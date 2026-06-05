الدرعية يطرق باب القادسية للفوز بخدمات علي هزازي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الدرعية تضع لاعب الوسط علي هزازي، لاعب القادسية، ضمن أبرز أهدافها خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الدرعية يسعى إلى تعزيز مركز المحور بعناصر تمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الإضافة الفنية، حيث يحظى هزازي باهتمام كبير من الإدارة الرياضية، نظراً لما يملكه من إمكانيات وخبرة في المنافسات المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات بين الأطراف المعنية لا تزال في مراحلها الأولية، وسط دراسة مختلف الخيارات المتعلقة بإتمام الصفقة، سواء عبر انتقال نهائي أو وفق الصيغة التي يتفق عليها الناديان خلال الفترة المقبلة.

ويُعد علي هزازي من الأسماء التي قدمت مستويات لافتة في خط الوسط خلال المواسم الماضية، ما جعله محل متابعة من عدد من الأندية الباحثة عن تدعيم هذا المركز بعناصر قادرة على تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب، في ظل تحركات الدرعية المستمرة لتعزيز قائمته بعناصر مؤثرة قبل انطلاق الموسم الجديد.