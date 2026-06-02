العدّاءة السعودية سارة الهلال لـ«الشرق الأوسط»: الصدفة قادتني لألعاب القوى

سجلت العدّاءة السعودية سارة الهلال، نجمة رياضة ألعاب القوى في نادي الخليج والمنتخب السعودي، حضورها المميز في «دورة الألعاب الخليجية الرابعة»، التي أقيمت مؤخراً في دولة قطر، بعد تحقيقها ذهبية دولية في مسابقة السباعي، برقم قياسي خليجي بلغ 4067 نقطة، لتصبح أول سعودية تحقق هذا الإنجاز التاريخي.

وعن بدايتها في رياضة ألعاب القوى، قالت سارة الهلال (37 عاماً)، في حوار خاص، لـ«الشرق الأوسط»: «دخولي عالم رياضة ألعاب القوى كان محض صدفة، فأنا من مُحبي الرياضة، والذي جعلني أُفضلها أكثر هو عملي مدربة لياقة بدنية. منذُ أن كنت صغيرة وكان حُلمي أن أكون جزءاً في أي فريق رياضي، لكن للأسف لم تكن هنالك فرصة».

وتابعت: «بعد جائحة كورونا، قررت أن أكسر الروتين وأمارس رياضة الجري، مثلما كنت أفعل خلال دراستي في الخارج، والتقيتُ مجموعة في المنطقة الشرقية، وبدأنا نمارس رياضة الجري معاً، كان المدرب يخبرني حينها أن مستواي جيد طالباً مني الاستمرارية، وبعد فترةٍ التقيت مجموعة أخرى كان مدربها هو لاعب قوى سابق اسمه صالح بو عايش، والذي وافته المنية قبل عام تقريباً، والذي أكد مستواي الرياضي وأصبح هو مدربي حينها».

️ | العداءة السعودية سارة الهلال لـ«الشرق الأوسط»:- فخورة بهذا الإنجاز، ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، وأتمنى أن يُلهم هذا الإنجاز اللاعبات الناشئات، وطموحي أن أمثل بلدي في بطولات عالمية أكبر. pic.twitter.com/OHFmEuGoJZ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) June 2, 2026

ونجحت سارة الهلال في تتويج مستواها الرياضي بأولى الذهبيات بمشاركتها الأولى في بطولة «نجري معاً» في مسافة «400 متر»، والتي كانت انطلاقتها في طريق البطولات المحلية والخارجية.

وأشارت سارة إلى بداية مشوارها الاحترافي: «بدايتي كانت في نادي الترجي، بعد أن أصبحت هنالك بطولات المملكة، والتي تستوجب المشاركة تحت مظلة أندية، وهنا قابلت مدربي التونسي هيثم عيسى، الذي انتقلت معه إلى نادي الخليج».

وتابعت: «قبل عامين تقريباً، اتخذت قرار الاستقالة من تدريب اللياقة البدنية في الأندية النسائية، وتوجهت لمجال آخر؛ ألا وهو الإدارة كوظيفة مستقلة ذات روتين ثابت وإجازة أسبوعية؛ حتى أتمكن من إكمال تماريني دون جهد وتعب».

وانضمت سارة إلى المنتخب السعودي في عام 2023، حينها كان تحت قيادة المدرب حمدان البيشي، الذي أُعجب بأدائها في سباق 400 متر، من حينها وهي تشارك في البطولات الآسيوية والخليجية، مشيرة إلى أنه «شعور لا يمكن وصفه وبمثابة حلم كبير وتحقق».

نجحت سارة الهلال في تتويج مستواها الرياضي بأولى الذهبيات بمشاركتها الأولى في بطولة «نجري معاً» (الشرق الأوسط)

ومثّلت سارة المنتخب ونادي الخليج في محافل عدة، بجانب مشاركاتها المحلية في بطولات اتحاد اللعبة، وفضية الوثب الطويل في دورة الألعاب السعودية لعام 2023، حيث شاركت في بطولة غرب آسيا، وبطولة غرب آسيا للأندية، وبطولة العالم للأساتذة في السويد عام 2024، وبطولة العالم للأساتذة في تايوان عام 2025، والبطولة العربية في الجزائر عام 2025، وآخِر المشاركات كانت البطولة الخليجية في الدوحة لهذا العام.

واستطاعت في مشاركتها تحقيق المركز الثاني بمنافسات السباعي، والمركز الأول في مسابقة الـ400 متر في بطولة العالم للأساتذة بتايوان، والمركز الثاني في منافسات السباعي ببطولة غرب آسيا النسخة الماضية، والمركز الثاني في الـ100 حواجز في البطولة نفسها للعام الحالي، أما في البطولة العربية فحققت المركز الثالث الـ100 متر تتابع، كرقم قياسي لفريق سعودي مشارك في هذه البطولة.

انضمت سارة إلى المنتخب السعودي في عام 2023 (الشرق الأوسط)

وأكدت سارة أن الداعم الأول لها بعد الله هو مدربها «هيثم عيسى» الذي كان المحفز الأكبر على الصعيد النفسي والسبب وراء نجاحاتها، بجانب الأهل والأصدقاء، مبيّنة أن «الصعوبات موجودة في كل مجال، سواءً في الرياضة أم العمل، لكن في نهاية الأمر لم تُوقفني».

وأضافت: «نادي الخليج له فضل كبير في نجاحي، وتحديداً الكابتن هيثم، والإداري محمد قنديل الذي كان دائماً يوفر لنا كل شيء نحتاج إليه فيما يتعلق بالتمرين والمشاركات في البطولات الداخلية والخارجية»

واختتمت سارة حديثها بمخططاتها المستقبلية: «أطمح أن أواصل اللعب وتحقيق الإنجازات والأرقام السعودية الجديدة، وأن أكون ملهمة للمواهب الشابة المستقبلية».