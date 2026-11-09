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الاقتصاد

الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

الأمين التنفيذي حث على تسريع تمويل التكيف وخفض الانبعاثات وتطوير شبكات الكهرباء

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
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الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول 2030

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)
الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (إ.ب.أ)

دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة عبر الحدود، في إطار تسريع تنفيذ الحلول المناخية، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا، الاثنين.

وقال ستيل إن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تنفيذ الالتزامات وتسريع الحلول، مشدداً على أن «المؤتمر يجب ألا يكتفي بإرسال الإشارات، بل عليه أن يسرّع الحلول».

وأشار إلى أن 90 في المائة من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري، وأن جهود التكيف مع تغير المناخ انتقلت من الهامش إلى صلب الاهتمام، لكنه استدرك بالقول إن «التقدم لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب، ولا يتحقق بالقدر الكافي من العدالة».

وحثّ ستيل على تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بتمويل التكيف، وخفض انبعاثات الميثان، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز والنفايات، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها الدول في الوصول إلى التمويلات المتاحة والملتزم بها.

الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية سيون ستيل يتحدث خلال مراسم افتتاح «كوب 31» في أنطاليا (رويترز)

وأشار إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالتمويل في «كوب 31» ينبغي أن توفر وضوحاً بشأن كيفية الوفاء بالتعهدات البالغة 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، «من دون إعادة فتح الاتفاقات السابقة».

وأكد ستيل أن «أجندة العمل ليست وسيلة تتيح للدول التهرب من تنفيذ التزاماتها، بل أداة لتعزيز التنفيذ وتسريعه»، داعياً إلى توسيع مشاركة الدول النامية فيها، بما يتيح لها الاستفادة من برامج تعزيز القدرة على الصمود والتحول إلى الطاقة النظيفة.

ولفت إلى أن اضطرابات تكاليف الوقود الأحفوري هذا العام أحدثت «صدمة عالمية» أثقلت كاهل الأسر وأسهمت في زيادة التضخم، في حين وفرت الطاقة المتجددة عالمياً نحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، و265 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

وختم ستيل بالتأكيد على أن «المؤتمر لا يمثل حلاً سحرياً»، وأن مواجهة تغير المناخ تتطلب التعامل مع الواقع وتسريع الحلول العملية، مضيفاً: «هذا هو شكل عصر التنفيذ، فلنبدأ العمل».

وتأتي دعوة ستيل في وقت بدأ فيه «كوب 31» على وقع خلافات بشأن تمويل المناخ، بعدما طالبت دول نامية بإدراج قضايا التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، في ظل اعتراضات على حجم المساهمات المقدمة من الدول المتقدمة، التي تتحمل تاريخياً النصيب الأكبر من الانبعاثات.

وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد بشأن مطالب الدول النامية، قبل التوصل إلى إدراج برنامج عمل تمويل المناخ في جدول الأعمال. كما طالبت دول أفريقية بمضاعفة تمويل التكيف، لكن لم يُدرج هذا المطلب كأنه بند مستقل، على أن تناقشه الأطراف ضمن ملفات أخرى.

وتبرز فجوة التمويل بوصفها أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ التعهدات المناخية، خصوصاً مع حاجة الدول النامية إلى موارد إضافية لتمويل مشروعات الحماية من الفيضانات والجفاف، وتطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. وفي هذا السياق، تتضمن خريطة الطريق المطروحة من باكو إلى بيليم هدفاً لتوسيع التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.

مشاركتان من إندونيسيا تلتقطان صورة في الجناح الإندونيسي يوم افتتاح «كوب 31» بأنطاليا (رويترز)

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع انطلاق المؤتمر، من دخول العالم مرحلة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة، داعياً القادة إلى تسريع خفض الانبعاثات، وتسريع التحول العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر هشاشة.

وتنعقد القمة في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، بعدما أخفق مؤتمر «كوب 30» في البرازيل العام الماضي في تضمين اتفاقه النهائي إشارة صريحة إلى هذه القضية، إثر معارضة الدول المنتجة للنفط. وفي المقابل، تسعى تركيا، التي تتولى رئاسة «كوب 31»، إلى دفع مبادرة طوعية لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وسط دعوات أوروبية إلى ربط التوسع بالكهرباء النظيفة.

وتسعى الرئاسة التركية، بالتعاون مع أستراليا التي تقود المفاوضات، إلى جعل المؤتمر «قمة للتنفيذ»، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات المناخية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم خطوات عملية، بالتزامن مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وضعف فرص التوصل إلى تعهدات تمويلية جديدة.

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«كوب 31» ينطلق في تركيا على وقع خلافات تمويل الدول النامية

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الاقتصاد

«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
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«جي بي مورغان» تخفض تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد»

أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)
أوراق نقدية من البيزو الكولومبي في آلة لعدّ النقود بأحد مكاتب الصرافة في بوغوتا (رويترز)

خفضت مجموعة «جي بي مورغان» تصنيف عملات الأسواق الناشئة إلى «محايد» من «زيادة الوزن»، مشيرة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية وآفاق الذكاء الاصطناعي، في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وقالت المجموعة في مذكرة صدرت يوم الجمعة: «في حين أن تراجع الزخم الاقتصادي الدوري يشكل عادة عاملاً سلبياً لعملات الأسواق الناشئة، فإن ضعف أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يسهم في الحد من التفوق الاستثنائي للاقتصاد الأميركي، ويضغط على الدولار»، وفق «رويترز».

وتعكس هذه المراجعة تغيراً في نظرة المجموعة إلى عملات الأسواق الناشئة، في ظل تداخل تداعيات التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع اتجاهات السياسة النقدية العالمية.

