داليا أبو لبن ترحل عن صفوف سيدات «الأهلي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290428-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%81%D9%88%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A
أعلنت داليا أبو لبن، لاعبة نادي الأهلي للسيدات لكرة القدم، نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي، بعد تمثيله لثلاثة مواسم متتالية.
وكتبت داليا، عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «بعد ثلاث سنوات جميلة، اليوم تنتهي رحلتي مع النادي الأهلي السعودي، كانت سنوات مليئة بالذكريات والتحديات واللحظات الحلوة التي سأعتز بها دائماً، أشكر إدارة النادي وزميلاتي وكل مَن كان جزءاً من هذه الرحلة. والشكر الأكبر لجماهير الأهلي على دعمهم ومحبّتهم، أغادر وأنا أحمل كل التقدير والامتنان، أتمنى لهذا الكيان العظيم دوام النجاح والتوفيق، شكراً من القلب، وستبقى هذه المرحلة من أجمل محطات حياتي».
ووقّعت داليا عقداً احترافياً مع نادي الأهلي في عام 2023، قادمة من فريق «الشباب»، ونجحت في تحقق رصيد أهداف برفقة ناديّها، كما حققت جوائز فردية بجانب «كأس الاتحاد السعودي» مرتين على التوالي، ووصافة «الدوري الممتاز» 3 مرات متتالية.
نادي الهلال يودِّع لاعبته المغربية غزلان الشباكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290411-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%91%D9%90%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83
أعلن نادي الهلال توديع لاعبته المغربية غزلان الشباك (حساب الاتحاد السعودي)
أعلن نادي الهلال توديع لاعبته المغربية غزلان الشباك، معلنًا نهاية مشوارها مع فريق السيدات، وذلك عبر حساب الفريق على منصة «إكس».
يأتي هذا الوداع ضمن تحركات الهلال استعداداً للموسم الجديد، حيث تشهد الفرق النسائية خلال فترة الانتقالات عدداً من التغييرات على مستوى القوائم الفنية واللاعبات، في إطار تعزيز الصفوف وتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.
وتعد غزلان الشباك إحدى أبرز اللاعبات اللاتي ارتدين قميص الهلال، إذ شكَّلت عنصراً أساسياً في الفريق بفضل خبرتها الكبيرة وشخصيتها القيادية داخل الملعب، وأسهمت في عديد من النتائج الإيجابية التي حققها الأزرق خلال فترة تمثيلها لتصبح من أهم ركائزه الفنية.
كما تمتلك اللاعبة سجلاً حافلاً على المستويين القاري والدولي، فهي قائدة المنتخب المغربي للسيدات، والمتوَّجة بجائزة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025، إلى جانب اختيارها أفضل لاعبة في كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022، بعد مسيرة لافتة مع نادي الجيش الملكي المغربي حصدت خلالها عديداً من البطولات والألقاب الفردية، قبل انتقالها لخوض تجربتها مع الهلال.
سلة السعودية تتأهل إلى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290365-%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-2027
سلة السعودية تتأهل إلى تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2027
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة فوزاً مهماً على نظيره القطري (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
حقق المنتخب السعودي الأول لكرة السلة فوزاً مهماً على نظيره القطري بنتيجة (86-80)، في المباراة التي جمعتهما في الدوحة، ليضمن رسمياً التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027، قبل نهاية الدور الأول بجولتين، مكرراً إنجاز التأهل للمرة الثانية على التوالي.
ودخل أخضر السلة المباراة بقوة، وحسم الربع الأول لصالحه بنتيجة (29-20)، قبل أن يحافظ على تقدمه رغم محاولات المنتخب القطري تقليص الفارق والعودة في النتيجة، ليُنهي اللقاء بفوز مستحق.
كان محمد علي عبد الرحمن نجم المباراة بتسجيله 28 نقطة، فيما قدم محمد السويلم مباراة مميزة بتسجيله 20 نقطة إلى جانب 13 متابعة، وأضاف مثنى المرواني 19 نقطة، ليسهم الثلاثي في قيادة الأخضر إلى الفوز.
