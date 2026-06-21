السعودية تتحدى إسبانيا... ومصر لأول فوز في «المونديال»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5286570-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
السعودية تتحدى إسبانيا... ومصر لأول فوز في «المونديال»
كرة «تريوندا» تواصل جدليتها بسبب تصرفاتها وهي في الهواء (أ.ف.ب)
تتجه الأنظار اليوم إلى جولة مفصلية في كأس العالم 2026، إذ يخوض المنتخب السعودي اختباراً من العيار الثقيل أمام إسبانيا، بطلة أوروبا، سعياً لتعزيز آماله في بلوغ دور الـ32، فيما يملك المنتخب المصري فرصةً تاريخيةً لتحقيق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته المونديالية عندما يواجه نيوزيلندا. وفي المجموعة ذاتها، تلتقي إيران وبلجيكا في مواجهة مشحونة بظروف استثنائية بعدما اشتكت طهرانُ من معاملة وصفتها بغير المنصفة خلال البطولة، بينما يبحث الرأس الأخضر عن مواصلة مفاجآته أمام الأوروغواي.
وفي ملف آخر يثير نقاشاً واسعاً داخل البطولة، بدأت أصابع الاتهام تتَّجه نحو كرة «تريوندا» الرسمية بعدما اشتكى خبراء وحراس مرمى من سرعتها الكبيرة وحركتها غير المتوقعة في الهواء، في وقت شهدت فيه المنافسات عدداً غير معتاد من الأهداف البعيدة والأخطاء الفردية للحراس، ما أعاد إلى الأذهان الجدل الشهير الذي رافق كرة «جابولاني» في مونديال جنوب أفريقيا.
في شأن آخر، دافع محمد وهبي، مدرب المغرب، عن قائده أشرف حكيمي بعد تعرضه لصيحات استهجان من بعض الجماهير خلال مواجهة أسكوتلندا على خلفية تقديمه للمحاكمة في فرنسا بقضية اغتصاب، مؤكداً أنَّ اللاعب يحظى بدعم كامل داخل المنتخب، وأنَّ تركيزه منصبٌّ على تقديم أفضل مستوياته في البطولة رغم التطورات القضائية الأخيرة في فرنسا.
الأخضر يختتم تحضيراته لإسبانيا بتمارين «الاستحواذ»
سالم الدوسري وكادش خلال تدريبات الأخضر (الشرق الأوسط)
اختتم الأخضر، السبت، تحضيراته في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، استعداداً لمواجهة منتخب إسبانيا، الأحد، على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب جامعة كينيساو، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، ثم أجرى اللاعبون مناورة على نصف مساحة الملعب، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.
على صعيد متصل، واصل اللاعب عبد الرحمن الصانبي برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.
السعودية تختبر طموحها أمام إسبانيا... ومصر تطارد انتصارها الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5286555-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D9%85%D9%88%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
السعودية تختبر طموحها أمام إسبانيا... ومصر تطارد انتصارها الأول
المنتخب السعودي واصل تحضيراته لإسبانيا (المنتخب السعودي)
تدخل منافسات كأس العالم 2026 مرحلة مفصلية مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تبدو مباريات الأحد مرشحة لإعادة رسم ملامح المنافسة في المجموعتين السابعة والثامنة. فبعد جولة افتتاحية انتهت بتعادل جميع المنتخبات الثمانية، أصبحت النقاط الثلاث أكثر أهمية من أي وقت مضى، سواء للمنتخبات المرشحة للقب الساعية لتصحيح مسارها أو للمنتخبات الطامحة إلى كتابة تاريخ جديد.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين السعودية وإسبانيا في أتلانتا، تتطلع أوروغواي إلى استعادة هيبتها أمام الرأس الأخضر، بينما تبحث مصر عن أول انتصار لها في تاريخ كأس العالم أمام نيوزيلندا، في حين تحاول بلجيكا تفادي تعثر جديد أمام إيران.
الدوسري والعويس في مواجهة نجوم أوروبا
تتجه الأنظار إلى المنتخب السعودي الذي خرج من مباراته الأولى أمام أوروغواي بأكثر من مجرد نقطة التعادل. فقد نجح فريق المدرب جورجيوس دونيس في تقديم عرض لافت أكد قدرته على منافسة المنتخبات الكبيرة، بعدما تقدم بهدف عبد الإله العمري وظل محافظاً على أفضليته حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يخطف المنتخب الأوروغواياني هدف التعادل.
