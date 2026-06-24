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علاء آل حجي: الانتقادات مستحَقة... سنعوض أمام الرأس الأخضر

علاء آل حجي لاعب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
علاء آل حجي لاعب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
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علاء آل حجي: الانتقادات مستحَقة... سنعوض أمام الرأس الأخضر

علاء آل حجي لاعب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)
علاء آل حجي لاعب المنتخب السعودي (المنتخب السعودي)

أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، أن الانتقادات التي طالت اللاعبين بعد مواجهة إسبانيا «مستحَقة»، على حد وصفه، مشيراً إلى أن الجميع هدفه التعويض في المباراة المقبلة، فهي بمثابة نهائي هم عازمون فيه على التأهل.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة نظيره، الرأس الأخضر، فجر السبت، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث يحتاج الأخضر إلى الفوز من أجل التأهل للمرحلة المقبلة.

وقال آل حجي لممثلي وسائل الإعلام قبل بدء الحصة التدريبية: «الحمد الله على كل حال. نحاول أن نطوى صفحة المباراة الماضية، ونستعد للقادم. أمامنا مباراة بمثابة نهائي، عازمون فيها على الفوز والتأهل بإذن الله».

وعن الدرس الذي تعلموه من المباراة الماضية، قال: «بالتأكيد شاهدنا الأخطاء، والمدرب سيعمل على تصحيحها. ومن الضروري أن نكون بتركيز كبير ونخرج بالفوز».

وفيما يخص الانتقادات التي طالت اللاعبين، وشخصياتهم، قال حجي: «النقد مفهوم، ونحن نستحق أن يُوجَّه لنا هذا النقد على ما قدمنا في المباراة الماضية والمستوى، ولكن اللاعبين المًوجودين كُبار، ويستطيعون تحمل النقد والضغوط، ومعتادون على ذلك، وبإذن الله في المباراة المقبلة نعوض الجميع».

واختتم حديثه عن معنويات اللاعبين، وقال لاعب المنتخب السعودي: «لسنا بحاجة لأي تجهيز معين. نحن جميعاً نشعر بالمسؤولية، ونعرف طموح الشعب السعودي وطموحنا كلاعبين. المباراة المقبلة مهمة جداً، والجميع يدخلها بتركيز كبير، وبإذن الله نحقق الفوز».

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بوشل: التأهل لدور 32 هدفنا قبل بدء المونديال... سنقاتل لتحقيقه

نواف بوشل قال إن التأهل أفضل رد للجميع (المنتخب السعودي)
نواف بوشل قال إن التأهل أفضل رد للجميع (المنتخب السعودي)
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بوشل: التأهل لدور 32 هدفنا قبل بدء المونديال... سنقاتل لتحقيقه

نواف بوشل قال إن التأهل أفضل رد للجميع (المنتخب السعودي)
نواف بوشل قال إن التأهل أفضل رد للجميع (المنتخب السعودي)

قال نواف بوشل لاعب المنتخب السعودي، إن أفضل رد يمُكن أن يقدم على الانتقادات التي طالت اللاعبين بعد المواجهة هو خطف بطاقة التأهل للدور القادم من البطولة، وهذا أفضل أمر للجميع، مشيراً إلى أن الجميع يركز على التأهل، وهو الهدف المرصود قبل بدء البطولة.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة نظيره الرأس الأخضر، فجر السبت، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث يحتاج الأخضر إلى الفوز من أجل التأهل للمرحلة المقبلة.

وقال نواف بوشل لممثلي وسائل الإعلام قبل بدء الحصة التدريبية: «ننسى المباراة الماضية بخيرها وشرها، وتركيزنا على القادم، وفألنا التوفيق وتحقيق النتيجة المطلوبة وإسعاد جماهيرنا».

وعن ردهم كلاعبين عن الانتقادات التي طالتهم، قال بوشل: «نحن كلاعبين ردنا يكون في الملعب، أقصد أن نخطف بطاقة التأهل، وهذا أفضل أمر للجميع، ونسعد جماهيرنا بالتأهل للدور 32».

