بسبب الوديات... نيوم ينقل معسكره من فارو إلى ماربيا

قررت إدارة نادي نيوم نقل المعسكر الخارجي للفريق من فارو البرتغالية إلى ماربيا الأسبانية، وذلك بعد مراجعة البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، والتأكد من محدودية الخيارات المتاحة لإقامة عدد كافٍ من المباريات الودية في المعسكر السابق.

يأتي اختيار ماربيا في إطار سعي الجهازين الإداري والفني لتوفير بيئة إعداد متكاملة تضمن تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية، خلال فترة التحضير، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الأندية العربية والإسبانية والأوروبية من مختلف الدرجات، ما يمنح الفريق فرصاً أوسع لخوض مباريات ودية متنوعة وقوية تتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يمتد المعسكر لمدة 22 يوماً، بدءاً من 8 يوليو (تموز) حتى الـ30 من الشهر نفسه، يتخلله برنامج تدريبي مكثف يعتمد على حصتين يومياً صباحية ومسائية؛ بهدف رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية.

ويراهن الجهاز الفني، بقيادة المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، على المعسكر في الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية، من خلال الجمع بين العمل التدريبي المكثف والاحتكاك الميداني المستمر عبر سلسلة من المباريات الودية التي ستوفر تقييماً دقيقاً لمستوى الفريق وتمنح المدرب فرصة لتجربة مختلف الخيارات الفنية والتكتيكية.

وتُعد ماربيا واحدة من أبرز الوجهات الأوروبية لاستضافة المعسكرات الصيفية للأندية، بفضل بنيتها الرياضية المتطورة ووجود عدد من الفِرق المحترفة خلال فترة الإعداد، الأمر الذي يسهم في توفير برنامج تنافسي متكامل يخدم أهداف الفِرق المشاركة ويعزز جودة التحضير للموسم الجديد.