وبهذا الانتصار، ضمن أخضر السلة التأهل إلى الدور الثاني، بعد خروج المنتخب الهندي من سباق المنافسة. ويختتم الأخضر مشواره في الدور الأول بمباراتين على أرضه في جدة، الأولى أمام لبنان في 2 يوليو (تموز)، والثانية أمام قطر في 5 يوليو.
سامي زين لـ«الشرق الأوسط»: لحظة التتويج باللقب العالمي لا تزال مثل الحلمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5290183-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%85
سامي زين لـ«الشرق الأوسط»: لحظة التتويج باللقب العالمي لا تزال مثل الحلم
سامي زين قال إنَّ تتويجه باللقب أشبه بالحلم الذي يتذكَّره كل لحظة (الشرق الأوسط)
لم يكن تتويج سامي زين بلقب بطولة المصارعة العالمية مجرد إنجاز رياضي جديد في مسيرته، بل لحظة إنسانية وعاطفية استثنائية حملت معها سنوات طويلة من الطموح والانتظار.
وفي حوار حصري مع «الشرق الأوسط»، استعاد المصارع العالمي تفاصيل ليلة التتويج التاريخية في الرياض، وتحدَّث عن مشاعره التي لا تزال تبدو له «مثل الحلم»، وعن العلاقة الخاصة التي تربطه بالجمهور السعودي، واعتزازه بهويته العربية، وطموحه للعودة إلى المملكة مجدداً، هذه المرة في أكبر عروض المصارعة العالمية.
عبَّر سامي زين عن سعادته الغامرة بفوزه بلقب بطولة المصارعة العالمية، واصفاً اللحظة بأنها «لا تزال تبدو كالحلم».
وتحدَّث عن كواليس ما قبل المباراة، موضحاً أن العقل أحياناً يحجب المشاعر القوية بسبب كثافتها، لكنه الآن بدأ يستوعب الإنجاز ويفكر في بداياته وأهله والجمهور. وأكد أن الفوز كان مفاجئاً حتى في طريقة حدوثه (التثبيت السريع)، مما خلق تفاعلاً مختلفاً من الجمهور.
تطرَّق زين إلى سيكولوجية اللحظة الكبرى، وكيف أن التفاعل الجماهيري في الرياض كان له أثر بالغ في هذه التجربة الفريدة. وقال: «لم يكن هناك مكان في العالم أكثر مثالية للفوز باللقب من هناك (السعودية)»، مشيداً بالجمهور السعودي الذي وصفه بأنه «مميز للغاية»، ومؤكداً أن هناك رابطاً خاصاً يجمعه بمَن حضروا تلك الليلة، ووصفهم بأنهم «نادٍ حصري» شهدوا لحظة تاريخية لن تُنسى.
أظهر سامي اعتزازاً كبيراً بهويته، حيث ظهر وهو يرتدي «الشماغ» السعودي، وذكر أنَّه كان يود ارتداءه بطريقة معينة، لكن ضيق الوقت منعه. كما تحدَّث ببعض الكلمات العربية بلهجة واثقة.
وأبدى حماساً كبيراً لاستضافة الرياض بطولة «راسلمينيا» العام المقبل، مؤكداً أنَّ هدفه هو العودة بطلاً أو تقديم شيء ذي قيمة عاطفية كبيرة للجمهور السعودي. كما أشار إلى تطلعه للمشاركة في «كراون غول» وتمثيل البطولة هناك.
تعكس مسيرة سامي زين من «المطارد» إلى «البطل» إصراراً وتفانياً كبيرَين، وقد تجسَّدت هذه الرحلة في لحظة فوزه باللقب في الرياض، التي يعدّها نقطة تحول في مسيرته.
وجَّه سامي زين رسالة شكر خاصة للجمهور السعودي، قائلاً: «شكراً لكم لأنكم كنتم هناك في تلك الليلة، وجعلتم هذا المستحيل ممكناً». وتعكس هذه الكلمات عمق امتنانه للدعم الذي حظي به.