وأثبت «الأخضر» أنه يمتلك شخصية تنافسية وقدرة على الالتزام التكتيكي، وهو ما سيحتاجه مجدداً أمام منتخب إسباني يدخل المباراة تحت ضغط مختلف بعد تعادله المفاجئ مع الرأس الأخضر.
ويبرز محمد العويس باعتباره أحد أبرز نجوم الجولة الأولى بعدما تصدى لتسع محاولات لمنتخب أوروغواي، في قصة استثنائية بدأت قبل أشهر قليلة فقط، حين كان الحارس المخضرم بعيداً عن حسابات المنتخب قبل أن يعود ويخطف مركزه الأساسي ويصبح أحد أبطال المشهد السعودي في المونديال.
كما تتجه الأنظار إلى سالم الدوسري الذي يستعد لخوض واحدة من أهم مبارياته الدولية. ورغم الانتقادات التي طالته عقب مواجهة أوروغواي، فإن قائد «الأخضر» يبقى الورقة الأكثر خبرة في الخط الأمامي، كما أنه يقف على بعد هدف واحد من الانفراد بصدارة هدافي السعودية في تاريخ كأس العالم.
في المقابل، تبدو إسبانيا مطالبة بإثبات أنها لا تزال أحد أبرز المرشحين للقب. فالتعادل أمام الرأس الأخضر أعاد إلى الواجهة الانتقادات القديمة المتعلقة بغياب الفعالية الهجومية رغم السيطرة والاستحواذ.
ويعول لويس دي لا فوينتي على عودة لامين يامال إلى التشكيلة الأساسية بعد أن منح دخوله أمام الرأس الأخضر حيوية كبيرة للخط الأمامي، بينما ينتظر أن يشارك نيكو ويليامز منذ البداية لإضفاء المزيد من السرعة على الأطراف.
بييلسا تحت الضغط... وفوزينيا يطارد مفاجأة جديدةفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثامنة، تدخل أوروغواي مواجهة الرأس الأخضر وهي تدرك أن أي نتيجة غير الفوز ستضعها تحت ضغط كبير قبل الجولة الأخيرة أمام إسبانيا.
ولم يقدم منتخب مارسيلو بييلسا الأداء المنتظر أمام السعودية، حيث بدا عاجزاً عن صناعة الفرص خلال معظم فترات اللقاء، كما ظهر داروين نونيز بعيداً عن مستواه المعتاد، مما فتح باب التساؤلات حول جاهزية الفريق الهجومية.
ورغم امتلاك أوروغواي مجموعة من الأسماء اللامعة بقيادة فيديريكو فالفيردي ورونالد أراوخو وماكسي أراوخو، فإن المنتخب السماوي يعاني هجومياً في الفترة الأخيرة، بعدما سجل هدفاً واحداً أو أقل في غالبية مبارياته الأخيرة.
أما الرأس الأخضر فيواصل الاستمتاع بأضواء البطولة بعد تعادله التاريخي مع إسبانيا. فالمنتخب الأفريقي لم يكتف بالخروج بنقطة ثمينة، بل قدم نموذجاً دفاعياً مميزاً بقيادة الحارس المخضرم فوزينيا الذي تحول إلى أحد أشهر نجوم البطولة خلال أيام قليلة.
ويؤمن لاعبو الرأس الأخضر بأن التعادل مع إسبانيا لم يكن سقف طموحاتهم، بل مجرد بداية، خصوصاً أن الفوز على أوروغواي قد يضعهم على أعتاب إنجاز تاريخي يتمثل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية خلال مشاركتهم الأولى.
مرموش يبحث عن إنجاز لم يعرفه المصريون
وفي المجموعة السابعة، تبدو الفرصة مواتية أمام المنتخب المصري لتحقيق أول انتصار في تاريخه بكأس العالم عندما يواجه نيوزيلندا في فانكوفر.
وكان المنتخب المصري قد قدم عرضاً جيداً أمام بلجيكا وانتزع تعادلاً مستحقاً، ليحافظ على آماله كاملة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل.
ويواصل محمد صلاح تصدر المشهد باعتباره النجم الأبرز للفراعنة، لكن عمر مرموش أصبح بدوره عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه في المنظومة الهجومية.
وتحمل قصة مرموش جانباً خاصاً، إذ كان المنتخب الكندي قد حاول ضمه في بدايات مسيرته لامتلاكه الجنسية الكندية، لكنه حسم خياره مبكراً وقرر تمثيل مصر. واليوم يعود إلى كندا لاعباً أساسياً في منتخب بلاده وحاملاً لآمال جماهير تتطلع إلى إنجاز تاريخي.