وأشار بوشل في حديثه إلى أن أفضل الوعود التي يمكن أن يطلقها قبل المباراة الأخيرة هي تقديم مستوى مميز من الجميع، وقال: «سنقدم أفضل ما عندنا وأكثر، وفألنا التوفيق في المباراة المقبلة».

وعند سؤاله عن اختلاف المستوى بين الشوط الأول أمام أوروغواي والمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون أمام إسبانيا، قال بوشل: «كما ذكرت، طوينا صفحة هذه المباريات، ونركز على مباراتنا المقبلة بعد ثلاثة أيام من الآن، وهذه الأمور عالجناها، وبإذن الله لن نكررها»، مضيفاً: «لدينا جهاز فني راجع هذه الأخطاء، ورصد السلبيات، وعمل على تصحيحها».

وعن خطة المدرب واللعب بثلاثة مدافعين أو خمسة، وما هو تفضيلهم، قال: «نحن لاعبون دوليون، ويجب علينا التأقلم مع أي تكتيك يفرضه المدرب؛ ثلاثة مدافعين أو أربعة، كل لاعب يجب أن تكون لديه مرونة. نحضر من أندية تطبق خططاً مختلفة»، مضيفاً: «أما التفضيلات فهذه خيارات فنية علينا كلاعبين أن ننفذ الأدوار للوصول إلى أفضل صورة مطلوبة».

واختتم بوشل حديثه عن السيناريوهات التي رُسمت لهذه المواجهة، قال: «قبل أن تبدأ البطولة كان هدفنا التأهل للدور 32 بصرف النظر عن نتائج المباريات وتفاصيلها، ولكن الهدف كان هو التأهل».

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لياو يشيد برونالدو بعد تألقه أمام أوزبكستان بالمونديال

رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)
رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)
  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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  • هيوستن: «الشرق الأوسط»
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لياو يشيد برونالدو بعد تألقه أمام أوزبكستان بالمونديال

رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)
رافائيل لياو مهاجم منتخب البرتغال (إ.ب.أ)

أشاد رافائيل لياو، مهاجم منتخب البرتغال، بزميله وقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على أوزبكستان 5 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11 من كأس العالم لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال لياو، في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «رونالدو هو أفضل لاعبينا، ونحن جميعاً سعداء من أجله، لقد سجّل هدفين، وكان يمكنه تسجيل 3 أهداف لولا سوء الحظ».

وأضاف: «هذا ليس غريباً عليه، هذا ما يفعله أفضل لاعب في العالم».

وتابع: «نحن ممتنون للغاية لهذا الفوز، من الرائع تسجيل كل هذا العدد من الأهداف في كأس العالم».

وعن تسجيله هدفاً في المباراة: «الأهم هو النتيجة وتحقيق الفوز، وليس أن أسجل هدفاً في المباراة».

وتابع لاعب ميلان الإيطالي: «المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية كانت غريبة، كما أنها مختلفة عن مواجهة اليوم لاختلاف نوعية اللاعبين في الفريقين».

وأوضح: «نحن سعداء بهذا الفوز، ونتطلع إلى الأمام بعد تلك المباراة، لعبنا اليوم كفريق واحد، ولم يكن لدينا نقاط ضعف، وقدّمنا أداءً مميزاً، وتحكمنا في المباراة منذ البداية حتى النهاية».

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الرياضة كرة القدم كأس العالم كريستيانو رونالدو أميركا
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الفتح يخالص ديلغادو... واللاعب يوقع للنصر الإماراتي

ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)
ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)
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الفتح يخالص ديلغادو... واللاعب يوقع للنصر الإماراتي

ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)
ويسلي ديلغادو (نادي الفتح)

أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات المخالصة المالية مع اللاعب ويسلي ديلغادو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يقضي بإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

وتضمنت الاتفاقية تقديم اللاعب تعويضاً مالياً للنادي، مقابل إنهاء العقد وتسوية كافة الالتزامات المالية المترتبة بين الجانبين، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وقدّمت إدارة النادي شكرها للاعب على ما قدّمه خلال فترة تمثيله للفريق، متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية المقبلة. ووقّع اللاعب ديلغادو عقداً مع نادي النصر الإماراتي بعد المخالصة مع نادي الفتح.

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