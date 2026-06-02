الرياضة رياضة سعودية

بعد رحيله عن فولهام… أين ستكون وجهة ماركو سيلفا القادمة؟

في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه نحو العروض الضخمة القادمة من الدوري السعودي، وفي وقت حاول فيه فولهام بكل قوة الاحتفاظ بمدربه الناجح، اختار البرتغالي ماركو سيلفا طريقاً مختلفاً.

المدرب البالغ من العمر 49 عاماً بات على أعتاب العودة إلى بلاده من بوابة بنفيكا، بعدما وافق على تولي قيادة العملاق البرتغالي، في خطوة تمثل نهاية واحدة من أنجح التجارب التدريبية في تاريخ فولهام الحديث.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، فإن سيلفا رفض عرضاً جديداً من فولهام كانت قيمته تصل إلى نحو 7 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، ووافق على مشروع بنفيكا بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ليخلف مواطنه جوزيه مورينيو الذي يستعد لخوض تجربة جديدة مع ريال مدريد.

خلال الأسابيع الأخيرة، كان فولهام يعمل على إقناع مدربه بالبقاء لفترة أطول في ملعب «كرافن كوتيدج».

إدارة النادي الإنجليزي ناقشت معه ميزانية الانتقالات وخطط الموسم المقبل، وقدمت له عرضاً طويل الأمد أملاً في استمرار المشروع الذي حقق نجاحاً واضحاً خلال السنوات الأخيرة.

لكن بعد عودته من البرتغال، أبلغ سيلفا إدارة فولهام بقراره النهائي بالرحيل، مفضلاً العودة إلى بلاده وقيادة أحد أكبر أنديتها التاريخية.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن المفاوضات بين سيلفا وبنفيكا شهدت تعثراً في البداية بسبب الجوانب المالية، قبل أن تُستأنف المحادثات خلال الأيام الأخيرة ويتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورغم أن بنفيكا أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري البرتغالي وسيبدأ مشواره الأوروبي من التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي، فإن النادي يمتلك مشروعاً رياضياً كبيراً وجاذبية خاصة لأي مدرب برتغالي.

كما أن فرصة العودة إلى البرتغال بعد أكثر من عقد كامل من العمل خارج البلاد كانت عاملاً مؤثراً في قرار سيلفا، الذي لم يتولَّ تدريب أي فريق برتغالي منذ رحيله عن سبورتينغ لشبونة عام 2015.

عندما وصل ماركو سيلفا إلى فولهام في صيف 2021، كان النادي يعيش فترة صعبة بعد الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن المدرب البرتغالي نجح سريعاً في إعادة الفريق إلى «البريميرليغ» بعدما توج بلقب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) في موسمه الأول.

ومنذ ذلك الحين، تحوّل فولهام من فريق يصارع على البقاء إلى نادٍ مستقر في منتصف جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال حقبته التدريبية، حقق الفريق مراكز متقدمة نسبياً، ووصل إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما سجل أعلى رصيد نقاط في تاريخ النادي بــ«البريميرليغ» عندما جمع 54 نقطة في موسم 2024-2025.

وفي موسمه الأخير، أنهى فولهام الدوري في المركز الحادي عشر، ليؤكد استمرار الاستقرار الذي صنعه المدرب البرتغالي خلال خمسة أعوام كاملة.

عقب الإعلان عن الرحيل، حرص سيلفا على توجيه رسالة امتنان لجماهير فولهام. وأكد أنه لن ينسى العلاقة الخاصة التي جمعته بالنادي وجماهيره، مشيراً إلى أن فولهام سيبقى دائماً جزءاً مهماً من مسيرته.

من جانبه، أشاد مالك النادي، شهيد خان، بالدور الكبير الذي لعبه المدرب البرتغالي، معتبراً أن ما تحقق خلال السنوات الماضية كان ثمرة شراكة ناجحة بين الطرفين.

كوستيوك تهاجم اللاعبات الروسيات: لماذا أنتن صامتات؟

اتهمت مارتا كوستيوك لاعبات روسيا بالاختباء خلف الصمت إزاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن مواقفهن بعد أربع سنوات من اندلاع الصراع كشفت «الجهة التي يقفن فيها».

«رولان غاروس»: كريستيا تثني على أندرييفا بعد الخسارة أمامها

أثنت المخضرمة الرومانية سورانا كريستيا على شخصية وقوة اللاعبة الروسية الشابة ميرا أندرييفا، واصفة إياها بأنها «نعمة» لرياضة التنس.

إلغاء وديّة الكونغو وتشيلي خوفاً من «إيبولا»

أصدر رئيس بلدية لا لينيا دي لا كونسيبسيون، جنوب إسبانيا، قراراً بمنع مباراة ودية كانت مقررة في التاسع من يونيو بين منتخبيْ تشيلي والكونغو.

