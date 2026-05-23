تعاطف سعودي واسع مع دموع «طفلة الدرعية»

نالت طفلة تلقت تسديدة مباغته من أرض الملعب، خلال مباراة البلاي أوف بين الدرعية والعلا لتحديد الصاعد الثالث لدوري المحترفين السعودي، تعاطفا واسعا من المجتمع السعودي ورواد السوشال ميديا، وذلك بعدما استمرت في البكاء إلى وقت طويل خلال تواجدها في المدرجات.

تسديدة جوانكا تصل إلى المدرجات وترتطم بطفلة، واللاعب يعتذر لها مباشرة pic.twitter.com/97mhiO7YVj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 23, 2026

وبينما كان الدرعية آخر الصاعدين للدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه على منافسه العلا 2-1 ​ في ملعب الأول بارك بالرياض اليوم السبت. كان هناك مشهد آخر لا يقل إثارة واهتمام بطلته طفلة من مشجعي نادي الدرعية ساقها الحظ السيء للتواجد خلف مرمى فريقها عندما سدد لاعب العلا جوانكا كرة اعتلت القائم واصطدمت بوجهها على نحو لا يتحمله حتى البالغون، لتذرف دموعها على الفور ما اضطر اللاعب إلى تقديم اعتذاره من أرض الملعب.

لكن الطفلة استمرت بالبكاء ليعود نفس اللاعب ويقف أمام المدرج مقدما اعتذارا آخر في مشهد تم تداوله على نطاق واسع وأثار موجة تعاطف واسعة من عشاق الكرة وغيرهم من شرائح المجتمع لتنطلق مبادرات لإرضاء الطفلة منها تكفل طبيبة تعمل في إحدى المجمعات الخاصة بعلاج أسنان الطفلة مجانا "في حال تضررها على إثر الحادثة".