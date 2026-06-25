أبها يتلقى الضوء الأخضر من «الاستدامة» لتجديد عقد بوريتشhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5288607-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4
أبها يتلقى الضوء الأخضر من «الاستدامة» لتجديد عقد بوريتش
دامير بوريتش (نادي أبها)
تلقت إدارة نادي أبها موافقة لجنة الاستدامة المالية في وزارة الرياضة، لتجديد عقد المدرب الكرواتي دامير بوريتش لمدة موسم رياضي واحد.
وجاءت هذه الموافقة بعد إتمام الاتفاق النهائي بين إدارة النادي والمدرب على التجديد، متضمناً زيادة في مزاياه المالية تقديراً للنجاح الكبير الذي حققه بقيادة الفريق نحو تحقيق لقب دوري يلو والصعود مجدداً إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وفي إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة، استقر النادي على تفاصيل خريطة الطريق الفنية بإقامة المعسكر الخارجي الإعدادي للفريق الأول في سلوفينيا، ليكون محطة الانطلاق الفنية والبدنية لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.
فيما تعكف اللجنة الفنية بالنادي حالياً، من خلال اجتماعات مكثفة مع المدرب بوريتش، على دراسة وتقييم قائمة الأسماء والخيارات المتاحة للتعاقدات الجديدة.
وتهدف اللجنة إلى حسم صفقات اللاعبين الأجانب والمحليين بدقة لدعم المراكز المطلوبة وضمان ظهور الفريق بشكل قوي في دوري روشن.
رابطة الدوري السعودي: الهلال يكسب النصر في «نسب المشاهدة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5288586-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
معيار الأداء التجاري 28 % من آلية التوزيع (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
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الرياض:«الشرق الأوسط»
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رابطة الدوري السعودي: الهلال يكسب النصر في «نسب المشاهدة»
معيار الأداء التجاري 28 % من آلية التوزيع (الشرق الأوسط)
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الخميس، ترتيب الأندية ضمن معايير آلية برنامج الاستقطاب الجديدة لتوزيع مخصصات الأندية لموسم 2026 - 2027 من دوري روشن السعودي، حيث تقوم آلية توزيع مخصصات المرحلة الثانية من برنامج الاستقطاب على أربعة معايير رئيسية تشمل: الأداء التجاري، والمشاهدات التلفزيونية، والأداء الرياضي، والنسبة المتساوية بين الأندية.
وتعتمد الآلية في احتساب المعايير القابلة للقياس على بيانات ثلاثة مواسم، بما يعكس استمرارية الأداء ولا يحصر التقييم في نتائج موسم واحد فقط.
ويمثل معيار الأداء التجاري 28 في المائة من آلية التوزيع، ويقيس قدرة النادي على تنمية موارده التجارية، بما يشمل مبيعات التذاكر، والرعايات، والإعلانات، والمنتجات التجارية، وحقوق الصور من اللاعبين، وحقوق التراخيص، مما يمنح الأندية مساحة أكبر للتأثير على مخصصاتها عبر تطوير أدائها التجاري والجماهيري.
ويتم احتساب هذا المعيار بناءً على المستندات الرسمية والبيانات المصادق عليها، كما هو موضح في اللائحة المالية لأندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
كما يمثل معيار المشاهدات التلفزيونية 28 في المائة من آلية التوزيع، ويشير إلى إجمالي عدد المشاهدين لمباريات أندية الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر ومنصات البث الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لضمان مقارنة عادلة بين جميع الأندية ضمن نطاق بث تتوفر فيه مباريات الدوري، على أن يُحسب إجمالي المشاهدات للناديين في كل مباراة، وذلك وفقاً للتقرير الرسمي الصادر من شركة «نيلسن»، المدقق المعتمد لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.
ويمثل معيار الأداء الرياضي 22 في المائة من آلية التوزيع، ويقيس نتائج النادي الرياضية من خلال قياس متوسط ترتيب النادي في جدول الدوري خلال ثلاثة مواسم، ليحصل كل نادٍ على نسبته من المخصص للمعيار الرياضي حسب ترتيبه النهائي، مما يحفز الأندية على الارتقاء بمستواها التنافسي.
وفي تفاصيل المعايير المعتمدة، حققت الأندية في معيار الأداء التجاري الترتيب التالي: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، الاتفاق، القادسية، الفتح، الرياض، التعاون، الخليج، الفيحاء، الحزم، الخلود، نيوم، تليها الأندية الصاعدة بناءً على ترتيبها، وهي: أبها، والفيصلي، والدرعية.
أما على صعيد معيار عدد المشاهدات، فقد جاء الترتيب كالتالي: الهلال أولاً وبشكل كبير بحسب مصادر «الشرق الأوسط»، ثم النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، القادسية، الفتح، الخليج، الفيحاء، الحزم، الرياض، نيوم، الخلود، وصولاً إلى الأندية الصاعدة: أبها، والفيصلي، والدرعية.
وفيما يخص معيار الأداء الرياضي، جاء ترتيب الأندية على النحو التالي: الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد، التعاون، الاتفاق، القادسية، الشباب، الفتح، الفيحاء، الخليج، الرياض، الخلود، نيوم، الحزم، ثم الأندية الصاعدة: أبها، والفيصلي، والدرعية.
