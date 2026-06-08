وزارة الرياضة: طرح 5 أندية سعودية للتخصيص... و«غياب الجدية» سبب تأخير خصخصة الشباب

أعلنت وزارة الرياضة والمركز الوطني للتخصيص، اليوم الاثنين، عن طرح خمسة أندية أمام الجهات المستثمرة، وهي الرياض، والفتح، وأبها، والطائي، والشعلة، وذلك خلال مؤتمر القطاع الرياضي.

وقال إبراهيم المعيقل الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص بوزارة الرياضة خلال المؤتمر الصحافي إن تخصيص الأندية الرياضية الخمسة سيتم بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، مشيراً إلى أن عملية التخصيص تستغرق ما بين 8 و10 أشهر.

#عاجل | وزارة الرياضة تعلن عن طرح 5 أندية ضمن مشروع التخصيص، وهي:• الرياض• الفتح• أبها• الطائي• الشعلة#مؤتمر_القطاع_الرياضي — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وعن خصخصة نادي الشباب، الذي لم يُطرح حتى الآن ضمن مشاريع التخصيص، ذكر المعيقل أن النادي يمتلك مقومات استثمارية مهمة، في مقدمتها جماهيريته وموقعه وكونه أول نادٍ في مدينة الرياض، ما يتطلب مستثمراً قادراً على الاستفادة من هذه المقومات. وأضاف أن الوزارة تلقت عدة اهتمامات بالنادي منذ إتاحة جميع الأندية للتخصيص في يوليو (تموز) الماضي، إلا أن بعضها كان يركز على جوانب عقارية، ولم يصل أي منها إلى مستوى الجدية المطلوب لمرحلة الطرح، مع الحرص على طرح النادي في أقرب فرصة ممكنة.

| «الشرق الأوسط» ترصد جواب إبراهيم المعيقل، الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص بوزارة الرياضة عن تخصيص نادي #الشباب https://t.co/8H2o2oyYbc pic.twitter.com/jV7f3tPGYn — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وأضاف المعيقل: «الوزارة عقدت اجتماعات مع مستثمرين محليين ودوليين، ونفذت جولات تعريفية لطرح نادي الشباب، فيما لا تزال النقاشات مستمرة»، مؤكداً الترحيب باهتمام أي مستثمر، باعتبار النادي فرصة استثمارية نوعية.

وتابع: «هناك بعض التحديات المرتبطة بعقد نادي الشباب مع شركة سمو العقارية، وتعمل إدارة النادي على معالجتها»، مؤكداً أن العقد لا يمثل عائقاً أمام عملية التخصيص.

وأضاف: «نقل الأندية إلى الجهات التنموية جاء بناءً على رغبة من تلك الجهات، وتطلع الوزارة إلى وجود اهتمام من الشركات والجهات الكبرى بنادي الشباب، والترحيب بأي مستثمر يرى فرصة لتطوير النادي وتعزيز نموه».

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال المعيقل إن الوزارة تستهدف بيع الأندية بشكل كامل، فيما كانت هناك اعتبارات خاصة في المراحل السابقة لتخصيص الأندية الأربعة، موضحاً أن حصة المؤسسة غير الربحية ستستمر في الوقت الحالي إلى حين صدور ما يخصها من الجهات المعنية.

وبخصوص نادي الاتفاق وصحة ما يتردد بأن هناك شركات خليجية مهتمة به، قال: «هناك اجتماعات جارية بشأن تخصيص نادي الاتفاق، وسيُعلن عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق».

️ | إبراهيم المعيقل، الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص بوزارة الرياضة:هناك اجتماعات جارية بشأن تخصيص نادي #الاتفاق، وسيُعلن عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق. #مؤتمر_القطاع_الرياضي — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وأكد المعيقل: «القطاع الرياضي في السعودية يعد من أسرع القطاعات نمواً عالمياً، مشيراً إلى ارتفاع نسبة ممارسة الرياضة إلى 59 في المائة مقارنة بـ13 في المائة عام 2015».

وتابع: «القيمة السوقية للأندية الرياضية ارتفعت بأكثر من 200 في المائة، فيما نمت إيرادات رابطة الدوري بأكثر من 100 في المائة».

وذكر أن الوزارة وصلت إلى المرحلة النهائية من إجراءات طرح ناديي النجمة والأخدود ونقل ملكيتهما، متوقعاً الإعلان عن ذلك خلال الشهر المقبل.

الحضور الإعلامي خلال مؤتمر القطاع الرياضي (وزارة الرياضة)

وأوضح أن جميع الأندية الرياضية متاحة للتخصيص، وأن الوزارة استقبلت أكثر من 80 طلب إبداء اهتمام أولي من مستثمرين محليين ودوليين للاستثمار في 22 نادياً.

