الأسهم العالمية ترتفع بدعم من تعافي «وول ستريت» قبيل بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء، بعدما صعدت الأسهم الأميركية، مستردة معظم خسائرها الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر (تشرين الأول).

وسجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب محدودة، فيما واصلت أسعار النفط تراجعها، مع هبوط خام برنت دون مستوى 91 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إن الحرب في إيران «انتهت فعلياً من الناحية العسكرية»، ما خفّف المخاوف من تصعيد إضافي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.3 في المائة إلى 26267.19 نقطة، وصعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8233.30 نقطة، فيما زاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4 في المائة إلى 10830.12 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، فيما زادت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7 في المائة.

ولا يزال الطلب العالمي على رقائق الذكاء الاصطناعي قوياً، بعدما أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات»، عقب إغلاق الأسواق، أن إيراداتها في أكتوبر بلغت نحو ستة أمثال مستواها قبل عام.

وفي التعاملات الآسيوية، قفز مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2.5 في المائة، فيما أغلق مؤشر «نيكي 225» الياباني مرتفعاً بنسبة 2.9 في المائة عند 60459.58 نقطة.

وقفزت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمر في شركة «أوبن إيه آي»، بنسبة 13.9 في المائة قبيل إعلان نتائج أعمالها، بعدما هبط سعر سهمها يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في عام. وكانت المجموعة قد أعلنت تكبد خسارة بقيمة 7 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وسط تأثير المخاوف المتعلقة باستثمارات الذكاء الاصطناعي على نتائج الشركة اليابانية.

كما ارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق بنسبة 6.1 في المائة، وزاد سهم شركة «أدفانتست» لمعدات الاختبار بنسبة 4.6 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر «كوسبي» بنسبة 4.4 في المائة إلى 5239.13 نقطة، مع ارتفاع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 4.7 في المائة، وسهم «إس كيه هاينكس» بنسبة 6.7 في المائة.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 0.6 في المائة إلى 24584.81 نقطة، فيما زاد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 3663.72 نقطة.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع الصادرات بنسبة 35.2 في المائة خلال أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت الواردات بنسبة 41.6 في المائة. ويضع ذلك الصين على مسار تسجيل فائض تجاري قياسي جديد خلال العام، بعدما تجاوز فائضها التجاري منذ بداية 2026 تريليون دولار بالفعل.

وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 1.1 في المائة إلى 9129 نقطة، فيما أُغلقت الأسواق الهندية بمناسبة عطلة رسمية.

التضخم الأميركي في دائرة الاهتمام

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أكتوبر، وسط توقعات بأن يبلغ معدل التضخم 3.9 في المائة، مقارنة بـ3.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد قفز بنسبة 2.3 في المائة يوم الاثنين، مسجلاً مكاسبه لليوم الثاني على التوالي، بعدما تكبد خسائر حادة وسط مخاوف من أن تؤدي انتصارات الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية إلى إبطاء وتيرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.2 في المائة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 2.7 في المائة.

وجاء صعود الأسهم مدعوماً بتراجع أسعار خام برنت، الذي انخفض بعدما قال ترمب لشبكة «سي إن إن» إن استئناف الضربات على إيران «مستبعد للغاية»، إذا لمست الولايات المتحدة تقدماً في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الأحد، إن المطالب الإيرانية كانت في بعض الأحيان «مبالغاً فيها وسخيفة».

وارتفعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.8 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، يوم الثلاثاء، بعدما تراجعت بنسبة 4.3 في المائة يوم الاثنين. وكانت شركة الرقائق قد أعلنت فتح تحقيق عقب إقرار رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بوجود علاقة عاطفية مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الأعمال، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد» بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق، لكنه أوضح أن التحقيق سيشمل مراجعة جميع المعلومات المتاحة. ونفت الصين هذه الاتهامات.

وفي أسواق السلع والعملات، تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.2 في المائة إلى 90.52 دولار للبرميل، كما انخفض الخام الأميركي بالنسبة نفسها إلى 84.94 دولار للبرميل.

واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 157.91 ين، مقارنة بـ157.90 ين، فيما تراجع اليورو إلى 1.1249 دولار من 1.1266 دولار.