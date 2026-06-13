دونيس يركز على الكرات الثابتة قبل مواجهة الأوروغواي

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الجمعة، استعداداته المكثفة لخوض أولى مبارياته في كأس العالم، وذلك من خلال حصة تدريبية أقيمت على ملعب Q2 في أوستن، استعدادًا لمواجهة منتخب الأوروغواي يوم الإثنين المقبل بتوقيت الولايات المتحدة الأميركية، الموافق فجر الثلاثاء بتوقيت المملكة.

دونيس يُركز على الاستحواذ ️حصة تدريبية أخيرة في أوستن تسبق مغادرة الأخضر إلى ميامي ثلاثي الأخضر المستبعد سيواصل حضوره حتى نهاية المشاركة علي العمري موفد «الشرق الأوسط» يتحدث عن آخر المستجدات ️#كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yr167e3QiI — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 13, 2026

وافتتح لاعبو الأخضر المران بتمارين الإحماء، قبل الانتقال إلى تدريبات الاستحواذ على الكرة، فيما ركز الجهاز الفني على تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية الهادفة إلى رفع الجاهزية الفنية قبل المواجهة المرتقبة.

وأشرف المدير الفني جورجيوس دونيس على مناورة فنية أُقيمت على ثلث مساحة الملعب، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بتمارين خاصة على الكرات الثابتة.

| انطلاق الحصة التدريبية للأخضر قبل مواجهة #الأوروغواي وسط روح معنوية عالية، وتعليقات من اللاعبين على حراس المرمى بعد ارتداء «النظارات» ️ #كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9LH7raxaIz — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 12, 2026

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي تدريباته مساء السبت عند الساعة الرابعة عصرًا، من خلال حصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2 في أوستن، قبل أن تغادر البعثة مساءً إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا، استعدادًا لخوض أولى مبارياتها في نهائيات كأس العالم.