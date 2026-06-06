مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفيحاء يتفق مع المدرب البرازيلي كاريلي لموسم واحد
المدرب البرازيلي فابيو كاريلي (تصوير: علي خمج)
كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيحاء توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن كاريلي، الذي يمتلك خبرة واسعة في الدوري السعودي بعد تجاربه السابقة، سيصطحب معه طاقماً فنياً وإداريا وتدريبياً يضم قرابة 15 فرداً، في إطار خطة إدارة الفيحاء لتوفير بيئة عمل متكاملة للجهاز الفني الجديد.
وبيّنت المصادر أن ما بين خمسة إلى سبعة أفراد من الطاقم الذي عمل مع المدرب البرازيلي خلال تجربته الأخيرة مع ضمك سيواصلون العمل إلى جانبه في الفيحاء، إلى جانب عدد من الكوادر الفنية، والتدريبية، والطبية الموجودة حالياً في النادي، ومن بينهم مدرب اللياقة البدنية، واختصاصي التغذية، وعدد من المختصين في الجوانب المساندة للفريق.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن إدارة الفيحاء تواصل العمل على إغلاق عدد من الملفات المتعلقة بتدعيم صفوف الفريق، وفي مقدمتها التعاقد مع مهاجم أجنبي، ولاعب وسط أجنبي، حيث تجري مفاوضات متقدمة مع عدد من الخيارات المطروحة خلال الفترة الحالية.
وتسعى الإدارة الفيحاوية إلى إنهاء جميع ملفات الفريق الفنية والإدارية قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الصيفي، وذلك بهدف منح الجهاز الفني الجديد فرصة كافية للعمل على تجهيز الفريق استعداداً للموسم.
الاتحاد السعودي يكشف روزنامة تسجيل اللاعبات للموسم الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5281136-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
الاتحاد السعودي يكشف روزنامة تسجيل اللاعبات للموسم الجديد
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن فترات تسجيل اللاعبات (الاتحاد السعودي)
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد فترات تسجيل اللاعبات للموسم الرياضي 2026- 2027 في مختلف مسابقات كرة القدم النسائية، وذلك ضمن استعداداته لتنظيم الموسم الجديد وتعزيز جاهزية الأندية للمنافسات المقبلة.
وحدد الاتحاد فترتين للتسجيل في الدوري الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى للسيدات؛ إذ تنطلق الفترة الصيفية في 18 يوليو (تموز) وتستمر حتى 31 أغسطس (آب) 2026، بينما تبدأ الفترة الشتوية في 3 يناير (كانون الثاني) 2027 وتُختتم في 31 من الشهر نفسه.
وفي دوري الدرجة الثانية للسيدات، تبدأ فترة التسجيل الصيفية في 1 أغسطس وتستمر حتى 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، على أن تقام فترة التسجيل الشتوية خلال المدة من 3- 31 يناير 2027.
وعلى صعيد مسابقات الفئات السنية، تنطلق فترة التسجيل الصيفية في الدوري الممتاز للناشئات تحت 17 عاماً في 18 يوليو وتستمر حتى 31 أغسطس 2026، بينما تقام الفترة الشتوية من 3- 31 يناير 2027.
أما دوري الدرجة الأولى للناشئات تحت 17 عاماً، فتبدأ فترة التسجيل الصيفية في 1 أغسطس وتستمر حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بينما تمتد الفترة الشتوية من 3 يناير وحتى 16 مارس (آذار) 2027.
وفي بطولة الاتحاد السعودي للفتيات تحت 15 عاماً، حُددت فترة التسجيل الصيفية من 1 أغسطس حتى 30 نوفمبر 2026، على أن تستمر فترة التسجيل الشتوية من 3 يناير وحتى 16 مارس 2027.
وتأتي هذه المواعيد ضمن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيم مسابقات الكرة النسائية، وتوفير الأوقات الزمنية المناسبة للأندية، لإبرام التعاقدات وتسجيل اللاعبات، بما يسهم في رفع مستوى التنافسية ودعم مسيرة تطور كرة القدم النسائية السعودية.
