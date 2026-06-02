ملائكة يطوي مسيرته مع «نيوم»

أسدل الحارس المخضرم مصطفى ملائكة الستار على مشواره مع نادي نيوم، بعد فترة حافلة بالعطاء والإنجازات امتدت منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2024، ليسهم بخبرته الكبيرة في تحقيق أحد أبرز أهداف النادي المتمثل في الصعود إلى «دوري المحترفين» السعودي.

كان ملائكة قد التحق بصفوف «نيوم» قادماً من تجربته السابقة مع «الفتح» و«الشباب»، ضِمن مشروع النادي الطموح لتعزيز صفوفه بعناصر الخبرة خلال منافسات «دوري يلو».

وخلال مشواره مع الفريق، شكّل الحارس المخضرم عنصراً مهماً داخل غرفة الملابس وخارجها، حيث لعب دوراً بارزاً في دعم استقرار الفريق فنياً ومعنوياً، مستفيداً من مسيرته الطويلة في الملاعب السعودية، ليكون أحد الأسماء التي ارتبطت بمرحلة تاريخية في مسيرة النادي.

وجاءت نهاية الرحلة بعد موسم استثنائي نجح خلاله «نيوم» في حسم لقب «دوري يلو» والتأهل إلى «دوري روشن للمحترفين»، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قدّم مستويات مميزة على مدار الموسم وفرَضَ نفسه كأحد أبرز فِرق المسابقة.

ويغادر ملائكة النادي تاركاً بصمة واضحة في مشروع الصعود، بعدما أسهم بخبرته القيادية في تحقيق الإنجاز، ليحظى بتقدير جماهير النادي وكل مَن عاصر هذه المرحلة الناجحة.

ويبقى اسم مصطفى ملائكة حاضراً في ذاكرة «نيوم» كأحد اللاعبين الذين شاركوا في صناعة الإنجاز التاريخي، ورافقوا الفريق في رحلته من المنافسة على الصعود إلى التتويج باللقب وبلوغ «دوري المحترفين»، في محطة ستظل جزءاً مهماً من مسيرته الكروية الحافلة بالنجاحات.