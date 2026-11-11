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الاقتصاد

الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
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الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، وعززت رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 4044.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بنحو 3 في المائة، الثلاثاء، إلى 4017.21 دولار. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.6 في المائة إلى 4052.50 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الارتفاع يعكس تصحيحاً فنياً بعد الخسائر الكبيرة في الجلسة السابقة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح من مراكز البيع وترقب محفز جديد للسوق، مضيفاً أن بيانات التضخم الساخنة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أعادت إحياء توقعات تشديد السياسة النقدية.

وقفزت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعدما أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، بالتزامن مع إشارات من صناع السياسة النقدية إلى استعدادهم لتشديد السياسة بوتيرة أكبر.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بات المتعاملون يسعّرون احتمالاً بنسبة 100 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 84 في المائة قبل صدور البيانات.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلص جاذبيته الاستثمارية.

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى بنك «إيه إن زد»، إن أي تطورات إيجابية في الشرق الأوسط قد تدعم الذهب من زاوية تأثيرها على التضخم، لكنها أضافت أن العوامل الاقتصادية الكلية في الأجل القريب لا تبدو مواتية للمعدن النفيس.

وفي سياق متصل، انضمت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان، الثلاثاء، إلى عدد متزايد من صناع السياسة النقدية الذين شددوا على أن خفض التضخم يظل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إن البنك المركزي لا يزال أمامه مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض مستويات التضخم المرتفعة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2 في المائة إلى 52.52 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1042.87 دولار.

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الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
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الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين المخاوف المحيطة بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما عززت بيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وفي المقابل، ارتفع الوون أمام الدولار، بينما صعدت عوائد السندات الحكومية.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 17.99 نقطة، أو 0.34 في المائة، إلى 5221.14 نقطة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه المستثمرين الأجانب إلى البيع، بصافي مبيعات بلغ 92.8 مليار وون (نحو 69.3 مليون دولار).

وتتسم سوق الأسهم الكورية بتركيز كبير على شركات التكنولوجيا وصناعة الرقائق، ما يجعلها أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.96 في المائة، فيما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 1.07 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سولوشن» بنسبة 1.51 في المائة، بينما هبط سهم «هيونداي موتور» بنسبة 1.27 في المائة، واستقر سهم «كيا».

وأظهرت بيانات أميركية ارتفاع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وقبيل صدور البيانات بساعات، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يعتزم تأييد زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 8 و9 ديسمبر، ما لم يرتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، ارتفع سهم «بوسكو هولدينغز» لصناعة الصلب بنسبة 1.66 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بيولوجيكس» للأدوية بنسبة 0.34 في المائة. ومن بين 899 سهماً جرى تداولها، ارتفعت أسعار 599 سهماً، مقابل تراجع 254 سهماً.

وفي سوق العملات، ارتفع الوون إلى 1339.5 مقابل الدولار، بزيادة 0.37 في المائة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 1344.5 وون.

ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 23.89 في المائة، فيما عزز الوون مكاسبه أمام الدولار بنسبة 7.5 في المائة.

وفي أسواق الدين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات تسليم ديسمبر بمقدار 0.19 نقطة إلى 103.64 نقطة. وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر تداولاً، بمقدار 5.9 نقطة أساس إلى 3.685 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات 4 نقاط أساس إلى 3.891 في المائة.

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اقتصاد أسعار الأسهم أسهم الأسواق المالية الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا شركات كوريا الجنوبية
الاقتصاد

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
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الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 102.30 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول). وكان المؤشر قد صعد 0.5 في المائة، الثلاثاء، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بأكثر من المتوقع، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والسكن.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى مجموعة «بيبرستون»، إن أسواق أسعار الفائدة لا تكتفي بتسعير زيادة جديدة، بل بدأت تتساءل عن مدى التشديد الذي قد يتعين على السياسة النقدية الأميركية بلوغه في نهاية المطاف، معتبراً أن هذا النقاش يحمل تداعيات أكبر على الأصول عالية المخاطر.

وحافظ الدولار على مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية، فيما استقر اليورو عند 1.1163 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3346 دولار. كما استقرت العملة الأميركية أمام الين الياباني عند 158.82 ين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.6875 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5606 دولار.

وعززت تصريحات أعضاء لهم حق التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أبدوا قلقاً إزاء استمرار ارتفاع التضخم، التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، ما دفع المتعاملين إلى التخلي تقريباً عن رهانات تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول).

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالاً بنسبة 85 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بعدما استبعدت الأسواق تماماً سيناريو التثبيت، الذي كانت تقدر احتماله بنحو 16 في المائة قبل يوم واحد.

وفي المقابل، باتت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 15 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، إلى جانب ترجيح تجاوز احتمال رفع الفائدة مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) مستوى 50 في المائة.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 13.8 نقطة أساس إلى 4.996 في المائة.

أما في سوق العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين 0.1 في المائة إلى 73 ألفاً و712.34 دولار، مقتربة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بينما ارتفعت إيثريوم 0.6 في المائة إلى 2067.24 دولار.

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الدولار العملات الأسواق المالية الاقتصاد الأميركي الاقتصاد العالمي وول ستريت أميركا
الاقتصاد

الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
TT
TT

الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، وعززت رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 4044.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بنحو 3 في المائة، الثلاثاء، إلى 4017.21 دولار. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.6 في المائة إلى 4052.50 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الارتفاع يعكس تصحيحاً فنياً بعد الخسائر الكبيرة في الجلسة السابقة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح من مراكز البيع وترقب محفز جديد للسوق، مضيفاً أن بيانات التضخم الساخنة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أعادت إحياء توقعات تشديد السياسة النقدية.

وقفزت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعدما أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، بالتزامن مع إشارات من صناع السياسة النقدية إلى استعدادهم لتشديد السياسة بوتيرة أكبر.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بات المتعاملون يسعّرون احتمالاً بنسبة 100 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 84 في المائة قبل صدور البيانات.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلص جاذبيته الاستثمارية.

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى بنك «إيه إن زد»، إن أي تطورات إيجابية في الشرق الأوسط قد تدعم الذهب من زاوية تأثيرها على التضخم، لكنها أضافت أن العوامل الاقتصادية الكلية في الأجل القريب لا تبدو مواتية للمعدن النفيس.

وفي سياق متصل، انضمت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان، الثلاثاء، إلى عدد متزايد من صناع السياسة النقدية الذين شددوا على أن خفض التضخم يظل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إن البنك المركزي لا يزال أمامه مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض مستويات التضخم المرتفعة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2 في المائة إلى 52.52 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1042.87 دولار.

مواضيع
الذهب الاقتصاد العالمي الأسواق المالية التضخم العالم