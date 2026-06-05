سعد الشهري يدرس عروض الفتح والفيحاء ونادٍ قطري

سعد الشهري يدرس عروض الفتح والفيحاء ونادٍ قطريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5280873-%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8D-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن المدرب السعودي سعد الشهري تلقى خلال الفترة الحالية اهتماماً جاداً من ناديي الفتح والفيحاء، إلى جانب عرض من أحد الأندية القطرية، وذلك تمهيداً لقيادة أحد الفرق خلال الموسم المقبل.
وبحسب المصادر، فإن الشهري يدرس الخيارات المطروحة بعناية، واضعاً عدة معايير أساسية قبل اتخاذ قراره النهائي، يأتي في مقدمتها وجود مشروع رياضي تنافسي يمنحه فرصة العمل ضمن بيئة طموحة تستهدف تحقيق نتائج متقدمة على مستوى الدوري السعودي، والمنافسة بقوة في بطولة كأس الملك.
وأكدت المصادر أن الشهري يولي اهتماماً كبيراً للجوانب الفنية والإدارية، ومدى توافق أهداف النادي مع طموحاته المهنية في المرحلة المقبلة.
ويُنظر إلى الشهري بوصفه أحد أبرز المدربين السعوديين في السنوات الأخيرة، بعد النجاحات التي حققها على مستوى المنتخبات السعودية والفئات السنية، ما جعله محل اهتمام من عدة أندية تبحث عن الاستفادة من خبراته الفنية، وقدرته على تطوير اللاعبين، وبناء فرق قادرة على المنافسة.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الاتصالات والمفاوضات مع الأطراف المهتمة بالحصول على خدمات المدرب الوطني، الذي يسعى لاختيار الوجهة التي توفر له مشروعاً متكاملاً ينسجم مع تطلعاته الفنية والمهنية.
الدرعية يطرق باب القادسية للفوز بخدمات علي هزازيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5280871-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الدرعية تضع لاعب الوسط علي هزازي، لاعب القادسية، ضمن أبرز أهدافها خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الدرعية يسعى إلى تعزيز مركز المحور بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية، حيث يحظى هزازي باهتمام كبير من الإدارة الرياضية، نظراً لما يملكه من إمكانيات وخبرة في المنافسات المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين الأطراف المعنية لا تزال في مراحلها الأولية، وسط دراسة مختلف الخيارات المتعلقة بإتمام الصفقة، سواء عبر انتقال نهائي أو وفق الصيغة التي يتفق عليها الناديان خلال الفترة المقبلة.
ويُعد علي هزازي من الأسماء التي قدمت مستويات لافتة في خط الوسط خلال المواسم الماضية، ما جعله محل متابعة من عدد من الأندية الباحثة عن تدعيم هذا المركز بعناصر قادرة على تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب، في ظل تحركات الدرعية المستمرة لتعزيز قائمته بعناصر مؤثرة قبل انطلاق الموسم الجديد.
القادسية يوجه كشافيه إلى كأس العالم لرصد المواهب استعداداً للموسم الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5280854-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85
القادسية يوجه كشافيه إلى كأس العالم لرصد المواهب استعداداً للموسم الجديد
بدر الرزيزاء رئيس القادسية (نادي القادسية)
يعكس التعاقد مع المغربي سفيان الكرواني جانباً من مشروع أوسع يعمل عليه القادسية خلف الكواليس، عنوانه بناء شبكة كشف ومتابعة عالمية باتت تلعب دوراً محورياً في رسم ملامح الفريق ومستقبله الرياضي والاستثماري.
ففي الوقت الذي تركز فيه الأنظار على الأسماء الجديدة التي تصل إلى النادي، تواصل إدارة القادسية الاستثمار في منظومة الكشافين التي تضم 17 مختصاً موزعين على عدد من الأسواق الكروية حول العالم، يتولون متابعة اللاعبين، وإعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بفرص التعاقد معهم.
ومع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، انتقل عدد من الكشافين المتعاونين مع القادسية إلى المدن المستضيفة للبطولة لمتابعة لاعبين يشاركون مع منتخباتهم الوطنية، في إطار عملية رصد واسعة تستهدف اكتشاف أسماء قادرة على خدمة الفريق مستقبلاً، أو تمثل فرصاً استثمارية واعدة.
ولا تقتصر مهام الكشافين على تقييم الأداء الفني فقط، بل تشمل أيضاً جمع معلومات دقيقة تتعلق بالعقود ومدتها والقيمة السوقية للاعبين، وإمكانية التعاقد معهم، بما يمنح الإدارة صورة متكاملة قبل اتخاذ أي قرار.
