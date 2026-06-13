متعب الحربي: تركيزنا عالٍ... سنقدم كل ما نملك في المونديال

أكد متعب الحربي، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية «الأخضر» لخوض غمار كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن اللاعبين دخلوا المرحلة الأخيرة من التحضيرات بتركيز عالٍ وانضباط كامل مع الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس.

وتحدث الحربي قبل بدء الحصة التدريبية للمنتخب السعودي مساء الجمعة حسب توقيت أميركا، وذلك قبل المواجهة الأولى في كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء القادم، حيث لقاء منتخب الأوروغواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقال الحربي لممثلي وسائل الإعلام: الجميع مستعد لهذه البطولة، الجميع في الأيام الماضية كان تركيزه عالي في التدريبات والتعليمات التي يقدمها لنا المدرب دونيس، نحاول أن نتطور من مباراة إلى مباراة أخرى، وهذا الذي نشاهده وبإذن الله كأول مباراة في بطولة كأس العالم سنقدم ما نملكه كلاعبين وما يجب علينا من دور، وفالنا النقاط الثلاث.

️| متعب الحربي لاعب #المنتخب_السعودي في حديث لوسائل الإعلام:- مستعدين لانطلاق البطولة والمواجهة الأولى، تركيزنا على أنفسنا أولا، والجميع يتفاعل مع توجيهات المدرب يوميا في الحصص التدريبية.#كأس_العالم2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YxsOtwO1YL — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 12, 2026

وفيما يخص الحديث عن ذاكرة المنتخب السعودي في المونديال، وتحديداً النسخة الماضية، واستهلال المشوار أمام منتخب من أميركا الجنوبية، وكيفية التحضير لمثل هذا النوع من المواجهات، قال الحربي: منتخب أوروغواي من أفضل المنتخبات في أميركا الجنوبية، وأضاف: كما ذكرت في المباريات الودية الماضية لعبنا أمام السنغال وهو منتخب قوي واستفدنا منه الكثير، وبإذن الله نحاول التركيز على أنفسنا كلاعبين ثم المواجهة ونسأل الله التوفيق.

وعن وجود أجهزة استشفاء حديثة في معسكر المنتخب السعودي، كما أظهرتها الصور المنشورة عبر حساب المنتخب السعودي عبر منصة "إكس" ومدى مساهمتها للاعبين، قال الحربي: بالتأكيد هذه أمور تساعدنا كلاعبين، سواء شاركت في 60 دقيقة أو 45 دقيقة، فتلك أمور دقيقة ستسهم في عملية الاستشفاء، وكما تعلم الأجواء هُنا رطوبة وحرارة مرتفعة.