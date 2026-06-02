رياضة سعودية

ملائكة يطوي مسيرته مع «نيوم»

شكَّل ملائكة إضافة فنية مميزة لـ«نيوم» منذ أن كان في دوري الدرجة الأولى (نادي نيوم)
أسدل الحارس المخضرم مصطفى ملائكة الستار على مشواره مع نادي نيوم، بعد فترة حافلة بالعطاء والإنجازات امتدت منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2024، ليسهم بخبرته الكبيرة في تحقيق أحد أبرز أهداف النادي المتمثل في الصعود إلى «دوري المحترفين» السعودي.

كان ملائكة قد التحق بصفوف «نيوم» قادماً من تجربته السابقة مع «الفتح» و«الشباب»، ضِمن مشروع النادي الطموح لتعزيز صفوفه بعناصر الخبرة خلال منافسات «دوري يلو».

وخلال مشواره مع الفريق، شكّل الحارس المخضرم عنصراً مهماً داخل غرفة الملابس وخارجها، حيث لعب دوراً بارزاً في دعم استقرار الفريق فنياً ومعنوياً، مستفيداً من مسيرته الطويلة في الملاعب السعودية، ليكون أحد الأسماء التي ارتبطت بمرحلة تاريخية في مسيرة النادي.

وجاءت نهاية الرحلة بعد موسم استثنائي نجح خلاله «نيوم» في حسم لقب «دوري يلو» والتأهل إلى «دوري روشن للمحترفين»، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قدّم مستويات مميزة على مدار الموسم وفرَضَ نفسه كأحد أبرز فِرق المسابقة.

ويغادر ملائكة النادي تاركاً بصمة واضحة في مشروع الصعود، بعدما أسهم بخبرته القيادية في تحقيق الإنجاز، ليحظى بتقدير جماهير النادي وكل مَن عاصر هذه المرحلة الناجحة.

ويبقى اسم مصطفى ملائكة حاضراً في ذاكرة «نيوم» كأحد اللاعبين الذين شاركوا في صناعة الإنجاز التاريخي، ورافقوا الفريق في رحلته من المنافسة على الصعود إلى التتويج باللقب وبلوغ «دوري المحترفين»، في محطة ستظل جزءاً مهماً من مسيرته الكروية الحافلة بالنجاحات.

ضمن الثلاثي السعودي سالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد العويس المشاركة المونديالية الثالثة في مسيرتهم الكروية مع إعلان المدرب دونيس القائمة النهائية للمنتخب السعودي، والتي ضمت الثلاثي.

وسبق للثلاثي المشاركة في كأس العالم 2018 وكأس العالم 2022، والآن يشاركون في كأس العالم 2026، لينضم الثلاثي لقائمة اللاعبين السعوديين المشاركين في ثلاث نسخ أو أكثر.

ويبلغ عدد اللاعبين السعوديين المشاركين عبر التاريخ مع الثلاثي المنضم حديثاً 9 لاعبين، وهم: سامي الجابر ومحمد الدعيع وحسين عبد الغني وعبد الله سليمان ونواف التمياط وأحمد الدوخي، والتحق بهم في هذا المونديال سالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد العويس.

مونديال 2026 سيكون الثالث لكنو بعد مونديالي 2018 و2022 (المنتخب السعودي)

وينفرد سامي الجابر بالرقم القياسي للمشاركات بـ4 مشاركات مونديالية، وهي 1994 و1998 و2002 و2006.

ويملك سالم الدوسري فرصة لمعادلة رقم محمد الدعيع كأكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات كأس العالم في حالة مشاركته في جميع المباريات الثلاث في دور المجموعات والتأهل للدور التالي، حيث يمتلك سالم في رصيده 6 مباريات، ويتصدر المشاركات عبر التاريخ محمد الدعيع بـ10 مباريات.

عودة العويس إلى قائمة «الأخضر» ستضمن له مشاركة مونديالية ثالثة (المنتخب السعودي)

بالإضافة إلى ذلك فإن سالم الدوسري لديه فرصة أخرى ليصبح أكثر لاعب سعودي في التاريخ تسجيلاً في النهائيات في حالة تسجيله هدفاً، حيث يتعادل الآن مع سامي الجابر كأكثر اللاعبين تسجيلاً، برصيد 3 أهداف لكل منهما.

وفي القائمة التي أعلنها دونيس يوجد صالح الشهري برفقة سالم الدوسري كثنائي سبق له التسجيل في كأس العالم، برصيد ثلاثة أهداف لسالم الدوسري وهدف وحيد لصالح الشهري.

رياضة سعودية

أعلنت منصة «ويبوك.كوم»، يوم الاثنين، إطلاق «ترو فَان - المشجع الحقيقي»، الإطار التقني المبتكر المصمم لإعادة تعريف آليات الوصول إلى الفعاليات الحية، ووضع معايير غير مسبوقة للعدالة والشفافية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع التذاكر العالمي.

ولطالما عانت الجماهير حول العالم تعقيدات متزايدة في الحصول على تذاكر الفعاليات ذات الإقبال الكثيف، نتيجة هيمنة الروبوتات الرقمية، وتنامي عمليات إعادة البيع غير النظامية، وغياب آليات الوصول العادل. ورغم اتساع نطاق هذه الإشكالية والمطالبات المستمرة بإيجاد حلول جذرية، ظلّت المبادرات السابقة أقل قدرة على مواكبة الأساليب المتطورة للمضاربين في سوق التذاكر.

