داليا أبو لبن ترحل عن صفوف سيدات «الأهلي»

أعلنت داليا أبو لبن، لاعبة نادي الأهلي للسيدات لكرة القدم، نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي، بعد تمثيله لثلاثة مواسم متتالية.

وكتبت داليا، عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «بعد ثلاث سنوات جميلة، اليوم تنتهي رحلتي مع النادي الأهلي السعودي، كانت سنوات مليئة بالذكريات والتحديات واللحظات الحلوة التي سأعتز بها دائماً، أشكر إدارة النادي وزميلاتي وكل مَن كان جزءاً من هذه الرحلة. والشكر الأكبر لجماهير الأهلي على دعمهم ومحبّتهم، أغادر وأنا أحمل كل التقدير والامتنان، أتمنى لهذا الكيان العظيم دوام النجاح والتوفيق، شكراً من القلب، وستبقى هذه المرحلة من أجمل محطات حياتي».

ووقّعت داليا عقداً احترافياً مع نادي الأهلي في عام 2023، قادمة من فريق «الشباب»، ونجحت في تحقق رصيد أهداف برفقة ناديّها، كما حققت جوائز فردية بجانب «كأس الاتحاد السعودي» مرتين على التوالي، ووصافة «الدوري الممتاز» 3 مرات متتالية.