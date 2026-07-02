التعاون يجدد عقد مدافعه متعب المفرج 3 سنوات مقبلة

أتم مجلس إدارة نادي التعاون إجراءات تجديد عقد مدافع الفريق متعب المفرج لثلاثة مواسم إضافية، ليواصل اللاعب رحلته بشعار «السكري» رسمياً حتى عام 2029، ويغلق التعاون هذا الملف الذي شهد شداً وجذباً بين الطرفين قبل أن ينجح الطرفان في التوصل لاتفاق على بقاء اللاعب، ومن جانبه أبدى المفرج سعادته الكبيرة بتوقيع العقد الجديد، وثقة الإدارة، مؤكداً عزمه على تقديم أفضل ما لديه للمساهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات، والنجاحات مع النادي.

ويأتي قرار التجديد مع المفرج لتعزيز استقرار الخط الخلفي للفريق، لا سيما بعد رحيل ثلاثة عناصر مهمة هذا الموسم، ويبرز المفرج كعنصر دفاعي صلب حقق معدلات نجاح عالية في الافتكاك، والالتحامات الثنائية، إلى جانب تميزه في بناء اللعب من الخلف بدقة تمرير تجاوزت الـ85 في المائة، مع قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر، والذي شغله أغلب مباريات الموسم الماضي مع المدرب البرازيلي شاموسكا.

من جانب آخر، وبناءً على طلب مدرب الفريق زاركو لازيتيتش تم تعديل البرنامج الزمني لمعسكر الفريق الأول، والذي سيكون في هولندا، لتكون المغادرة يوم 5 يوليو (تموز) بدلاً من الموعد السابق في 11 يوليو، وتم تقديم موعد العودة للسعودية خمسة أيام لتكون في يوم 30 يوليو، وسيقام المعسكر في مدينة ميرلو الهولندية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة للموسم الرياضي الجديد.

وتشمل تفاصيل المعسكر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع خوض حصص تدريبية مكثفة على فترتين صباحية، ومسائية، بالإضافة إلى خوض 4 مباريات ودية تهدف إلى رفع الجاهزية اللياقية والفنية لعناصر الفريق، وفهم أسلوب وتكتيك المدرب الجديد.