وتكتمل هذه المنظومة بمعيار النسبة المتساوية، والذي سيتم من خلاله توزيع 22 في المائة من إجمالي الميزانية المخصصة لبرنامج الاستقطاب على جميع الأندية بالتساوي، سعياً من الرابطة لدعم وتمكين كافة أندية دوري روشن السعودي، وضمان استقرارها المالي والتنافسي.
وبيّنت الرابطة أن الأندية واصلت خلال السنوات الماضية تطوير مستوياتها الرياضية بصورة واضحة، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع أثر هذا التطور ليشمل الجوانب التجارية والجماهيرية، باعتبارها عناصر أساسية في رفع قيمة الدوري وتعزيز تنافسيته واستدامته.
ويأتي ربط جزء من المخصصات بهذه الجوانب لمعالجة الفجوة في تطويرها، ودفع الأندية إلى الاستثمار بشكل أكبر في مصادر دخلها، وقاعدتها الجماهيرية، وأدائها التجاري.
وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في توزيع الدعم، والعمل المشترك مع كافة الأندية لتمكينها من قيادة دفة التطوير الإداري والتجاري، بما يضمن بناء بيئة رياضية مستدامة تسهم في رفع كفاءة الدوري وتعزيز مكانته الدولية كأحد أبرز الدوريات الرائدة عالمياً.
مصادر: متعب المفرج يطالب التعاون بتحسين المزايا المالية لعقدهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5288520-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87
مصادر: متعب المفرج يطالب التعاون بتحسين المزايا المالية لعقده
متعب المفرج (حسابه على «إكس»)
تواصل إدارة نادي التعاون جهودها الحثيثة من أجل تجديد عقد المدافع متعب المفرج، الذي يطالب حسب مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» النادي بتحسين وضعه مالياً وتعديل مميزات على شروط عقده السابق كشرط أساسي للتوقيع.
هذا الاشتراط وضع أصحاب القرار في النادي في موقف متردد، نظراً لغيابات اللاعب المتكررة عن الفريق في الفترات الماضية بداعي الإصابة، ما يجعل خطوة تلبية المطالب المالية بحاجة إلى دراسة دقيقة ومدى الجدوى الفنية قبل التوقيع مع اللاعب.
وتأتي هذه المعضلة لتزيد المشهد تعقيداً في خط دفاع التعاون الذي يواجه أزمة حقيقية ومقلقة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، مهددةً استقرار المنظومة الفنية التي طالما تميز بها الفريق، فالغربلة الإجبارية في الخط الخلفي لم تتوقف عند مفاوضات المفرج، بل امتدت لتشمل رحيل الصخرة البرازيلية أندريه جيروتو، الذي كان بمثابة صمام الأمان وقائد العمق الدفاعي، ما يترك فراغاً كبيراً يصعب تعويضه، وتعمقت المشكلة الدفاعية أكثر مع نهاية فترات الإعارة اللاعبين قاسم لاجامي ومحمد الدوسري وعودتهما إلى أنديتهما، ما جعل أصحاب القرار في النادي أمام أزمة حقيقية في هذا المركز الحساس، الذي يتطلب وجود عدد كافٍ من اللاعبين بين أساسيين واحتياطيين.
في المقابل، ستكون عودة المدافع الدولي عون السلولي بعد انتهاء فترة إعارته لنادي نيوم بمثابة «طوق النجاة» الحقيقي للإدارة، حيث يمتلك اللاعب الخبرة والانسجام المسبق مع بيئة الفريق، ومن المتوقع أن يحمل على عاتقه قيادة خط الدفاع بالكامل في المرحلة المقبلة.
منتخب «فتيات السعودية» يواجه البحرين ودياً في أبهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5288485-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%87%D8%A7
منتخب «فتيات السعودية» يواجه البحرين ودياً في أبها
ينطلق الخميس معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم في مدينة أبها (الاتحاد السعودي)
ينطلق، الخميس، معسكر المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم في مدينة أبها، والذي سيستمر حتى 6 يوليو (تموز) المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي الذي يشرف عليه الجهاز الفني للمنتخب، بهدف تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات ورفع مستوى الأداء استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وجرى استدعاء 22 لاعبة للانضمام إلى المعسكر، وهن: الجوري الدوسري، نورة المالكي، مريم اليوسف، الجليلة مدبش، تالا حافظ، لارا بخيت، صبا العليان، ديما إبراهيم، الجوهرة عبد الله، ريحانة جلال، هاجر الجابري، ليندا بن ناصر، آلاء بدر، سما الحربي، رنا الخماش، أريف الكريم، ديلار مختار، ألينا بوقس، رولين عبد الله، هتون آل غائب، هداية عبد العزيز، رتيل المربعي.
ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب البحرين للفتيات؛ حيث تُقام المواجهة الأولى يوم 2 يوليو، فيما تُلعب المباراة الثانية يوم 5 يوليو على ملعب «مدينة الأمير سلطان» الرياضية بأبها، وذلك في إطار منح اللاعبات فرصة اكتساب مزيد من الخبرات الدولية وتطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.
من جهتها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن المعسكر يأتي ضمن جهود تطوير المنتخبات النسائية وتعزيز مسار إعداد اللاعبات، مشيرة إلى أهمية المباريات الودية في رفع الجاهزية الفنية وإتاحة فرص الاحتكاك الدولي، بما يُسهم في دعم تطور اللاعبات واستعدادهن للاستحقاقات المقبلة.