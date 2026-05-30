الرياضة رياضة سعودية

بسبب الوديات... نيوم ينقل معسكره من فارو إلى ماربيا

نيوم سيقيم معسكره في إسبانيا (تصوير: عدنان مهدلي)
قررت إدارة نادي نيوم نقل المعسكر الخارجي للفريق من فارو البرتغالية إلى ماربيا الأسبانية، وذلك بعد مراجعة البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، والتأكد من محدودية الخيارات المتاحة لإقامة عدد كافٍ من المباريات الودية في المعسكر السابق.

يأتي اختيار ماربيا في إطار سعي الجهازين الإداري والفني لتوفير بيئة إعداد متكاملة تضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية، خلال فترة التحضير، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأندية العربية والإسبانية والأوروبية من مختلف الدرجات، ما يمنح الفريق فرصاً أوسع لخوض مباريات ودية متنوعة وقوية تتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يمتد المعسكر لمدة 22 يوماً، بدءاً من 8 يوليو (تموز) حتى الـ30 من الشهر نفسه، يتخلله برنامج تدريبي مكثف يعتمد على حصتين يومياً صباحية ومسائية؛ بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.

ويراهن الجهاز الفني، بقيادة المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، على المعسكر في الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية، من خلال الجمع بين العمل التدريبي المكثف والاحتكاك الميداني المستمر عبر سلسلة من المباريات الودية التي ستوفر تقييماً دقيقاً لمستوى الفريق وتمنح المدرب فرصة لتجربة مختلف الخيارات الفنية والتكتيكية.

وتُعد ماربيا واحدة من أبرز الوجهات الأوروبية لاستضافة المعسكرات الصيفية للأندية، بفضل بنيتها الرياضية المتطورة ووجود عدد من الفِرق المحترفة خلال فترة الإعداد، الأمر الذي يسهم في توفير برنامج تنافسي متكامل يخدم أهداف الفِرق المشاركة ويعزز جودة التحضير للموسم الجديد.

شكَّل رحيل المدرب البرتغالي خيسوس من النصر حالة عاطفية خاصة لدى أنصار الأخير، خصوصاً بعد نجاحه في إنهاء السنوات العجاف وتتويج الفريق بطلاً للدوري.

سباق بين الأندية السعودية والإنجليزية للفوز بخدمات الجناح جان باهويا

يجذب الجناح الأيسر لنادي آينتراخت فرانكفورت، جان ماتيو باهويا، اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية السعودية تمهيداً لانتقال محتمل.

كلوب والاتحاد... «مجرد شائعات»

انشغلت جماهير الاتحاد طوال اليومين الماضيين بأنباء تشير إلى إمكانية قبول الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق، بمهمة جديدة في مسيرته مع عميد الأندية

خيسوس بعد رحيله عن النصر: لن أستعجل في الاختيار… قد أذهب لفنربخشة

أكّد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس أنه لم يحسم بعد وجهته المقبلة للموسم 2026 - 2027، مشيراً إلى أنه يدرس عدة عروض تلقاها خلال الفترة الماضية.

جيسون ريميسيرو: رونالدو وراء طفرة الدوري السعودي... وديبورتيفو حلم العودة

أنهى الإسباني جيسون ريميسيرو موسمه الأول في الدوري السعودي بقميص الفيحاء، بعدما فرض نفسه أحد أبرز عناصر الفريق.

أخضر الشابات يدشن معسكره الأوروبي... ويلاعب مالطا

انطلق، السبت، معسكر المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عاماً، ومنتخب الناشئات تحت 17 عاماً في مدينة مالطا، والذي يستمر حتى 7 يونيو (حزيران) المقبل، ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات، وتعزيز الانسجام بين العناصر من خلال البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني، إلى جانب منح اللاعبات فرصة الاحتكاك الدولي، واكتساب المزيد من الخبرات.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب الشابات تحت 20 عاماً 24 لاعبة، هن «ديمة شيخ، وتين الزهراني، وجود إبراهيم، وليان أمير، ومضاوي العتيبي، وأسيل أحمد، ومودة المغربي، وميرال داغستاني، وتولين الغامدي، وسلمى الزبيدي، ومها البدراني، ومايا الزهراني، ولارا النصر، وديالا الصبان، ولولو عبد الله، وصبا اليحيا، ولمى ثامر، ولانا الحديثي، وزهراء طالب، ولارين بسيوني، ولمار وائل، ولينة عيد، ونورة الدوسري، وزهراء جلال».

ويخوض أخضر الشابات خلال فترة المعسكر مباراتين وديتين أمام منتخب مالطا، حيث تُقام المباراة الأولى يوم 3 يونيو، فيما تُلعب المباراة الثانية يوم 6 يونيو.

فيما استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عاماً 24 لاعبة هن «دانة البنعلي، وتالية كتبي، ومريم الطيار، وسوار عمرو، وريتال حكمي، وأروى الرشيد، وديالا سروجي، وريتال المطيري، وحوراء جلال، وريم المبارك، وجود العمودي، وهبة أوهاشي، وريما عبد العزيز، وغدي العتيبي، وريماس أحمد، وحور الفريد، وحلا الشدوخي، وسديم السهيمي، وغلا صالح، وكنزي علاء، ويارا آل صالح، ودانة الضحيان، ولاتين الكندي، وزينب رضا».

ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مالطا للناشئات، حيث تُقام المواجهة الأولى يوم 3 يونيو، فيما تُلعب المباراة الثانية يوم 6 يونيو، وذلك في إطار منح اللاعبات فرصة اكتساب المزيد من الخبرات الدولية وتطبيق الجوانب الفنية التي يعمل عليها الجهاز الفني خلال فترة الإعداد.

من جهتها، أكدت عالية الرشيد، مدير إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن إقامة المعسكرات الخارجية تمثل عنصراً مهماً في مسيرة تطوير المنتخبات النسائية، لما توفره من فرص للاحتكاك، واكتساب الخبرات الفنية، المقبلة.

شكَّل رحيل المدرب البرتغالي خيسوس من النصر حالة عاطفية خاصة لدى أنصار الأخير، خصوصاً بعد نجاحه في إنهاء السنوات العجاف وتتويج الفريق بطلاً للدوري السعودي.

وجاء المدرب البرتغالي في الموسم المنصرم من أجل هدف واحد وواضح وهو مساعدة مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو على تحقيق مجد كبير في مشواره الاحترافي الأخير في المملكة بعد أن ظل يعاني من عدم تحقيق أي إنجاز في البطولات الرسمية السعودية، وحتى القارية، حيث ظل هذا الهاجس يطارد أنصار اللاعب وناديه.

وحسب خيسوس فإنه خطط لهذا الرحيل من قبل، وأنه جاء من أجل مساعدة مواطنه رونالدو على تحقيق الألقاب وفي النهاية نجح في الفوز بالدوري، الذي انتظر فيه حتى الجولة الأخيرة بالفوز على ضمك وإبقاء الفارق بينه وبين منافسه الهلال عند نقطتين.

وعلى الرغم من مساعي إدارة نادي النصر من أجل بقاء هذا المدرب على رأس الجهاز الفني للموسم المقبل، الذي سيشهد تحديات أكبر من بينها العودة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى السعي للحفاظ على بطولة الدوري واستهداف كسر الإخفاقات في تحقيق بطولة كأس الملك عدا بطولة السوبر السعودي، فإن خيسوس قرر الرحيل والاكتفاء بما قدمه من مساعدة «الدون» وكتيبته لتحقيق المزيد من الإنجازات مع أن رونالدو سيعتزل على الأرجح كرة القدم بعد نهاية عقده الحالي مع النصر الممتد حتى الموسم المقبل، وبالتالي يريد نهاية سعيدة في مسيرته الاحترافية حيث إن أهم الألقاب التي يود حصدها دوري أبطال آسيا للنخبة لتضاف إلى سجله من المنجزات، التي تركزت على مستوى الدوريات الأوروبية المحلية والقارية وحتى حصده لقب كأس العالم للأندية عدة مرات من خلال الأندية التي احترف بها، وأشهرها ريال مدريد.

رونالدو لحظة تتويج النصر باللقب (أ.ف.ب)

وفرض خيسوس السؤال الكبير على قرار رحيله، الذي أُعلن رسمياً من إدارة نادي النصر. ما الذي جعله يفضل الرحيل؟ هل كان خشية تجربة مماثلة لما حصل له مع الهلال حينما أقيل مرتين وحرم حتى من حلم قيادته للفريق في كأس العالم للأندية في نسختها الماضية في أميركا، أم أنه أدرك صعوبة تكرار ما حققه الموسم المنصرم مع النصر، وبالتالي قرر الرحيل ليحفظ الصورة الإيجابية له بعد أن أنجز المهمة التي جاء من أجلها؟

تلك الأسئلة تراود المشجع النصراوي البسيط، الذي بات يترقب أي أخبار إيجابية يمكن أن تسهم في قدرة فريقه الحفاظ على لقب الدوري، وكذلك حصد أول لقب قاري ما زال مستعصياً على الفريق، حيث سيكون ذلك اللقب بطاقة عبور مؤكدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2029 عدا المباريات التي سيخوضها فيما يعرف بـ«بطولة القارات» التي ستضيف في سجل أنصار هذا النادي الذي يطلق عليه أنصاره لقب «العالمي».

يجذب الجناح الأيسر لنادي آينتراخت فرانكفورت، جان ماتيو باهويا، اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والأندية السعودية تمهيداً لانتقال محتمل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لمصادر شبكة «سكاي سبورت».

ولا تزال الأندية السعودية مهتمة باللاعب البالغ من العمر 21 عاماً؛ حيث حاول الهلال التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين تقدّم الاتحاد بعرض لضمه خلال الصيف الماضي.

ويحمل باهويا، وهو لاعب دولي فرنسي تحت 21 عاماً، الرقم القياسي لأعلى سرعة جرى تسجيلها على الإطلاق في تاريخ الدوري الألماني.

وفي حالة التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي من أي نادٍ سعودي سيكون متاحاً للتسجيل في خانة المواليد، بسبب عمر اللاعب؛ حيث ولد عام 2005.

ويحتاج نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بيع لاعب أساسي لتمويل الفريق مالياً بعد عدم نجاح النادي في التأهل إلى المسابقات الأوروبية بعد احتلاله المركز الثامن في الدوري الألماني.

ولعب جان ماتيو باهويا خلال الموسم الماضي 37 مباراة بقميص النادي الألماني سجّل خلالها 4 أهداف، وصنع 4 أهداف، وتبلغ قيمته السوقية وفقاً لـ«ترانسفير ماركت» 24 مليون يورو.

