرؤية الفنية الواضحة للمدرب البرازيلي وطاقمه المعاون.