وتبرز صفقة الكرواني بوصفها إحدى النتائج المباشرة لهذا العمل؛ إذ جاء اللاعب بتوصية من منظومة الرصد والمتابعة بعد متابعته خلال تجربته مع أوترخت الهولندي، قبل أن يتم استكمال إجراءات التعاقد معه ليكون أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كما سبق أن أسهمت توصيات الكشافين في التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة داخل الفريق، وفي مقدمتهم المكسيكي جوليان كينونيس الذي تحول إلى أحد أبرز نجوم الدوري السعودي للمحترفين، بعدما توج هدافاً للمسابقة، ونافس على الجوائز الفردية خلال الموسم الماضي.
وفي الوقت نفسه، يواصل الجهاز الفني بقيادة الآيرلندي بريندان رودجرز العمل على استكمال احتياجات الفريق للموسم المقبل، حيث أوصى بدعم عدد من المراكز، خصوصاً في خطي الوسط والهجوم، استعداداً لموسم مزدحم يشهد مشاركة القادسية في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى الظهور الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وتسير هذه التحركات ضمن خطة بعيدة المدى وضعتها الإدارة، تهدف إلى بناء فريق قادر على المنافسة المستمرة على البطولات المحلية والقارية، مع المحافظة على التوازن المالي، وعدم الانجرار إلى سباقات الإنفاق غير المدروسة.
وتشير المعطيات داخل النادي إلى أن سياسة التعاقدات لا تعتمد فقط على القيمة الفنية للاعب، بل تشمل دراسة الجدوى المالية، وفرص التطور، وإمكانية تحقيق عوائد مستقبلية، وهو ما يفسر اهتمام القادسية بالتعاقد مع لاعبين صغار السن إلى جانب الأسماء الجاهزة للمنافسة.
وفي هذا الإطار، يواصل النادي تطبيق استراتيجية استثمارية تعتمد على استقطاب المواهب وتطويرها عبر الإعارات المحلية والخارجية، قبل إعادة تقييم مستقبلها مع الفريق الأول أو الاستفادة منها في السوق الرياضية.
كما يدرس القادسية إعادة توزيع بعض لاعبيه الأجانب بين القوائم المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، بما يتناسب مع لوائح المسابقات المختلفة، في حين تستمر مراجعة أوضاع عدد من اللاعبين المعارين تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم.
وتؤكد التحركات الأخيرة أن القادسية لا ينظر إلى سوق الانتقالات بوصفها مجرد سباق للتعاقد مع اللاعبين، بل كجزء من مشروع متكامل يبدأ من عمل الكشافين في مختلف أنحاء العالم، ويمر بالتقييم الفني والمالي الدقيق، وصولاً إلى بناء فريق قادر على المنافسة، وتحقيق الاستدامة الرياضية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
الأخضر يلتزم بتوصية مونديالية… حافلة بلا شعاراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5280619-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%E2%80%A6-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
حافلة الأخضر بدون شعارات حاليًا حسب توصية اللجنة المنظمة (الشرق الأوسط)
تعاملت إدارة المنتخب السعودي بجدية تامة مع توصية غير ملزمة وجهتها اللجنة المنظمة لكأس العالم 2026 للمنتخبات المشاركة، تحثهم فيها على عدم لفت الانتباه أو وضع شعارات وأعلام على الحافلات التي تقل اللاعبين للتدريبات حالياً؛ وذلك تجنباً لأي ردة فعل سلبية من الإعلام المحلي الأميركي ورواد الطرق نتيجة إغلاق الشوارع أثناء التنقلات، وسعياً لتوفير استقرار كامل للاعبين وإبعادهم عن أي مشتتات، التزم الأخضر بهذه التوصية، على أن يتم تسليم الحافلات الرسمية المعتمدة بالشعارات كاملة في العاشر من يونيو الجاري.
وبالتزامن مع موعد استلام الحافلات المونديالية، وفي إطار الدعم الجماهيري المرافِق للأخضر في رحلته، تقرر رسمياً مغادرة وفد مجلس الجمهور السعودي في رحلة تنطلق فجر يوم الأربعاء المقبل، الموافق للعاشر من يونيو، متجهةً إلى مدينة ميامي، حيث يضم الوفد قرابة سبعين شخصاً من الرابطة والجماهير الفاعلة، لمواصلة تهيئة المدرجات ومؤازرة الصقور في المحفل العالمي الكبير.