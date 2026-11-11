الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، وعززت رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 4044.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بنحو 3 في المائة، الثلاثاء، إلى 4017.21 دولار. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.6 في المائة إلى 4052.50 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الارتفاع يعكس تصحيحاً فنياً بعد الخسائر الكبيرة في الجلسة السابقة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح من مراكز البيع وترقب محفز جديد للسوق، مضيفاً أن بيانات التضخم الساخنة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أعادت إحياء توقعات تشديد السياسة النقدية.

وقفزت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعدما أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، بالتزامن مع إشارات من صناع السياسة النقدية إلى استعدادهم لتشديد السياسة بوتيرة أكبر.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بات المتعاملون يسعّرون احتمالاً بنسبة 100 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 84 في المائة قبل صدور البيانات.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلص جاذبيته الاستثمارية.

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى بنك «إيه إن زد»، إن أي تطورات إيجابية في الشرق الأوسط قد تدعم الذهب من زاوية تأثيرها على التضخم، لكنها أضافت أن العوامل الاقتصادية الكلية في الأجل القريب لا تبدو مواتية للمعدن النفيس.

وفي سياق متصل، انضمت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان، الثلاثاء، إلى عدد متزايد من صناع السياسة النقدية الذين شددوا على أن خفض التضخم يظل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إن البنك المركزي لا يزال أمامه مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض مستويات التضخم المرتفعة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2 في المائة إلى 52.52 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1042.87 دولار.