مواضيع
الذكاء الاصطناعي أسواق شركات الاقتصاد الأميركي انتخابات التجديد النصفي الأميركية أميركا
الاقتصاد

مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
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مستثمرون سعوديون وباكستانيون يطلقون صندوقاً لتعزيز التجارة والاستثمار

توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)
توقيع اتفاقيات سابقة خلال مؤتمر الأعمال السعودي الباكستاني في إسلام آباد (واس)

أطلق مجلس الأعمال السعودي الباكستاني المشترك، الاثنين، صندوقاً للاستثمار المباشر بحجم أوليّ يبلغ مئات الملايين من الدولارات، يستهدف تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في إطار مساعٍ لتوسيع دور القطاع الخاص في العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال المجلس، الذي تأسس بمبادرة من حكومتي البلدين، إن حجم الصندوق قابل للزيادة وفقاً للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، موضحاً أن 75 في المائة من استثماراته ستوجَّه إلى مشروعات في باكستان، في حين ستخصَّص النسبة المتبقية للاستثمار في مشروعات داخل السعودية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي استثمار شركات السعودية باكستان
الاقتصاد

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 %

سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
سفن تعبر خليج عُمان قبالة سواحل مسقط في 25 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال 2026، مقارنة بـ4.1 في المائة في توقعات سابقة، مؤكداً أن الاقتصاد أظهر مرونة قوية في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً بعدم تأثر البنية الأساسية للطاقة على نطاق واسع، ونشاط قطاع الخدمات اللوجستية، وقوة الأسس الاقتصادية، واستمرار السياسات المالية الحصيفة.

وقال الصندوق، في بيان صدر الاثنين عقب اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، إن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع، مدفوعاً بارتفاع إنتاج المحروقات واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية، في حين ارتفع التضخم بفعل زيادة تكاليف الغذاء والنقل والواردات.

وأوضح البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعُمان نما بنسبة 3.8 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، مع تعويض قوة الأنشطة الهيدروكربونية التراجع في قطاعات التشييد والصناعة والأنشطة المرتبطة بالسياحة.

وعلى صعيد الأسعار، ارتفع متوسط التضخم من نحو 1 في المائة خلال عام 2025 إلى قرابة 3 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) 2026، نتيجة ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل بشكل رئيسي.

وفي المقابل، حافظت المالية العامة والحسابات الخارجية على تسجيل فوائض خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ بلغ الفائض المالي 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قُدّر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7 في المائة. كما تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى 30.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو (حزيران) 2026.

توقعات النمو والمالية العامة

وتوقع الصندوق أن يتسارع نمو الاقتصاد العُماني إلى 4.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بزيادة النشاط الهيدروكربوني، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4 في المائة.

ورجح أن يبلغ متوسط التضخم 3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى نحو 2 في المائة على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، توقع الصندوق استمرار قوة الوضع المالي، مع تسجيل فائض في الميزانية العامة بمتوسط 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026 و2027. كما رجح عودة فائض الحساب الجاري إلى نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، واستمرار تسجيل فوائض خلال المدى المتوسط.

وأشار الصندوق إلى أن السياسة المالية خلال عام 2026 توفر دعماً مناسباً لاحتواء تداعيات الحرب، مع الحفاظ على الانضباط المالي، داعياً إلى أن يكون أي دعم إضافي للأسر الأكثر تأثراً والشركات القابلة للاستمرار مؤقتاً وموجهاً وشفافاً، وأن يجري تمويله من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وشدد على أهمية توجيه أي إيرادات إضافية ناتجة عن ارتفاع عائدات النفط نحو إعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، مع توفير مساحة للاستثمار في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنويع مصادر النمو.

وعلى المدى المتوسط، دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات المالية، بما يشمل تعزيز الإدارة الضريبية، والتدرج في إلغاء الدعم غير الموجه مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً، ورفع كفاءة الاستثمار العام، وتطوير الأطر المالية بما يضمن استدامة المالية العامة، ويعزز مصداقية السياسات الاقتصادية.

إصلاحات لتعزيز المرونة

وفي السياسة النقدية، رأى الصندوق أن ربط سعر صرف الريال العُماني يظل مرتكزاً مناسباً وموثوقاً للسياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن استكمال مشروع تطوير السياسة النقدية، بما يشمل تفعيل ممر لأسعار الفائدة وإطلاق تسهيل الإيداع لليلة واحدة بالريال العُماني، من شأنه تعزيز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد وتطوير أسواق النقد ورأس المال المحلية.

كما وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بملاءة مالية وسيولة وربحية جيدة، مع محدودية انكشافه المباشر على القطاعات الأكثر تأثراً بالصراع، داعياً إلى مواصلة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025، وتعزيز الأطر الاحترازية الكلية، واستكمال تفعيل شبكات الأمان المالي وترتيبات إدارة الأزمات.

وأكد الصندوق أن تصاعد حالة عدم اليقين على المستويين الإقليمي والعالمي يعزز الحاجة إلى تسريع التحول الاقتصادي وتقوية القدرة على مواجهة الصدمات في إطار «رؤية عُمان 2040».

وتشمل الأولويات، وفق البيان، تحسين كفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتقليص دور الدولة في المجالات التي يمكن أن يضطلع فيها القطاع الخاص بدور أكبر، إلى جانب تطوير سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الكوارث الطبيعية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة عبد الله الحسن، قد أجرت مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط خلال الفترة من 25 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تُعد تقريراً بنتائج المشاورات لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق، بعد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

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