بعد توقف طويل بسبب الطقس... الأخضر السعودي يكسب ودية بورتوريكو بثلاثيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5280944-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%82%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A8%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
بعد توقف طويل بسبب الطقس... الأخضر السعودي يكسب ودية بورتوريكو بثلاثية
عبد الله الحمدان وضع بصمته بهدف مثالي للغاية (المنتخب السعودي)
كسب المنتخب السعودي المباراة الودية أمام نظيره منتخب بورتوريكو بنتيجة 3 - 0، في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026، في مواجهة امتدت لساعات طويلة، بعد أن توقفت المواجهة مع الدقيقة 21 بسبب تحذيرات تتعلق بالطقس، ثم تم استئنافها بعد نحو ساعتين من توقفها.
وتأتي مواجهة بورتوريكو بوصفها ثانية الوديات للأخضر في معسكره الإعدادي الحالي المقام في مدينة أوستن بالولايات المتحدة، تأهباً لخوض منافسات نهائيات كأس العالم المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.
وسجل أهداف اللقاء كل من سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري.
وأجرى اليوناني دونيس جملة من التغيرات في قائمته الأساسية، مفضلاً تجربة كثير من الأسماء الذين لم يشاركوا في الودية الأولى أمام الإكوادور، حيث شارك في حراسة المرمى أحمد الكسار، ومن أمامه رباعي الدفاعي سعود عبد الحميد وعلي لاجامي وجهاد ذكري وحسن كادش، وفي وسط الميدان ناصر الدوسري وزياد الجهني ومحمد كنو الذي كان حاضراً في قائمة المواجهة الماضية، وكذلك حضر سلطان مندش بصفة أساسية وخالد الغنام، ووجد عبد الله الحمدان وحيداً في خط الهجوم.
وبدأت المواجهة رتيبة في دقائقها الأولى دون أي خطورة تذكر، قبل توقف اللقاء مع الدقيقة 21، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0 - 0) عند توقف المباراة، قبل أن يطلب الحكم من لاعبي المنتخبين التوجه إلى غرف الملابس بوصف ذلك إجراءً احترازياً.
وفي الوقت ذاته، بثت الشاشات العملاقة في ملعب «كيو 2» رسائل للجماهير دعت فيها إلى توخي الحذر واتباع تعليمات المنظمين، بسبب سوء الأحوال الجوية والتحذيرات المرتبطة بالعاصفة المتوقعة.
وعادت المواجهة للاستئناف بعد أن طلب الحكم من لاعبي الفريقين إجراء عمليات الإحماء مجدداً لمدة 15 دقيقة.
ما هو مصير المواجهة الودية بين المنتخب السعودي ونظيره بورتوريكو؟ ️ وماذا عن بروتوكول الولايات المتحدة بشأن العواصف المطرية في الملاعب؟ ⚡️ ️️ | مراسل «الشرق الأوسط» يكشف التفاصيل ⬇️ #السعودية_بورتوريكوpic.twitter.com/3ewKtbMdVI
وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، اقتنص سلطان مندش كرة من دفاعات منتخب بورتوريكو بمجهود فردي داخل منطقة الجزاء وواجه حارس المرمى وركن الكرة في الشباك، معلناً الهدف الأول للأخضر.
وفي مطلع الشوط الثاني، أجرى اليوناني دونيس تبديلاً بإشراك أيمن يحيى على حساب علي لاجامي.
وفي الدقيقة 51، تابع عبد الله الحمدان الكرة ونجح في اقتطاعها من بين دفاعات الفريق، ليستثمر تقدم الحارس ويرسل الكرة ساقطة بصورة جمالية سكنت الشباك، وعزز معها تقدم الأخضر بهدف ثانٍ.
