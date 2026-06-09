37 لاعباً و6 أندية يطاردون بطاقات التأهل الأخيرة لنهائيات كأس العالم الإلكترونية

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية القائمة الرسمية والتفاصيل الخاصة بـ«تصفيات الفرصة الأخيرة»، التي ستحسم بطاقات التأهل النهائية لثماني منافسات مختلفة ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 6 يوليو (تموز) إلى 23 أغسطس (آب) المقبلين.

وتمثل هذه التصفيات المرحلة الأخيرة من رحلة التأهل إلى البطولة، لتسدل الستار على برنامج «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية» الذي امتد عبر أكثر من 230 بطولة وحدثاً تأهيلياً حول العالم، وسط مشاركة قياسية متوقعة تتجاوز 350 ألف لاعب عبر بطولات الناشرين والبطولات الإقليمية والمسابقات الرسمية.

وتضم سلسلة «تصفيات الفرصة الأخيرة» ثماني بطولات مفتوحة تشمل ألعاب «كاونتر سترايك 2، وإي إيه إف سي، وروكيت ليغ، وتيكن 8، والشطرنج، وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7، وفاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز، وستريت فايتر 6».

وستقام التصفيات في باريس بين 5 يوليو و10 أغسطس، حيث ستمنح بطاقات التأهل الأخيرة إلى 37 لاعباً وستة أندية للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وتتضمن المقاعد المخصصة للأندية أربعة مقاعد في منافسات كاونتر سترايك 2، ومقعداً واحداً في كل من روكيت ليغ وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7. كما سيتأهل الفائزون في منافسات إي إيه إف سي إلى مرحلة التصفيات التمهيدية، فيما سيضمن جميع الفائزين الآخرين في «تصفيات الفرصة الأخيرة» التأهل المباشر إلى الحدث الرئيسي.

وتنطلق منافسات فاتال فيوري خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس مع أربعة مقاعد مؤهلة، بينما تقام تصفيات إي إيه إف سي بين 9 و11 يوليو، حيث سيتأهل 14 لاعباً إلى مرحلة التصفيات التمهيدية. أما منافسات ستريت فايتر 6 فستقام بين 24 و26 يوليو مع ست بطاقات تأهل، فيما تستضيف باريس منافسات تيكن 8 من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، مع أربعة مقاعد مؤهلة.

وفي الفترة ذاتها، ستقام منافسات كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 لتحديد النادي المتأهل الوحيد، بينما تستضيف منافسات الشطرنج بين 4 و6 أغسطس مع أربعة مقاعد مؤهلة. وتختتم التصفيات بمنافسات كاونتر سترايك 2 من 7 إلى 9 أغسطس، حيث تتأهل أربعة أندية، ثم روكيت ليغ من 8 إلى 10 أغسطس لتحديد النادي الأخير المتأهل.

وشهدت «تصفيات الفرصة الأخيرة» عبر السنوات الماضية عدداً من أبرز القصص الملهمة في تاريخ البطولة. ففي عام 2024، شق المحترف البرتغالي جواو فاسكونسيلوس، المعروف باسم «جافونسو جي في»، طريقه بصعوبة عبر هذه التصفيات قبل أن يواصل مشواره الاستثنائي ويتوج بلقب بطولة إي إيه إف سي، ليسجل اسمه في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

وألهم هذا الإنجاز إطلاق «جائزة جافونسو»، التي تمنح للفرق أو اللاعبين الذين ينجحون في التتويج بإحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تأهلهم عبر «تصفيات الفرصة الأخيرة».

وفي نسخة 2025، نجح فريق فالكونز في لعبة أوفرواتش 2 في تكرار الإنجاز، بعدما حصد أول نسخة من «جائزة جافونسو» وتوج ببطولة أو دبليو سي إس ميدسيزن تشامبيونشيب، في إنجاز ساهم أيضاً في تعزيز طريقه نحو الفوز بلقب بطولة الأندية للعام الثاني على التوالي.

وفي العام ذاته، تمكن أستاذا الشطرنج الدوليان نيهال سارين وليفون أرونيان من بلوغ الأدوار الإقصائية، بعد تأهلهما عبر «تصفيات الفرصة الأخيرة» إلى أول نسخة من بطولة الشطرنج ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تستضيف باريس البطولة في مركز معارض «بورت دو فرساي» بين 6 يوليو و23 أغسطس، حيث سيجتمع أكثر من ألفي لاعب يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، للتنافس في 25 بطولة عبر 24 لعبة مختلفة، على مجموع جوائز يتجاوز 75 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ قطاع الرياضات الإلكترونية.