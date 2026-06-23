لياو يشيد برونالدو بعد تألقه أمام أوزبكستان بالمونديال

أشاد رافائيل لياو، مهاجم منتخب البرتغال، بزميله وقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على أوزبكستان 5 - صفر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة 11 من كأس العالم لكرة القدم في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال لياو، في تصريحات عبر قناة «بي إن سبورتس» عقب المباراة: «رونالدو هو أفضل لاعبينا، ونحن جميعاً سعداء من أجله، لقد سجّل هدفين، وكان يمكنه تسجيل 3 أهداف لولا سوء الحظ».

وأضاف: «هذا ليس غريباً عليه، هذا ما يفعله أفضل لاعب في العالم».

وتابع: «نحن ممتنون للغاية لهذا الفوز، من الرائع تسجيل كل هذا العدد من الأهداف في كأس العالم».

وعن تسجيله هدفاً في المباراة: «الأهم هو النتيجة وتحقيق الفوز، وليس أن أسجل هدفاً في المباراة».

وتابع لاعب ميلان الإيطالي: «المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية كانت غريبة، كما أنها مختلفة عن مواجهة اليوم لاختلاف نوعية اللاعبين في الفريقين».

وأوضح: «نحن سعداء بهذا الفوز، ونتطلع إلى الأمام بعد تلك المباراة، لعبنا اليوم كفريق واحد، ولم يكن لدينا نقاط ضعف، وقدّمنا أداءً مميزاً، وتحكمنا في المباراة منذ البداية حتى النهاية».