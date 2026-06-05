سعد الشهري يدرس عروض الفتح والفيحاء ونادٍ قطري

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المدرب السعودي سعد الشهري تلقى خلال الفترة الحالية اهتماماً جاداً من ناديي الفتح والفيحاء، إلى جانب عرض من أحد الأندية القطرية، وذلك تمهيداً لقيادة أحد الفرق خلال الموسم المقبل.

وبحسب المصادر، فإن الشهري يدرس الخيارات المطروحة بعناية، واضعاً عدة معايير أساسية قبل اتخاذ قراره النهائي، يأتي في مقدمتها وجود مشروع رياضي تنافسي يمنحه فرصة العمل ضمن بيئة طموحة تستهدف تحقيق نتائج متقدمة على مستوى الدوري السعودي، والمنافسة بقوة في بطولة كأس الملك.

وأكدت المصادر أن الشهري يولي اهتماماً كبيراً للجوانب الفنية والإدارية، ومدى توافق أهداف النادي مع طموحاته المهنية في المرحلة المقبلة.

ويُنظر إلى الشهري بوصفه أحد أبرز المدربين السعوديين في السنوات الأخيرة، بعد النجاحات التي حققها على مستوى المنتخبات السعودية والفئات السنية، ما جعله محل اهتمام من عدة أندية تبحث عن الاستفادة من خبراته الفنية، وقدرته على تطوير اللاعبين، وبناء فرق قادرة على المنافسة.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الاتصالات والمفاوضات مع الأطراف المهتمة بالحصول على خدمات المدرب الوطني، الذي يسعى لاختيار الوجهة التي توفر له مشروعاً متكاملاً ينسجم مع تطلعاته الفنية والمهنية.