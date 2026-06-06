مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفيحاء يتفق مع المدرب البرازيلي كاريلي لموسم واحد

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيحاء توصلت إلى اتفاق رسمي مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسم واحد، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن كاريلي، الذي يمتلك خبرة واسعة في الدوري السعودي بعد تجاربه السابقة، سيصطحب معه طاقماً فنياً وإداريا وتدريبياً يضم قرابة 15 فرداً، في إطار خطة إدارة الفيحاء لتوفير بيئة عمل متكاملة للجهاز الفني الجديد.

وبيّنت المصادر أن ما بين خمسة إلى سبعة أفراد من الطاقم الذي عمل مع المدرب البرازيلي خلال تجربته الأخيرة مع ضمك سيواصلون العمل إلى جانبه في الفيحاء، إلى جانب عدد من الكوادر الفنية، والتدريبية، والطبية الموجودة حالياً في النادي، ومن بينهم مدرب اللياقة البدنية، واختصاصي التغذية، وعدد من المختصين في الجوانب المساندة للفريق.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن إدارة الفيحاء تواصل العمل على إغلاق عدد من الملفات المتعلقة بتدعيم صفوف الفريق، وفي مقدمتها التعاقد مع مهاجم أجنبي، ولاعب وسط أجنبي، حيث تجري مفاوضات متقدمة مع عدد من الخيارات المطروحة خلال الفترة الحالية.

وتسعى الإدارة الفيحاوية إلى إنهاء جميع ملفات الفريق الفنية والإدارية قبل انطلاق المعسكر الإعدادي الصيفي، وذلك بهدف منح الجهاز الفني الجديد فرصة كافية للعمل على تجهيز الفريق استعداداً للموسم.