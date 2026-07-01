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الأهلي يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح بعد اقتراب رحيل محرز

محمد صلاح (أ.ف.ب)
محمد صلاح (أ.ف.ب)
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الأهلي يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح بعد اقتراب رحيل محرز

محمد صلاح (أ.ف.ب)
محمد صلاح (أ.ف.ب)

دخل نادي الأهلي السعودي في اتصالات أولية مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك عقب اقتراب رحيل الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق.

ووفقاً لما كشفه الصحافي ساشا تافوليري عبر شبكة «سكاي سبورت»، فإن إدارة الأهلي بدأت بدراسة الجوانب المالية والرياضية المتعلقة بصفقة صلاح، الذي يُعد أحد أبرز أهداف النادي لتدعيم الخط الهجومي استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن رياض محرز سيغادر صفوف الأهلي بعد أن تم إرسال خطاب إليه بتفعيل بند التخارج معه وسط غضب من اللاعب الذي يوجد حالياً مع منتخب الجزائر بالولايات المتحدةويخوض منافسات دور الـ32 في كأس العالم 2026 حيث كان يسعى للبقاء مع الأهلي لسنة رابعة على التوالي.

وسيحصل محرز على تعويض مالي يُقدّر بـ15 مليون دولار، ما يمنحه حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر في حال أعلن النادي السعودي إنهاء العلاقة معه بشكل رسمي.

وفي ظل سعي الأهلي لإعادة تشكيل منظومته الهجومية، يبرز اسم محمد صلاح كخيار أول لدى الإدارة، خاصة مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها نجم ليفربول داخل الكرة العالمية، إضافة إلى الاهتمام المستمر من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه خلال السنوات الأخيرة. وأكدت المصادر أن المفاوضات لا تزال في مراحلها التمهيدية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي حتى الآن، إلا أن الملف مرشح ليكون من أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويجدر بالذكر أن الأهلي سيفتقد أيضاً لخدمات الدولي الإيفواري فرانك كيسيه بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، الأمر الذي يعني خسارة الفريق لعدد من أبرز عناصره الأساسية، والذي لعب دوراً مهماً في تتويج النادي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، وتسعى إدارة الأهلي إلى تعويض هذه الأسماء بعناصر شابة تمتلك الخبرة والجودة الفنية، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تنتظر الفريق خلال الموسم المقبل على المستويات المحلية والقارية والعالمية.

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مصادر «الشرق الأوسط»: الدرعية يتفق مع هتان باهبري

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الدرعية حسم اتفاقه مع اللاعب هتان باهبري، ليكون ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد إتمام التفاصيل التعاقدية كافة.

عبد الله الزهراني (جدة)
الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: الدرعية يتفق مع هتان باهبري

هتان باهبري (حسابه اللاعب على «إكس»)
هتان باهبري (حسابه اللاعب على «إكس»)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الدرعية يتفق مع هتان باهبري

هتان باهبري (حسابه اللاعب على «إكس»)
هتان باهبري (حسابه اللاعب على «إكس»)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن نادي الدرعية اتفق مبدئياً مع اللاعب هتان باهبري، ليكون ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد إتمام التفاصيل التعاقدية كافة بين الطرفين.

وحسب المصادر فإن الإعلان عن الصفقة سيتم بعد الانتهاء من البنود كافة.

يأتي انضمام باهبري في إطار تحركات إدارة الدرعية لتعزيز قائمة الفريق بعناصر تملك خبرة واسعة في المنافسات السعودية، إذ يمثل اللاعب إضافةً فنية بفضل قدراته الهجومية وتعدد أدواره داخل أرضية الملعب.

ويملك باهبري، البالغ من العمر 33 عاماً، مسيرة حافلة في كرة القدم السعودية، حيث بدأ مشواره مع نادي الاتحاد، قبل أن يخوض تجارب مع أندية الشباب والهلال، كما مثَّل المنتخب السعودي في عديد من المناسبات، وكان ضمن قائمة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وحقق باهبري خلال مسيرته عدداً من الإنجازات المحلية، أبرزها مع الهلال، كما عُرف بسرعته ومهارته في صناعة اللعب وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الدرعية عن الصفقة رسمياً خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال الإجراءات المرتبطة بتسجيل اللاعب، في خطوة تعكس رغبة النادي في تدعيم صفوفه بأسماء ذات خبرة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مشاعل الحربي ترحل عن صفوف القادسية

مشاعل الحربي لاعبة نادي القادسية للسيدات (نادي القادسية)
مشاعل الحربي لاعبة نادي القادسية للسيدات (نادي القادسية)
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مشاعل الحربي ترحل عن صفوف القادسية

مشاعل الحربي لاعبة نادي القادسية للسيدات (نادي القادسية)
مشاعل الحربي لاعبة نادي القادسية للسيدات (نادي القادسية)

أعلنت مشاعل الحربي، لاعبة نادي القادسية للسيدات لكرة القدم، عن نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي، بعد تمثيله لثلاثة مواسم متتالية.

وكتبت مشاعل عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «سعيدة جداً أنني ارتديتُ شعار القادسية خلال الثلاث سنوات الماضية، كانت مليئة بالأيام الجميلة، واللحظات التي ستبقى في الذاكرة، والدروس الصعبة التي علمتني كيف أكون أقوى، شكراً لكل شخص كان جزءاً من هذه الرحلة، ولكل ذكرى صنعتها مع هذا النادي».

وتُعدّ مشاعل رابع الأسماء الراحلة عن صفوف الفريق بعد الآيسلندية سارة بيورك، والكاميرونية أجارا نغويا، وقائدة الفريق البرازيلية ريان ماتشادو. وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ حيث حصد 23 نقطة من 14 مباراة.

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الرياضة كرة القدم للسيدات السعودية
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رغم مغادرة المنتخب السعودي… النصر حاضر في كأس العالم

أطفال يرتدون قميص النصر في هيوستن (الشرق الأوسط)
أطفال يرتدون قميص النصر في هيوستن (الشرق الأوسط)
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رغم مغادرة المنتخب السعودي… النصر حاضر في كأس العالم

أطفال يرتدون قميص النصر في هيوستن (الشرق الأوسط)
أطفال يرتدون قميص النصر في هيوستن (الشرق الأوسط)

غادر المنتخب السعودي كأس العالم من دور المجموعات، ولكن تأثير كرة القدم السعودية لم يغادر السكان المحليين للمدينة، من خلال قمصان نادي النصر والرقم الأشهر في كرة القدم، الذي يحمل اسم كريستيانو رونالدو. لا تكاد تمر بين تجمعات الأطفال الذين يلعبون كرة القدم في الأماكن العامة دون أن يلفت انتباهك الرقم «7» وقميص النصر واسم رونالدو. مدينة هيوستن استضافت المواجهة الأخيرة للمنتخب السعودي، الذي غادر على أثرها المونديال، بعد تعادل مرير أمام الرأس الأخضر سلبياً.

قميص رونالدو حاضر بين أطفال هيوستن (الشرق الأوسط)

المدينة ذاتها استضافت مواجهة البرتغال وأوزبكستان المواجهة التي سجل من خلالها كريستيانو رونالدو هدفين افتتح بهما مشواره التهديفي في البطولة، ذلك العرض الكروي «الساحر» على وصف سكان المدينة جعل الأطفال يعودون لارتداء قميص النجم البرتغالي من خلال الأندية التي مثلها والمنتخب البرتغالي بطبيعة الحال.

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