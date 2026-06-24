علاء آل حجي: الانتقادات مستحَقة... سنعوض أمام الرأس الأخضر

أكد علاء آل حجي، لاعب المنتخب السعودي، أن الانتقادات التي طالت اللاعبين بعد مواجهة إسبانيا «مستحَقة»، على حد وصفه، مشيراً إلى أن الجميع هدفه التعويض في المباراة المقبلة، فهي بمثابة نهائي هم عازمون فيه على التأهل.

ويستعد المنتخب السعودي لملاقاة نظيره، الرأس الأخضر، فجر السبت، ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026؛ حيث يحتاج الأخضر إلى الفوز من أجل التأهل للمرحلة المقبلة.

️ | علا آل حجي لاعب المنتخب السعودي لممثلي وسائل الإعلام:- سنطوي صفحة المباراة الماضية، وأمامنا مباراة بمثابة النهائي، ونحن عازمون على تحقيق الفوز.- النقد مفهوم ونستحقه على المستوى في المباراة الماضية، لكن اللاعبون يمتلكون خبرة أمام هذه الضغوط وهدفنا التعويض. pic.twitter.com/KDef1FiV7k — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 23, 2026

وقال آل حجي لممثلي وسائل الإعلام قبل بدء الحصة التدريبية: «الحمد الله على كل حال. نحاول أن نطوى صفحة المباراة الماضية، ونستعد للقادم. أمامنا مباراة بمثابة نهائي، عازمون فيها على الفوز والتأهل بإذن الله».

وعن الدرس الذي تعلموه من المباراة الماضية، قال: «بالتأكيد شاهدنا الأخطاء، والمدرب سيعمل على تصحيحها. ومن الضروري أن نكون بتركيز كبير ونخرج بالفوز».

وفيما يخص الانتقادات التي طالت اللاعبين، وشخصياتهم، قال حجي: «النقد مفهوم، ونحن نستحق أن يُوجَّه لنا هذا النقد على ما قدمنا في المباراة الماضية والمستوى، ولكن اللاعبين المًوجودين كُبار، ويستطيعون تحمل النقد والضغوط، ومعتادون على ذلك، وبإذن الله في المباراة المقبلة نعوض الجميع».

واختتم حديثه عن معنويات اللاعبين، وقال لاعب المنتخب السعودي: «لسنا بحاجة لأي تجهيز معين. نحن جميعاً نشعر بالمسؤولية، ونعرف طموح الشعب السعودي وطموحنا كلاعبين. المباراة المقبلة مهمة جداً، والجميع يدخلها بتركيز كبير، وبإذن الله نحقق الفوز».