الفيحاء والرياض في سباق للفوز بالكونغولي تشارلز بيكل

دخل ناديا الفيحاء والرياض في سباق مبكر لحسم واحدة من الصفقات اللافتة خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعدما كشف الصحافي المتخصص في أخبار الانتقالات «بن جاكوبس» أن الناديين السعوديين يراقبان وضع لاعب الوسط الكونغولي تشارلز بيكل تمهيداً لمحاولة ضمه خلال الأسابيع المقبلة.

وتشير المعطيات إلى أن اللاعب بات منفتحاً على خوض تجربة جديدة، في وقت يترقب فيه مستقبله بعد نهاية فترته مع إسبانيول الإسباني وعودته إلى كريمونيزي الإيطالي.

ويُعد بيكل من الأسماء التي اكتسبت سمعة قوية خلال السنوات الأخيرة بفضل قدرته على شغل أكثر من مركز في وسط الملعب، إلى جانب أدواره الدفاعية والانضباط التكتيكي الذي جعله عنصراً مهماً في منتخب الكونغو الديمقراطية. ويبدو أن الفيحاء والرياض يبحثان عن لاعب يمنح خط الوسط المزيد من الصلابة والخبرة الأوروبية، وهو ما يتوافر في صاحب الـ29 عاماً.

ولد تشارلز مونجيندا بيكل في مدينة زولوتورن السويسرية عام 1997، وبدأ مسيرته في أكاديمية بازل قبل أن يتدرج إلى الفريق الأول. وبعد محطات مع غراسهوبرز وشافهاوزن ونوشاتيل زاماكس في سويسرا، انتقل إلى غرونوبل الفرنسي حيث لفت الأنظار، ثم خاض تجربة في فاماليكاو البرتغالي قبل انتقاله إلى كريمونيزي الإيطالي في صيف 2022، وهناك قدم أفضل فتراته الكروية، إذ خاض 91 مباراة وسجل 6 أهداف، قبل انتقاله إلى إسبانيول في الدوري الإسباني.

وعلى مدار مسيرته الاحترافية لعب بيكل ما يقارب 400 مباراة رسمية وسجل 13 هدفاً، بينما شارك مع إسبانيول في 24 مباراة بالدوري الإسباني خلال موسم 2025 - 2026.

دولياً، مثّل الفئات السنية لمنتخب سويسرا قبل أن يختار الدفاع عن ألوان منتخب الكونغو الديمقراطية منذ عام 2023. ومنذ ظهوره الأول، خاض أكثر من 34 مباراة دولية وسجل هدفاً واحداً، كما كان ضمن تشكيلة «الفهود» في كأس العالم 2026، ليصبح أحد أبرز لاعبي الوسط في القارة الأفريقية.

ومع احتدام المنافسة بين الفيحاء والرياض، يبقى السؤال: من سينجح في إقناع «محارب الكونغو» بخوض مغامرته السعودية الأولى؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.