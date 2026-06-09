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الرياضة رياضة سعودية

37 لاعباً و6 أندية يطاردون بطاقات التأهل الأخيرة لنهائيات كأس العالم الإلكترونية

«تصفيات الفرصة الأخيرة» ستحسم بطاقات التأهل النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (كأس العالم)
«تصفيات الفرصة الأخيرة» ستحسم بطاقات التأهل النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (كأس العالم)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

37 لاعباً و6 أندية يطاردون بطاقات التأهل الأخيرة لنهائيات كأس العالم الإلكترونية

«تصفيات الفرصة الأخيرة» ستحسم بطاقات التأهل النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (كأس العالم)
«تصفيات الفرصة الأخيرة» ستحسم بطاقات التأهل النهائية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية (كأس العالم)

أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية القائمة الرسمية والتفاصيل الخاصة بـ«تصفيات الفرصة الأخيرة»، التي ستحسم بطاقات التأهل النهائية لثماني منافسات مختلفة ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 6 يوليو (تموز) إلى 23 أغسطس (آب) المقبلين.

وتمثل هذه التصفيات المرحلة الأخيرة من رحلة التأهل إلى البطولة، لتسدل الستار على برنامج «الطريق إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية» الذي امتد عبر أكثر من 230 بطولة وحدثاً تأهيلياً حول العالم، وسط مشاركة قياسية متوقعة تتجاوز 350 ألف لاعب عبر بطولات الناشرين والبطولات الإقليمية والمسابقات الرسمية.

وتضم سلسلة «تصفيات الفرصة الأخيرة» ثماني بطولات مفتوحة تشمل ألعاب «كاونتر سترايك 2، وإي إيه إف سي، وروكيت ليغ، وتيكن 8، والشطرنج، وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7، وفاتال فيوري: سيتي أوف ذا وولفز، وستريت فايتر 6».

وستقام التصفيات في باريس بين 5 يوليو و10 أغسطس، حيث ستمنح بطاقات التأهل الأخيرة إلى 37 لاعباً وستة أندية للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وتتضمن المقاعد المخصصة للأندية أربعة مقاعد في منافسات كاونتر سترايك 2، ومقعداً واحداً في كل من روكيت ليغ وكول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7. كما سيتأهل الفائزون في منافسات إي إيه إف سي إلى مرحلة التصفيات التمهيدية، فيما سيضمن جميع الفائزين الآخرين في «تصفيات الفرصة الأخيرة» التأهل المباشر إلى الحدث الرئيسي.

وتنطلق منافسات فاتال فيوري خلال الفترة من 4 إلى 6 أغسطس مع أربعة مقاعد مؤهلة، بينما تقام تصفيات إي إيه إف سي بين 9 و11 يوليو، حيث سيتأهل 14 لاعباً إلى مرحلة التصفيات التمهيدية. أما منافسات ستريت فايتر 6 فستقام بين 24 و26 يوليو مع ست بطاقات تأهل، فيما تستضيف باريس منافسات تيكن 8 من 31 يوليو إلى 2 أغسطس، مع أربعة مقاعد مؤهلة.

وفي الفترة ذاتها، ستقام منافسات كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 لتحديد النادي المتأهل الوحيد، بينما تستضيف منافسات الشطرنج بين 4 و6 أغسطس مع أربعة مقاعد مؤهلة. وتختتم التصفيات بمنافسات كاونتر سترايك 2 من 7 إلى 9 أغسطس، حيث تتأهل أربعة أندية، ثم روكيت ليغ من 8 إلى 10 أغسطس لتحديد النادي الأخير المتأهل.

وشهدت «تصفيات الفرصة الأخيرة» عبر السنوات الماضية عدداً من أبرز القصص الملهمة في تاريخ البطولة. ففي عام 2024، شق المحترف البرتغالي جواو فاسكونسيلوس، المعروف باسم «جافونسو جي في»، طريقه بصعوبة عبر هذه التصفيات قبل أن يواصل مشواره الاستثنائي ويتوج بلقب بطولة إي إيه إف سي، ليسجل اسمه في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

وألهم هذا الإنجاز إطلاق «جائزة جافونسو»، التي تمنح للفرق أو اللاعبين الذين ينجحون في التتويج بإحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية بعد تأهلهم عبر «تصفيات الفرصة الأخيرة».

وفي نسخة 2025، نجح فريق فالكونز في لعبة أوفرواتش 2 في تكرار الإنجاز، بعدما حصد أول نسخة من «جائزة جافونسو» وتوج ببطولة أو دبليو سي إس ميدسيزن تشامبيونشيب، في إنجاز ساهم أيضاً في تعزيز طريقه نحو الفوز بلقب بطولة الأندية للعام الثاني على التوالي.

