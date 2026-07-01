الأهلي يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح بعد اقتراب رحيل محرز

دخل نادي الأهلي السعودي في اتصالات أولية مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك عقب اقتراب رحيل الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق.

ووفقاً لما كشفه الصحافي ساشا تافوليري عبر شبكة «سكاي سبورت»، فإن إدارة الأهلي بدأت بدراسة الجوانب المالية والرياضية المتعلقة بصفقة صلاح، الذي يُعد أحد أبرز أهداف النادي لتدعيم الخط الهجومي استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن رياض محرز سيغادر صفوف الأهلي بعد أن تم إرسال خطاب إليه بتفعيل بند التخارج معه وسط غضب من اللاعب الذي يوجد حالياً مع منتخب الجزائر بالولايات المتحدةويخوض منافسات دور الـ32 في كأس العالم 2026 حيث كان يسعى للبقاء مع الأهلي لسنة رابعة على التوالي.

وسيحصل محرز على تعويض مالي يُقدّر بـ15 مليون دولار، ما يمنحه حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر في حال أعلن النادي السعودي إنهاء العلاقة معه بشكل رسمي.

وفي ظل سعي الأهلي لإعادة تشكيل منظومته الهجومية، يبرز اسم محمد صلاح كخيار أول لدى الإدارة، خاصة مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها نجم ليفربول داخل الكرة العالمية، إضافة إلى الاهتمام المستمر من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه خلال السنوات الأخيرة. وأكدت المصادر أن المفاوضات لا تزال في مراحلها التمهيدية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي حتى الآن، إلا أن الملف مرشح ليكون من أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويجدر بالذكر أن الأهلي سيفتقد أيضاً لخدمات الدولي الإيفواري فرانك كيسيه بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، الأمر الذي يعني خسارة الفريق لعدد من أبرز عناصره الأساسية، والذي لعب دوراً مهماً في تتويج النادي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، وتسعى إدارة الأهلي إلى تعويض هذه الأسماء بعناصر شابة تمتلك الخبرة والجودة الفنية، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تنتظر الفريق خلال الموسم المقبل على المستويات المحلية والقارية والعالمية.