أنشيلوتي مرتاح بشأن مشاركة نيمار بالمونديال

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، الثلاثاء، أن فريقه ليس في عجلة من أمره لإعادة نجمه نيمار إلى الملاعب.

العدّاءة السعودية سارة الهلال لـ«الشرق الأوسط»: الصدفة قادتني لألعاب القوى

سجلت العدّاءة السعودية سارة الهلال، نجمة رياضة ألعاب القوى في نادي الخليج والمنتخب السعودي، حضورها المميز في «دورة الألعاب الخليجية الرابعة»، التي أقيمت مؤخراً في دولة قطر، بعد تحقيقها ذهبية دولية في مسابقة السباعي، برقم قياسي خليجي بلغ 4067 نقطة، لتصبح أول سعودية تحقق هذا الإنجاز التاريخي.

وعن بدايتها في رياضة ألعاب القوى، قالت سارة الهلال (37 عاماً)، في حوار خاص، لـ«الشرق الأوسط»: «دخولي عالم رياضة ألعاب القوى كان محض صدفة، فأنا من مُحبي الرياضة، والذي جعلني أُفضلها أكثر هو عملي مدربة لياقة بدنية. منذُ أن كنت صغيرة وكان حُلمي أن أكون جزءاً في أي فريق رياضي، لكن للأسف لم تكن هنالك فرصة».

وتابعت: «بعد جائحة كورونا، قررت أن أكسر الروتين وأمارس رياضة الجري، مثلما كنت أفعل خلال دراستي في الخارج، والتقيتُ مجموعة في المنطقة الشرقية، وبدأنا نمارس رياضة الجري معاً، كان المدرب يخبرني حينها أن مستواي جيد طالباً مني الاستمرارية، وبعد فترةٍ التقيت مجموعة أخرى كان مدربها هو لاعب قوى سابق اسمه صالح بو عايش، والذي وافته المنية قبل عام تقريباً، والذي أكد مستواي الرياضي وأصبح هو مدربي حينها».

ونجحت سارة الهلال في تتويج مستواها الرياضي بأولى الذهبيات بمشاركتها الأولى في بطولة «نجري معاً» في مسافة «400 متر»، والتي كانت انطلاقتها في طريق البطولات المحلية والخارجية.

وأشارت سارة إلى بداية مشوارها الاحترافي: «بدايتي كانت في نادي الترجي، بعد أن أصبحت هنالك بطولات المملكة، والتي تستوجب المشاركة تحت مظلة أندية، وهنا قابلت مدربي التونسي هيثم عيسى، الذي انتقلت معه إلى نادي الخليج».

وتابعت: «قبل عامين تقريباً، اتخذت قرار الاستقالة من تدريب اللياقة البدنية في الأندية النسائية، وتوجهت لمجال آخر؛ ألا وهو الإدارة كوظيفة مستقلة ذات روتين ثابت وإجازة أسبوعية؛ حتى أتمكن من إكمال تماريني دون جهد وتعب».

وانضمت سارة إلى المنتخب السعودي في عام 2023، حينها كان تحت قيادة المدرب حمدان البيشي، الذي أُعجب بأدائها في سباق 400 متر، من حينها وهي تشارك في البطولات الآسيوية والخليجية، مشيرة إلى أنه «شعور لا يمكن وصفه وبمثابة حلم كبير وتحقق».

نجحت سارة الهلال في تتويج مستواها الرياضي بأولى الذهبيات بمشاركتها الأولى في بطولة «نجري معاً» (الشرق الأوسط)

ومثّلت سارة المنتخب ونادي الخليج في محافل عدة، بجانب مشاركاتها المحلية في بطولات اتحاد اللعبة، وفضية الوثب الطويل في دورة الألعاب السعودية لعام 2023، حيث شاركت في بطولة غرب آسيا، وبطولة غرب آسيا للأندية، وبطولة العالم للأساتذة في السويد عام 2024، وبطولة العالم للأساتذة في تايوان عام 2025، والبطولة العربية في الجزائر عام 2025، وآخِر المشاركات كانت البطولة الخليجية في الدوحة لهذا العام.

واستطاعت في مشاركتها تحقيق المركز الثاني بمنافسات السباعي، والمركز الأول في مسابقة الـ400 متر في بطولة العالم للأساتذة بتايوان، والمركز الثاني في منافسات السباعي ببطولة غرب آسيا النسخة الماضية، والمركز الثاني في الـ100 حواجز في البطولة نفسها للعام الحالي، أما في البطولة العربية فحققت المركز الثالث الـ100 متر تتابع، كرقم قياسي لفريق سعودي مشارك في هذه البطولة.

انضمت سارة إلى المنتخب السعودي في عام 2023 (الشرق الأوسط)

وأكدت سارة أن الداعم الأول لها بعد الله هو مدربها «هيثم عيسى» الذي كان المحفز الأكبر على الصعيد النفسي والسبب وراء نجاحاتها، بجانب الأهل والأصدقاء، مبيّنة أن «الصعوبات موجودة في كل مجال، سواءً في الرياضة أم العمل، لكن في نهاية الأمر لم تُوقفني».