وشهد منتصف الشوط الثاني، إجراء اليوناني دونيس جملة من التغييرات بإشراك كل من سالم الدوسري وصالح الشهري وعبد الإله العمري ومصعب الجوير ومتعب الحربي وعلاء آل حجي ومحمد أبو الشامات وعلي مجرشي وعبد الله الخيبري وعبد القدوس عطية، على حساب محمد كنو وسعود عبد الحميد وجهاد ذكري وحسن كادش وناصر الدوسري وأحمد الكسار وزياد الجهني وخالد الغنام وسلطان مندش وعبد الله الحمدان.
وقبل أن تكتب المباراة نهايتها، تمكن سالم الدوسري قائد الأخضر من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 88.
الحمدان لـ«الشرق الأوسط»: نتطور مع دونيس… وهدفنا الوصول إلى المونديال بأتم الجاهزيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5280941-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%E2%80%A6-%D9%88%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
الحمدان لـ«الشرق الأوسط»: نتطور مع دونيس… وهدفنا الوصول إلى المونديال بأتم الجاهزية
عبد الله الحمدان في كرة هوائية مميزة خلال المواجهة (المنتخب السعودي)
أبدى عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي، رضاه عن المستوى الذي ظهر به «الأخضر» في انتصاره الودي على بورتوريكو بثلاثية نظيفة، مؤكداً أن العمل المتواصل تحت قيادة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، بدأ ينعكس تدريجياً على أداء الفريق، مع اقتراب موعد انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.
ووضع الحمدان بصمته في اللقاء بتسجيله الهدف الثاني للأخضر السعودي في الدقيقة 51 في لقطة مثالية للغاية.
وقال عبد الله الحمدان لاعب المنتخب السعودي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الحمد لله النتيجة مهمة بالنسبة لنا مع المدرب دونيس، كرة القدم دائماً تعترف بالنتيجة، فاليوم كان هذا الفوز مهماً، ظهرنا بصورة مميزة في الملعب، ونتطور شيئاً فشيئاً مع المدرب، وبإذن الله نصل إلى أول مباراة في كأس العالم ونحن بأتم جاهزية».
️| عبدالله الحمدان مهاجم المنتخب السعودي لـ«الشرق الأوسط»:- هذا الفوز مهم لنا مع المدرب دونيس، ونتطور تدريجياً من مباراة لأخرى، وهدفنا الوصول إلى كأس العالم بأفضل جاهزية.- تنوع الأسماء والإمكانات الهجومية يمنح الفريق حلولاً عديدة، والحمد لله وفقت بالتسجيل اليوم. pic.twitter.com/XPYxfOb4fu
وعن المباراتين الوديتين وخوض 9 حصص تدريبية تحت قيادة دونيس والتطور الهجومي الملحوظ، وما الأفكار التي قدمها لهم المدرب، قال الحمدان: «الأسماء الموجودة في خط الهجوم تفرض هذا الأسلوب، لديهم إمكانات عالية وقادرون على أن فعل ذلك، وهذا أمر يساعد أي مدرب في تنوع الحلول الهجومية، وفي نهاية الأمر تسجيل الأهداف توفيق من الله، والحمد لله الذي وفقني لتسجيل هدف في مباراة اليوم».
وعن تجربته في كأس العالم للأندية مع الهلال وتوقف المباريات، وما التأثير عليهم بوصفهم لاعبين، قال: «هذه أمور لا يمكن التحكم فيها، أحوال الطقس هناك جهات مسؤولة عنها»، مضيفاً: «ما حدث اليوم يعطيك الطابع بأن المنتخب يجب عليه أن يهيئ نفسه، ويمكن أن يحدث هذا الأمر، ومن وجهة نظري؛ فإن الفريق بعد التوقف عاد بصورة أفضل، وهذا دليل على أن اللاعبين كانوا بتركيز عالٍ».
وعن الكرة الهوائية التي كانت قريبة من أن تسكن الشباك، وهل يمكن أن تكرر في المونديال، رد الحمدان بقوله: «دعواتكم بإذن الله».