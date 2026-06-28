قائمة عوير تتلقى الضوء الأخضر لخوض انتخابات ضمك

أعلنت لجنة الانتخابات للأندية الرياضية قبول القائمة الأولية المترشحة برئاسة شاكر عوير، رئيس الغرفة التجارية بأبها، لخوض انتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي ضمك، وذلك خلال الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 6 يوليو (تموز) المقبل.

وضمت قائمة شاكر عوير عدداً من الأسماء الشابة والخبيرة في الوسط الرياضي، إلى جانب شخصيات سبق لها العمل في القطاع الإداري، في خطوة يرى من خلالها أنصار النادي بأنها تمثل توجهاً نحو إعادة بناء العمل الإداري والرياضي خلال المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، لم تتمكن قائمة علي مخاتم من دخول السباق الانتخابي، بعد استبعادها وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأوضح النادي أن باب الطعون على القائمة الأولية للمرشحين والناخبين سيفتح يوم 29 يونيو (حزيران) 2026م ولمدة يوم واحد، عبر رابط منصة الجمعية العمومية الانتخابية.

ويترقب محبو ضمك المرحلة المقبلة بآمال كبيرة، مطالبين بتهيئة الفريق للعودة بشكل أقوى بعد الهبوط، والعمل على تصحيح الأخطاء التي صاحبت المرحلة السابقة، التي شهدت تراجع النتائج واخفاق الإدارة الماضية في تحقيق تطلعات الجماهير.