وأضاف: «الأنظمة تتيح للشركات الاستحواذ على الأندية الرياضية، مع وجود تشريعات تنظم تملك جهة واحدة لأكثر من نادٍ، حيث تتم دراسة كل حالة والتعامل معها وفق الأطر النظامية المعتمدة».

وأكد استمرار استراتيجية دعم الأندية، بما في ذلك الأندية التي تم تخصيصها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدوري وتطوير القطاع الرياضي.

️ | إبراهيم المعيقل، الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص بوزارة الرياضة:متاح للشركات الاستحواذ على الأندية الرياضية، وهناك تشريعات تنظم تملك جهة واحدة لأكثر من نادٍ، ويتم دراسة كل حالة والتعامل معها وفق الأطر النظامية المعتمدة. #مؤتمر_القطاع_الرياضي — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وأشار إلى أن نموذج تخصيص نادي الخلود يعد نموذجاً جيداً ومثالاً ناجحاً، موضحاً أن رغبة الأندية أو المستثمرين في إنشاء مرافق إضافية تخضع لخطط المستثمر. وأضاف أنه لم يُقدم حتى الآن أي طلب رسمي للموافقة على نقل نادي الخلود إلى منطقة أخرى، وأن مثل هذه الطلبات تتم دراستها بما يحقق الأثر الإيجابي.

كما أوضح أن المستثمر يملك حق إدارة النادي والتصرف فيه وفق استراتيجيته بعد الاستحواذ، بما في ذلك اتخاذ القرارات المتعلقة بالألعاب المختلفة، في حين تقدم وزارة الرياضة برامج واستراتيجيات دعم تجعل استمرار وتطوير هذه الألعاب عنصراً مهماً وجاذباً للمستثمرين.

️ | إبراهيم المعيقل الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص يستعرض خلال #مؤتمر_القطاع_الرياضي أثر مشروع التخصيص على الأندية الرياضية، وانعكاساته على النمو المالي والتشغيلي والاستثماري والرياضي للقطاع.⬇️ pic.twitter.com/tRiE3fXAc3 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وفيما يتعلق بإمكانية تخارج صندوق الاستثمارات العامة من بعض الأندية قال المعيقل: «هذا شأن يخص الصندوق، وأي مستجدات أو إعلانات بهذا الخصوص تصدر من الجهات والمسؤولين المعنيين فيه».

وأضاف: «في حال انحراف المستثمر عن الخطط والالتزامات الواردة في اتفاقية نقل ملكية النادي، فإن هناك إجراءات وآليات رقابية تتخذها وزارة الرياضة والجهات ذات العلاقة لمعالجة ذلك وضمان الالتزام بالاتفاقيات المبرمة».

وأشار إلى أن نادي أبها يمتلك مقومات مميزة، ومر بخطوات إيجابية خلال الموسم الماضي على مستوى الأداء الرياضي، كما حظي باهتمام من شركات وتحالفات استثمارية، متوقعاً وجود منافسة عليه خلال عملية التخصيص، مع إتاحة الفرصة للتحالفات الاستثمارية للمشاركة.

️ | إبراهيم المعيقل، الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص بوزارة الرياضة:ارتفعت القيمة السوقية للأندية الرياضية بأكثر من 200في المائة.كما نمت إيرادات رابطة الدوري بأكثر من 100في المائة. #مؤتمر_القطاع_الرياضي pic.twitter.com/EXR4f7ZWo2 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

وجدد المعيقل التأكيد على أن الوزارة تستهدف بيع الأندية بنسبة 100 في المائة، بما يمنح المستثمر الصلاحيات الكافية لإدارة النادي واتخاذ القرارات المتعلقة به وفق الأطر والاشتراطات التنظيمية المعتمدة.

️ | عادل الزهراني، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، خلال #مؤتمر_القطاع_الرياضي:الخميس المقبل يشهد بدء تطبيق نظام الرياضة، بعد صدور الموافقة عليه من مجلس الوزراء. pic.twitter.com/giXDD0qKvB — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 8, 2026

من جهته، قال عادل الزهراني، المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، إن الوزارة تعمل حالياً على ترتيب أوضاع المؤسسات غير الربحية بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أنه في حال إقرار إجراء الانتخابات فسيتم الإعلان عنها عبر منصات الأندية خلال الشهر المقبل.

وختم الزهراني حديثه بالتأكيد على أن الخميس المقبل سيشهد بدء تطبيق نظام الرياضة بعد صدور الموافقة عليه من مجلس الوزراء.