وأضافت: «نادي الخليج له فضل كبير في نجاحي، وتحديداً الكابتن هيثم، والإداري محمد قنديل الذي كان دائماً يوفر لنا كل شيء نحتاج إليه فيما يتعلق بالتمرين والمشاركات في البطولات الداخلية والخارجية»

واختتمت سارة حديثها بمخططاتها المستقبلية: «أطمح أن أواصل اللعب وتحقيق الإنجازات والأرقام السعودية الجديدة، وأن أكون ملهمة للمواهب الشابة المستقبلية».

«مونديال 2026»: سالم على موعد مع التاريخ... وكنو والعويس مشاركة ثالثة

ضمن الثلاثي السعودي سالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد العويس المشاركة المونديالية الثالثة في مسيرتهم الكروية مع إعلان المدرب دونيس القائمة النهائية للمنتخب السعودي، والتي ضمت الثلاثي.

وسبق للثلاثي المشاركة في كأس العالم 2018 وكأس العالم 2022، والآن يشاركون في كأس العالم 2026، لينضم الثلاثي لقائمة اللاعبين السعوديين المشاركين في ثلاث نسخ أو أكثر.

ويبلغ عدد اللاعبين السعوديين المشاركين عبر التاريخ مع الثلاثي المنضم حديثاً 9 لاعبين، وهم: سامي الجابر ومحمد الدعيع وحسين عبد الغني وعبد الله سليمان ونواف التمياط وأحمد الدوخي، والتحق بهم في هذا المونديال سالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد العويس.

وينفرد سامي الجابر بالرقم القياسي للمشاركات بـ4 مشاركات مونديالية، وهي 1994 و1998 و2002 و2006.

ويملك سالم الدوسري فرصة لمعادلة رقم محمد الدعيع كأكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس العالم في حالة مشاركته في جميع المباريات الثلاث في دور المجموعات والتأهل للدور التالي، حيث يمتلك سالم في رصيده 6 مباريات، ويتصدر المشاركات عبر التاريخ محمد الدعيع بـ10 مباريات.

بالإضافة إلى ذلك فإن سالم الدوسري لديه فرصة أخرى ليصبح أكثر لاعب سعودي في التاريخ تسجيلاً في النهائيات في حالة تسجيله هدفاً، حيث يتعادل الآن مع سامي الجابر كأكثر اللاعبين تسجيلاً، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وفي القائمة التي أعلنها دونيس يوجد صالح الشهري برفقة سالم الدوسري كثنائي سبق له التسجيل في كأس العالم، برصيد ثلاثة أهداف لسالم الدوسري وهدف وحيد لصالح الشهري.

ملائكة يطوي مسيرته مع «نيوم»

أسدل الحارس المخضرم مصطفى ملائكة الستار على مشواره مع نادي نيوم، بعد فترة حافلة بالعطاء والإنجازات امتدت منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2024، ليسهم بخبرته الكبيرة في تحقيق أحد أبرز أهداف النادي المتمثل في الصعود إلى «دوري المحترفين» السعودي.

كان ملائكة قد التحق بصفوف «نيوم» قادماً من تجربته السابقة مع «الفتح» و«الشباب»، ضِمن مشروع النادي الطموح لتعزيز صفوفه بعناصر الخبرة خلال منافسات «دوري يلو».

وخلال مشواره مع الفريق، شكّل الحارس المخضرم عنصراً مهماً داخل غرفة الملابس وخارجها، حيث لعب دوراً بارزاً في دعم استقرار الفريق فنياً ومعنوياً، مستفيداً من مسيرته الطويلة في الملاعب السعودية، ليكون أحد الأسماء التي ارتبطت بمرحلة تاريخية في مسيرة النادي.

وجاءت نهاية الرحلة بعد موسم استثنائي نجح خلاله «نيوم» في حسم لقب «دوري يلو» والتأهل إلى «دوري روشن للمحترفين»، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قدّم مستويات مميزة على مدار الموسم وفرَضَ نفسه كأحد أبرز فِرق المسابقة.

ويغادر ملائكة النادي تاركاً بصمة واضحة في مشروع الصعود، بعدما أسهم بخبرته القيادية في تحقيق الإنجاز، ليحظى بتقدير جماهير النادي وكل مَن عاصر هذه المرحلة الناجحة.

ويبقى اسم مصطفى ملائكة حاضراً في ذاكرة «نيوم» كأحد اللاعبين الذين شاركوا في صناعة الإنجاز التاريخي، ورافقوا الفريق في رحلته من المنافسة على الصعود إلى التتويج باللقب وبلوغ «دوري المحترفين»، في محطة ستظل جزءاً مهماً من مسيرته الكروية الحافلة بالنجاحات.

