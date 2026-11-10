برنت يهبط دون 92 دولاراً مع تهدئة ترمب مخاوف التصعيد مع إيران

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة، بعدما خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمالات اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد إيران في الوقت الراهن، ما هدّأ المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 0.75 في المائة، إلى 91.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 2:46 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 78 سنتاً، أو 0.90 في المائة، إلى 86.07 دولار. وكان الخامان قد سجّلا انخفاضاً بنحو 1 في المائة في وقت سابق من التعاملات.

وجاء ذلك بعدما أنهى برنت جلسة الاثنين منخفضاً 5.85 في المائة، عقب تراجعه إلى أدنى مستوياته منذ 31 أغسطس (آب).

وقال ترمب، الاثنين، إنه يعتزم تعليق تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران في الوقت الحالي، استجابة لمناشدات من دول في المنطقة، بينها قطر، وذلك عقب محادثات في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء القطري. لكنه أشار إلى استمرار الحصار البحري في مضيق هرمز في المرحلة الراهنة.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»، إن الأسواق لا تزال تعطي الأولوية للنبرة الأكثر تصالحية التي يتبناها ترمب تجاه إيران منذ انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وأضاف أن الهجمات على السفن في محيط مضيق هرمز لا تزال مستمرة، لكنها لم تتصاعد إلى مستوى يدفع الأسواق إلى إضافة علاوة مخاطر جديدة إلى أسعار النفط.

وعلى صعيد الإمدادات، ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لمسح أجرته «رويترز»، مدفوعاً بزيادة الإنتاج في السعودية والكويت والعراق، رغم استمرار القيود على الصادرات.

وكان برنت قد تراجع بنحو 22 في المائة من أعلى مستوى في ستة أشهر، والبالغ 118 دولاراً للبرميل، والذي سجله في 30 أكتوبر، مع انحسار المخاوف من تصعيد أميركي ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي.

ومع ذلك، لا تزال مخاطر تعطل حركة الشحن قائمة. وقال غريغوري برو، كبير المحللين لدى مجموعة «أوراسيا»، إن الأسعار من غير المرجح أن تهبط دون 90 دولاراً لخام برنت ما لم تظهر مؤشرات أكثر استدامة على خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، محذراً من استمرار مخاطر الملاحة في مضيق هرمز في ظل مواصلة إيران مهاجمة السفن العابرة فيه.