وفي هذا السياق، نجحت «ويبوك.كوم»، بفضل توظيفها خوارزميات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التعلّم الآلي، في الحد بشكل ملموس من الأنشطة الاحتيالية، محققةً نسبة قياسية بلغت 80 في المائة من عمليات الشراء الحقيقية عند طرح التذاكر للفعاليات الكبرى. كما أسست المنصة نظاماً محكماً لإعادة البيع الداخلي، مع فرض معايير صارمة فيما يتعلق بالأسعار للحد من الاستغلال، وتعزيز فرص الوصول المتكافئ للجماهير الحقيقية.

وتأتي «ترو فَان» استكمالاً لهذه الجهود، لتضع الهوية وولاء المشجع، إلى جانب الثقة والشفافية، محوراً رئيسياً في منظومة بيع التذاكر.

من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لـ«ويبوك.كوم»، نديم بخش، قائلاً: «لم تعد التحسينات التدريجية كافية لمواكبة التحديات المتسارعة في قطاع التذاكر، بل باتت الحاجة ملحّة إلى إعادة ضبط شاملة لمنظومته. واليوم أصبحت التقنية قادرة على حماية الجماهير من ممارسات المضاربة بشكل فعلي. لقد أمضينا سنوات في مكافحة الاحتيال وضبط عمليات إعادة البيع، إلا أن تحقيق العدالة الحقيقية يتجاوز مجرد إيقاف الجهات المُستغلّة؛ فهو يمتد ليشمل مكافأة الجماهير الحقيقية، وهذا هو المبدأ الجوهري الذي قامت عليه (ترو فَان)».

وتعتمد «ترو فَان» على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، والتعلّم الآلي، وتحليل السلوك لتقييم تفاعل الجماهير عبر المنصة، ويشمل ذلك أنماط الحضور، والمشاركة، والتفاعل المجتمعي. ومن خلال تحديد فئة الجماهير الشغوفة ومنحها الأولوية في عمليات الطرح ذات الطلب المرتفع، يضمن النظام أن يستند الوصول إلى الموثوقية والأصالة لا إلى الأتمتة. ولا يقتصر نطاق هذه التقنية على مستخدمي «ويبوك.كوم» فحسب، وإنما يمتد ليشمل دوائر المشجعين المميزين التابعة للأندية والجهات المختلفة خارج نطاق بيع التذاكر التقليدي.

ويقدم هذا الإطار نموذجاً ريادياً يرتكز على مبدأ «وضع الجماهير الحقيقية في المقاعد الحقيقية»، معيداً صياغة العلاقة بين الجمهور والتجارب التي يتابعونها. ومن خلال «ترو فَان»، ستتحول تجربة المشجع من مجرد معاملة عابرة إلى منظومة تكافئ التفاعل المستمر، مما يتيح له تدريجياً الحصول على مزايا حصرية وفرص وصول مُحسّنة للفعاليات التي يهتم بها عبر المنصة.

وعلى مستوى منظمي الفعاليات، تمنح «ترو فَان» مستوى أعلى من التحكم في توزيع التذاكر، الأمر الذي يُمكّنهم من إعطاء الأولوية للجماهير الحقيقية، وحماية نزاهة الفعاليات، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد مع مجتمعاتهم.

وبدمج تقنيات الكشف المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع آليات الأولوية القائمة على التفاعل، تقدم «ويبوك.كوم» تقنية «ترو فَان» بوصفها حلاً جذرياً ورائداً لتحدٍّ عالمي في قطاع التذاكر.

ومن المقرر إطلاق «ترو فَان» على مراحل خلال عام 2026، مع التوسع المستمر عبر مختلف فئات الفعاليات والأسواق الدولية، وذلك في أعقاب نجاح التجارب التشغيلية الأولية خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي.

ويمثل هذا الإطلاق تحولاً استراتيجياً في نهج «ويبوك.كوم» تجاه قطاع التذاكر، من خلال الارتقاء بمفهوم الوصول من نموذج المعاملات التقليدية إلى بنية تحتية أكثر شفافية وموثوقية، تتمحور بشكل كامل حول الجماهير في منظومة التجارب الحية.

أعلن موقع «ترانسفير ماركت» -المتخصص في القيم السوقية للاعبين في عالم كرة القدم- ارتفاع القيمة السوقية للأندية الفرنسية بالمراجعة السنوية التي يقوم بها الموقع.

وشهد اللاعب السعودي سعود عبد الحميد المحترف في صفوف نادي لانس الفرنسي ارتفاعاً في القيمة السوقية من 5 إلى 9 ملايين يورو، ليصبح أعلى اللاعبين السعوديين قيمة سوقية حالياً في الموقع.

ويحتل المركز الثاني خلف سعود عبد الحميد لاعب نادي القادسية مصعب الجوير، والذي تقدر قيمته السوقية بـ4.5 مليون يورو، ثم فراس البريكان لاعب النادي الأهلي الذي تقدر قيمته السوقية بـ4 ملايين يورو.

ولم يعلن الموقع حتى الآن التحديثات الجديدة لقيمة الدوري السعودي، حيث سيعلن لاحقاً عن ذلك، مع توقعات ارتفاع القيم السوقية للاعبين.