وفي العام ذاته، تمكن أستاذا الشطرنج الدوليان نيهال سارين وليفون أرونيان من بلوغ الأدوار الإقصائية، بعد تأهلهما عبر «تصفيات الفرصة الأخيرة» إلى أول نسخة من بطولة الشطرنج ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تستضيف باريس البطولة في مركز معارض «بورت دو فرساي» بين 6 يوليو و23 أغسطس، حيث سيجتمع أكثر من ألفي لاعب يمثلون 200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، للتنافس في 25 بطولة عبر 24 لعبة مختلفة، على مجموع جوائز يتجاوز 75 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ قطاع الرياضات الإلكترونية.

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مقصية رونالدو تفوز بهدف الموسم في الدوري السعودي

هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر أمام الخليج (رويترز)
هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر أمام الخليج (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مقصية رونالدو تفوز بهدف الموسم في الدوري السعودي

هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر أمام الخليج (رويترز)
هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر أمام الخليج (رويترز)

فاز هدف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، بجائزة هدف الموسم 2025 - 2026 في الدوري السعودي، متفوقاً بفارق هائل على بقية أهداف الجولات الـ33 الأخرى الفائزة بلقب هدف الجولة في التصويت الجماهيري، على جائزة الهدف الأجمل في الموسم.

وكانت النتيجة 3 - 1 لمصلحة النصر أمام ضيفه الخليج، قبل تسجيل رونالدو الهدف الأجمل في الموسم، حين مرر علي الحسن كرة إلى نواف بوشل المتقدم في الجهة اليمنى.

ورفع بوشل عرضية إلى رونالدو، ثم قبل أن تصل تماماً إلى رونالدو، هلل بوشل بيديه، كمن يحتفل بالهدف قبل دخول الكرة في الشباك، فكان الهدف من أروع ما يكون، بمقصية لاقت أصداء عالمية.

وشاهد الملايين عبر العالم المقصية التي سجلها رونالدو، خصوصاً جماهيره عبر حساباته، حين دعاهم إلى مشاركته تعليقاتهم على الهدف.

ومن المعلوم أن رونالدو يملك أكبر قاعدة جماهيرية عبر تاريخ منصات التواصل الاجتماعي بين الرياضيين في جميع الألعاب، تتجاوز المليار متابع في منصات «إنستغرام»، و«فيسبوك»، و«إكس»، و«يوتيوب» (الترتيب حسب أعداد المتابعين من الأعلى للأدنى).

ويحمل الهدف المتوج بجائزة هدف الموسم، الرقم 10 في أهداف رونالدو الذي أنهى موسمه بتسجيل 28 هدفاً، في المرتبة الثالثة بين الهدافين بعد المكسيكي خوليان كينونيس والإنجليزي إيفان توني.

ويعد الهدف الـ84 في مسيرة رونالدو بدوري المحترفين السعودي في المباراة الـ86 له في المسابقة.

واحتفل رونالدو في مايو (أيار) الماضي، بانضمامه خامساً لقائمة اللاعبين الذين سجلوا + 100 هدف عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وانخرط رونالدو منذ نهاية الموسم 2025 - 2026 مع منتخب بلاده البرتغال تأهباً للمشاركة في كأس العالم 2026، بعدما توج مع فريقه النصر بلقب دوري المحترفين السعودي، ولاحقاً فاز بجائزة هدف الموسم.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي النصر كريستيانو رونالدو السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الاتحاد الدولي لكرة اليد» يمنح السعودية بطاقة المشاركة في «مونديال 2027»

المنتخب السعودي الأول لكرة اليد (الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي الأول لكرة اليد (الاتحاد السعودي)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الاتحاد الدولي لكرة اليد» يمنح السعودية بطاقة المشاركة في «مونديال 2027»

المنتخب السعودي الأول لكرة اليد (الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي الأول لكرة اليد (الاتحاد السعودي)

أعلن «الاتحاد الدولي لكرة اليد» عن منح المنتخب السعودي الأول بطاقة التأهل «وايلد كارد» للمشاركة في «بطولة العالم للرجال 2027»، المقررة إقامتها في ألمانيا، ليحجز بذلك «الأخضر» مقعده في النسخة الـ30 من البطولة.

وجاء اختيار المنتخب السعودي ضمن بطاقتين منحهما «الاتحاد الدولي» كلاً من السعودية وتركيا، بعد دراسة ملفات 13 اتحاداً تقدمت بطلبات للمشاركة، حيث أكد «الاتحاد الدولي» أن معايير الاختيار استندت إلى إسهامات الاتحادات الوطنية في تطوير اللعبة وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي، إضافة إلى الجهود المستمرة في تنمية كرة اليد داخل بلدانها.

