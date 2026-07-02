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التعاون يجدد عقد مدافعه متعب المفرج 3 سنوات مقبلة

مدافع التعاون متعب المفرج (نادي التعاون)
مدافع التعاون متعب المفرج (نادي التعاون)
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التعاون يجدد عقد مدافعه متعب المفرج 3 سنوات مقبلة

مدافع التعاون متعب المفرج (نادي التعاون)
مدافع التعاون متعب المفرج (نادي التعاون)

أتم مجلس إدارة نادي التعاون إجراءات تجديد عقد مدافع الفريق متعب المفرج لثلاثة مواسم إضافية، ليواصل اللاعب رحلته بشعار «السكري» رسمياً حتى عام 2029، ويغلق التعاون هذا الملف الذي شهد شداً وجذباً بين الطرفين قبل أن ينجح الطرفان في التوصل لاتفاق على بقاء اللاعب، ومن جانبه أبدى المفرج سعادته الكبيرة بتوقيع العقد الجديد، وثقة الإدارة، مؤكداً عزمه على تقديم أفضل ما لديه للمساهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات، والنجاحات مع النادي.

ويأتي قرار التجديد مع المفرج لتعزيز استقرار الخط الخلفي للفريق، لا سيما بعد رحيل ثلاثة عناصر مهمة هذا الموسم، ويبرز المفرج كعنصر دفاعي صلب حقق معدلات نجاح عالية في الافتكاك، والالتحامات الثنائية، إلى جانب تميزه في بناء اللعب من الخلف بدقة تمرير تجاوزت الـ85 في المائة، مع قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر، والذي شغله أغلب مباريات الموسم الماضي مع المدرب البرازيلي شاموسكا.

من جانب آخر، وبناءً على طلب مدرب الفريق زاركو لازيتيتش تم تعديل البرنامج الزمني لمعسكر الفريق الأول، والذي سيكون في هولندا، لتكون المغادرة يوم 5 يوليو (تموز) بدلاً من الموعد السابق في 11 يوليو، وتم تقديم موعد العودة للسعودية خمسة أيام لتكون في يوم 30 يوليو، وسيقام المعسكر في مدينة ميرلو الهولندية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة للموسم الرياضي الجديد.

وتشمل تفاصيل المعسكر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع خوض حصص تدريبية مكثفة على فترتين صباحية، ومسائية، بالإضافة إلى خوض 4 مباريات ودية تهدف إلى رفع الجاهزية اللياقية والفنية لعناصر الفريق، وفهم أسلوب وتكتيك المدرب الجديد.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: كعبي الفيحاء «اتحادي» حتى 2030

راكان الكعبي (موقع نادي الفيحاء)
راكان الكعبي (موقع نادي الفيحاء)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: كعبي الفيحاء «اتحادي» حتى 2030

راكان الكعبي (موقع نادي الفيحاء)
راكان الكعبي (موقع نادي الفيحاء)

حسم نادي الاتحاد تعاقده مع اللاعب راكان الكعبي، قادماً من الفيحاء بعقد يمتد حتى 2030، وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

ويلعب الكعبي في مركز المحور، الذي يعدّ من ضمن الاحتياجات الرئيسية للفريق.

وأشارت ذات المصادر إلى أن اللاعب سيحضر مع الفريق في بداية التحضيرات، المقرر انطلاقها منتصف الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد قد فضّل عدم التجديد مع عوض الناشري اللاعب المحلي الذي يشغر الخانة.

ويأتي التعاقد مع الكعبي في ظل خطوات لتعزيز اللاعبين المحليين داخل الفريق بعد تراجع الأداء في الموسم المنصرم.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سلوفينيا تجهز أبها للدوري السعودي

تأمل الجماهير أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق (نادي أبها)
تأمل الجماهير أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق (نادي أبها)
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سلوفينيا تجهز أبها للدوري السعودي

تأمل الجماهير أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق (نادي أبها)
تأمل الجماهير أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق (نادي أبها)

أعلن نادي أبها، اليوم الخميس، البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم المقبل، والذي يتضمن إقامة معسكر خارجي في سلوفينيا خلال فترة الصيف، ضمن خطة الإدارة والجهاز الفني لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وبحسب البرنامج المعلن، تنطلق التدريبات في مدينة أبها يوم 8 يوليو (تموز)، قبل مغادرة البعثة إلى المعسكر الخارجي في 16 يوليو، حيث سيخوض الفريق أربع مباريات ودية بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين وتجهيز العناصر الجديدة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المواجهات لاحقاً.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الأول من أغسطس (آب)، موعد عودة الفريق واختتام المرحلة التحضيرية، بعد فترة مكثفة من التدريبات اليومية والاختبارات الفنية والبدنية.

ويأتي اختيار سلوفينيا لإقامة المعسكر نظراً للأجواء المناخية المناسبة والبنية الرياضية المتطورة، إضافة إلى توفر فرق أوروبية وآسيوية لخوض مباريات تجريبية تسهم في تعزيز جاهزية الفريق قبل بداية الموسم.

وتأمل جماهير أبها أن ينعكس البرنامج الإعدادي بصورة إيجابية على نتائج الفريق، خصوصاً مع سعي النادي لتقديم موسم أكثر استقراراً ومنافسة في مختلف البطولات.

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الدوري السعودي السعودية
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منتخب السعودية للفتيات يخسر ودياً من البحرين

الودية الأولى للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
الودية الأولى للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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منتخب السعودية للفتيات يخسر ودياً من البحرين

الودية الأولى للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
الودية الأولى للمنتخب السعودي أمام نظيره البحريني (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

خسر المنتخب السعودي للفتيات، اليوم الخميس، وديته الأولى أمام نظيره البحريني التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بأبها، وذلك ضمن معسكره الإعدادي الذي يستمر حتى الاثنين المقبل.

وسيخوض المنتخب ودية أخرى مع المنتخب ذاته الأحد المقبل، وذلك في إطار منح اللاعبات فرصة اكتساب المزيد من الخبرات الدولية وتطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

ويضم المعسكر، الذي بدوره يعزز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، ويرفع مستوى الأداء استعداداً للاستحقاقات المقبلة 22 لاعبة، وهن: الجوري الدوسري، نورة المالكي، مريم اليوسف، الجليلة مدبش، تالا حافظ، لارا بخيت، صبا العليان، ديما إبراهيم، الجوهرة عبدالله، ريحانة جلال، هاجر الجابري، ليندا بن ناصر، آلاء بدر، سما الحربي، رنا الخماش، اريف الكريم، ديلار مختار، ألينا بوقس، رولين عبد الله، هتون آل غائب، هداية عبد العزيز، ورتيل المربعي.

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