ورغم أنه لم يسجل أمام بلجيكا، فإن مرموش كان من أخطر اللاعبين على أرض الملعب بفضل سرعته وتحركاته المستمرة، وهو ما يجعل الجماهير المصرية تعول عليه كثيراً أمام منتخب نيوزيلندا.
لكن المهمة لن تكون سهلة، فالمنافس القادم من أوقيانوسيا أثبت أمام إيران أنه يمتلك شخصية قوية وقدرة على التسجيل، خصوصاً بوجود المخضرم كريس وود والمتألق إيليا جست.الضغوط تطارد بلجيكا... وإيران تتمسك بالحلم التاريخيأما في لوس أنجليس، فتبدو مواجهة بلجيكا وإيران مفتوحة على جميع الاحتمالات.
فالمنتخب البلجيكي لم يظهر بالصورة المتوقعة أمام مصر، واضطر للعودة في النتيجة من أجل الخروج بنقطة التعادل، رغم امتلاكه كوكبة من النجوم يتقدمهم كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.
ويعرف المدرب رودي غارسيا أن أي تعثر جديد سيعقد حسابات التأهل ويعيد إلى الواجهة الانتقادات التي طالت المنتخب البلجيكي بعد نتائجه المتواضعة في البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.
أما إيران فتخوض المباراة وسط ظروف استثنائية مرتبطة بالتنقل والإقامة بسبب الأوضاع السياسية، لكنها أظهرت شخصية قوية أمام نيوزيلندا عندما عادت مرتين في النتيجة لتحصد نقطة ثمينة.
ويأمل المدرب أمير قلعة نويي أن يقود الثلاثي مهدي طارمي ومحمد محبي ورامين رضائيان المنتخب الإيراني نحو نتيجة تاريخية قد تقربه من بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه.
ومع تساوي جميع منتخبات المجموعتين السابعة والثامنة برصيد نقطة واحدة، تبدو مباريات الأحد مرشحة لتغيير المشهد بالكامل. ففوز السعودية أو مصر قد يضعهما على مشارف إنجاز تاريخي، بينما تسعى إسبانيا وبلجيكا إلى استعادة هيبتهما، وتحاول أوروغواي تجنب تعثر جديد، بينما يواصل الرأس الأخضر وإيران مطاردة أحلام تجاوزت بالفعل كل التوقعات قبل انطلاق البطولة.
أبو الشامات لجماهير الأخضر: ننتظر حضوركم وسنكون في الموعدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5286542-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%86%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%86%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF
أبو الشامات لجماهير الأخضر: ننتظر حضوركم وسنكون في الموعد
محمد أبو الشامات (الشرق الأوسط)
قال محمد أبو الشامات، لاعب المنتخب السعودي، إن «الأخضر» مستعد لمواجهة إسبانيا، مشدداً على أن تركيز اللاعبين منصب بالكامل داخل أرضية الملعب دون الالتفات للتصريحات الخارجية.
وقال أبو الشامات في حديثه لوسائل الإعلام قبل اللقاء: «بإذن الله، نحن جاهزون للمباراة، وهي مباراة كبيرة، ونسأل الله أن نكون في الموعد».
وعن تصريحات الإسباني داني أولمو التي قلل فيها من المنتخب السعودي، أوضح: «لا نعطي هذا التصريح أي أهمية، وتركيزنا سيكون داخل أرضية الملعب فقط لا غير».
وفيما يتعلق بالتنقلات والضغط البدني خلال البطولة، أشار أبو الشامات إلى أن الجهاز الطبي يتابع جميع التفاصيل لضمان الجاهزية الكاملة، مضيفاً: «نمتلك جهازاً طبياً على أعلى مستوى، يتابع معنا جميع التفاصيل لكي نكون في أتم الجاهزية، ولا توجد ضغوط، وسترون جاهزية عالية بإذن الله».
كما تحدث أبو الشامات عن الضغوط المصاحبة للمباراة، مؤكداً أن جميع المنتخبات تعيش الوضع ذاته، وقال: «الضغوطات موجودة لدى جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لكننا لاعبون كبار ونعرف كيف نتعامل مع هذا الوضع. بدأنا البطولة بشكل مميز، ونطمح لتحقيق نتيجة إيجابية غداً بإذن الله وضمان التأهل».
واختتم حديثه بتوجيه الشكر للجماهير السعودية على دعمها المستمر، قائلاً: «أقدم شكري للجماهير السعودية على حضورهم وتفاعلهم المميز معنا، وننتظر حضورهم، الأحد، ولا عذر بالنسبة للوقت، وسنكون حاضرين في الموعد بإذن الله».