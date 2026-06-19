من هو حكم مباراة السعودية وإسبانيا؟

مغامرة جديدة يدخلها المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، وهذه المرة أمام إسبانيا، بطل أوروبا، في مواجهة لا تحتمل الكثير من الأخطاء داخل الملعب.. ولا خارجه. وبينما تتجه الأنظار إلى نجوم «الأخضر» و«لاروخا»، يظهر اسم ثالث في قلب الحدث: الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مباراة السعودية وإسبانيا، المقررة على ملعب «مرسيدس بنز» في مدينة أتلانتا، إلى طاقم برازيلي بقيادة كلاوس، ويعاونه دانيلو مانيس ورودريغو فيغيريدو، فيما يتولى الكولومبي أندريس روخاس مسؤولية تقنية الفيديو، بمساعدة مواطنه ألكسندر جوزمان كلاوس، المولود في 6 سبتمبر (أيلول) 1979 بمدينة سانتا باربارا دويستي في ولاية ساو باولو.

الحكم رافائيل كلاوس لم يهبط على التحكيم من فراغ، فقد نشأ في عائلة كروية؛ والده أنطونيو كارلوس كلاوس كان لاعباً محترفاً في الستينات، وشقيقه نيلتينيو لعب مهاجماً في البرازيل وكولومبيا.

حاول رافائيل في البداية أن يسير في الطريق نفسه لاعباً، قبل أن يغيّر مساره في سن العشرين، ثم يلتحق عام 2002 بدورات التحكيم في اتحاد ساو باولو.

ظل الحكم البرازيلي سنواتٍ في الدرجات الأدنى والفئات السنية، قبل أن تبدأ نقلته الحقيقية في دوري باوليستا عام 2010، ثم الدوري البرازيلي منذ 2012. وبعد سنوات قليلة، فرض اسمه بين نخبة الحكام، ونال جائزة أفضل حكم في البرازيل 3 مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.

دولياً، دخل كلاوس قائمة حكام «فيفا» عام 2014، وظهر في بطولات كبرى بأميركا الجنوبية والعالم. وفي كأس العالم 2022 بقطر أدار مباراتين في دور المجموعات: فوز إنجلترا على إيران 6-2، وفوز المغرب على كندا 2-1. كما حضر في كوبا أميركا، وبلغ واحدة من أهم محطات مسيرته عندما أدار نهائي كوبا أميركا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا، الذي انتهى بتتويج جديد لليونيل ميسي ورفاقه. لكن العلاقة بين كلاوس وميسي لم تكن دائماً سعيدة. ففي تصفيات كأس العالم 2022، خلال مباراة الأرجنتين وباراغواي عام 2020، احتسب الحكم البرازيلي ركلة جزاء لباراغواي، ثم ألغى هدفاً للأرجنتين بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 بدلاً من فوز محتمل للأرجنتين. يومها ظهر ميسي غاضباً بعد اللقاء وقال له: «لقد ظلمتنا مرتين».

وبعد 4 سنوات، كان كلاوس نفسه شاهداً على تتويج ميسي بكوبا أميركا للمرة الثانية. وللسعوديين أيضاً حكاية مع صافرة كلاوس. فقد أدار مباراتين للهلال في الدوري السعودي؛ الأولى أمام الاتحاد في 8 مارس (آذار) 2022، وانتهت بفوز الهلال 2-1، والثانية أمام القادسية في 29 يناير (كانون الثاني) 2026، وانتهت بالتعادل 2-2. وفي المباراتين احتسب ركلتَي جزاء للهلال، تولى سالم الدوسري تنفيذهما؛ سجل الأولى أمام الاتحاد، وأهدر الثانية أمام القادسية. لذلك يدخل كلاوس مواجهة السعودية وإسبانيا محاطاً بسيرة ثقيلة: حكم حازم، صاحب خبرة عالمية، يعرف ضغط النهائيات، وذاق حرارة الانتقادات من ميسي، كما يعرف جيداً قدم سالم الدوسري من علامة الجزاء. وبين خبرته وجدله، ستكون صافرته أحد مفاتيح ليلة سعودية إسبانية قد تكتب الكثير في سباق المجموعة الثامنة.