ويعدّ المنتخب السعودي أحد أبرز المنتخبات الآسيوية الداعمة لتطور كرة اليد في القارة؛ إذ أشار «الاتحاد الدولي» إلى أن مشاركة السعودية تعكس مكانتها الرياضية والتقدم المتواصل الذي تشهده اللعبة في المملكة خلال السنوات الأخيرة.

وسيمثل «مونديال 2027» الظهور الـ11 للمنتخب السعودي في تاريخ بطولة العالم، بعدما كانت آخر مشاركاته في نسخة عام 2023، حيث يواصل الأخضر تعزيز حضوره الدولي واكتساب مزيد من الخبرات على أعلى المستويات العالمية.

ومن المقرر أن تُجرى قرعة البطولة يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران) 2026 في مدينة ميونيخ الألمانية، لتحديد مواجهات الدور التمهيدي للمنتخبات الـ32 المشاركة.

وجاء المنتخب السعودي في التصنيف الرابع إلى جانب منتخبات قطر والكويت واليابان والجزائر وأنغولا وأوروغواي وتركيا.

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الرياضة رياضة سعودية السعودية
الرياضة رياضة سعودية

هتان السيف قبل مواجهة الجزائرية دانية: الفوز هدفي الدائم

هتان السيف (الشرق الأوسط)
هتان السيف (الشرق الأوسط)
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هتان السيف قبل مواجهة الجزائرية دانية: الفوز هدفي الدائم

هتان السيف (الشرق الأوسط)
هتان السيف (الشرق الأوسط)

أكدت المقاتلة السعودية هتان السيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» جاهزيتها لخوض أول نزال احترافي في مسيرتها ضمن منافسات رابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عندما تواجه الجزائرية دانية أوحاشي يوم 19 يونيو (حزيران) الجاري في صالة مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأوضحت هتان السيف أن الفترة الماضية شهدت تركيزاً كبيراً على تطوير مستواها في مختلف الجوانب الفنية والبدنية، مشيرة إلى أن المعسكر التدريبي كان المحطة الأهم في استعداداتها لهذه المواجهة.

وقالت: «حاولت خلال الفترة الماضية تحسين مستواي في جميع النواحي، والعمل على تطوير مختلف المهارات التي أحتاجها داخل القفص، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل هذا النزال المهم».

وأضافت أن مواجهة أوحاشي تمثل اختباراً مهماً أمام منافسة تمتلك مستوى جيداً، مؤكدة أنها تتوقع مواجهة متنوعة تجمع بين القتال وقوفاً والقتال الأرضي.

وتابعت: «أرى أنها خصمة جيدة، وأتوقع أن ينقسم النزال إلى جزأين بين الوقوف والأرضي، وهو ما قد يجعل المواجهة ممتعة للجماهير».

وأشارت إلى أن تنظيم الوقت ووضع جدول زمني واضح ساعداها على تحقيق التوازن بين حياتها اليومية ومتطلبات التدريب، مؤكدة أن التعلم المستمر يمثل جزءاً أساسياً من رحلة تطورها كونها مقاتلة.

وذكرت: «أحب مشاهدة مختلف المقاتلين والاستفادة من خبراتهم، وأحرص دائماً على التعلم واكتساب المزيد من المعرفة داخل الرياضة».

وأكدت أن المعسكر التدريبي كان التحدي الأكبر خلال مرحلة التحضير، لما يتطلبه من التزام وانضباط يومي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية.

وشددت هتان السيف على أن هدفها يبقى تحقيق الفوز في كل مواجهة تخوضها، قائلة: «الفوز هو هدفي الدائم، سواء في هذا النزال أو أي نزال آخر».

وعبّرت هتان السيف عن فخرها بالمرحلة التي وصلت إليها في مسيرتها الرياضية، قائلة: «أنا فخورة جداً بنفسي، وممتنة على الوصول إلى هذه المرحلة. وبالتأكيد ما زلت أرغب في تطوير نفسي ومهاراتي في رياضة الفنون القتالية المختلطة».

وحول إمكانية استمرارها في منافسات المواي تاي مستقبلاً، أضافت: «لا أعلم إذا كنت سأواصل المنافسة في رياضة المواي تاي أم لا، فلا أحد يعلم ما الذي يخبئه المستقبل لي».

واختتمت هتان تصريحاتها بالتأكيد على جاهزيتها الكاملة لخوض أول اختبار احترافي في مسيرتها، مضيفة: «أعتقد أن الجماهير ستكون على موعد مع نزال ممتع، وأنا دائماً جاهزة للقتال».

ويترقب عشاق الفنون القتالية المختلطة في السعودية الظهور الاحترافي الأول لهتان السيف، التي تعد من أبرز المواهب النسائية الصاعدة في المنطقة، وذلك ضمن أمسية الفنون القتالية المختلطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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