«لوسيد» تحصل على تمويل إضافي بـ1.75 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة

أعلنت شركة «لوسيد» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة تسهيلات القروض المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أكبر مساهميها، بمقدار 1.75 مليار دولار، في خطوة تعزز قدرتها التمويلية خلال مرحلة إعادة هيكلة العمليات وتحسين الأداء، وتوفر لها السيولة اللازمة حتى الربع الأخير من عام 2027، وفق «رويترز».

وقالت الشركة، الاثنين، إن الزيادة في تسهيلات القرض لأجل، التي تتيح سحب التمويل عند الحاجة، ترفع السيولة المتاحة لها على أساس افتراضي إلى 3.75 مليار دولار، بما يعزز قدرة رئيسها التنفيذي الجديد سيلفيو نابولي على تنفيذ خطة التعافي، في ظل ضعف الطلب الذي يواجه قطاع السيارات الكهربائية عموماً بعد انتهاء العمل بالإعفاء الضريبي الاتحادي في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتتوقع «لوسيد» أن تكفيها السيولة المتاحة لمواصلة عملياتها حتى بدء إنتاج سيارتها متوسطة الحجم في النصف الثاني من عام 2027، فيما قالت إنها ستكشف عن توجيهاتها الإنتاجية لعام 2027 وخطتها متوسطة الأجل بالتزامن مع إعلان نتائج نهاية العام.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الشركة على خفض الإنفاق النقدي وتحسين الكفاءة التشغيلية. فقد قلّصت التدفقات النقدية الخارجة خلال الربع الثالث إلى 1.04 مليار دولار، مقارنة بـ1.48 مليار دولار في الربع السابق، عبر خفض الإنتاج، بما في ذلك إلغاء الوردية الثانية في مصنعها بولاية أريزونا، إلى جانب تقليص المخزون والتكاليف التشغيلية.

وقال المدير المالي ألكسندر دي بوك إن هذه الإجراءات بدأت تنعكس على النتائج، مشيراً إلى أن استهلاك التدفقات النقدية الحرة انخفض بنسبة 30 في المائة على أساس فصلي خلال الربع الثالث.

وأضافت الشركة أن عدد موظفيها تراجع بنحو 28 في المائة بين الربعين الأول والثالث، وأنها حققت 800 مليون دولار من إجمالي التحسينات المستهدفة في التدفقات النقدية، والبالغة 1.4 مليار دولار خلال العام الحالي، من خلال خفض المخزون والتكاليف التشغيلية والإنفاق الرأسمالي.

وتشمل خطة التحول أيضاً إعادة تنظيم الهيكل الإداري، وتقليص المستويات الإدارية، وربط الحوافز بأربعة مشروعات ذات أولوية. كما انضم إلى الشركة في بداية الربع الثالث مسؤولون جدد عن التكنولوجيا والمالية وشؤون العملاء والتحول المؤسسي.