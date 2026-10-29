أرباح «سينوبك» تقفز 57.2 % في الربع الثالث بدعم من تحسن هوامش التكرير

أعلنت شركة «سينوبك» الصينية، الخميس، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 57.2 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، مدعومة بتحسن هوامش التكرير وارتفاع أسعار النفط الخام، ما عوّض جزئياً تراجع الطلب على الوقود.

وذكرت الشركة، التي تُعد أكبر مصفاة نفط في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، أن صافي أرباحها بلغ 13.36 مليار يوان (2.01 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). وارتفع صافي أرباحها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 38.99 مليار يوان، بزيادة قدرها 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق «رويترز».

وعالجت «سينوبك» 167.37 مليون طن متري من النفط الخام خلال الأشهر التسعة الأولى، بما يعادل نحو 4.48 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 10.2 في المائة على أساس سنوي.

وسجّل إنتاج الديزل أكبر تراجع بين المنتجات الرئيسية، إذ انخفض بنسبة 9.2 في المائة، فيما تراجع إنتاج البنزين بنسبة 6.4 في المائة، ووقود الطائرات بنسبة 5.9 في المائة.

كذلك، انخفضت مبيعات الوقود المكرر بنسبة 11.4 في المائة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 151.91 مليون طن متري، منها 118.90 مليون طن من المبيعات المحلية، بتراجع نسبته 10.7 في المائة.

وعلى الرغم من انخفاض المبيعات، حقق قطاع التكرير أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 30.10 مليار يوان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بنحو 7 مليارات يوان في الفترة المقابلة من العام السابق، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء القطاع.

في المقابل، تراجع إنتاج الإيثيلين بنسبة 19 في المائة، فيما سجّل قطاع الكيماويات خسائر قبل احتساب الفوائد والضرائب بلغت 1.69 مليار يوان خلال الفترة ذاتها، مقارنة بخسائر قدرها 8.22 مليار يوان في العام السابق.

وأوضحت «سينوبك» أن استهلاك الوقود المكرر في الصين انخفض بنسبة 8.6 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتسارع التحول نحو مصادر الطاقة البديلة، وهو ما حدّ من الطلب.

وفي المقابل، ارتفع استهلاك الغاز الطبيعي في الصين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة، بينما تراجع الاستهلاك المكافئ للإيثيلين بنسبة 9.4 في المائة، وسط ضعف الطلب على المنتجات الكيماوية.

وفي أنشطة الإنتاج، انخفض إنتاج «سينوبك» من النفط الخام بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي، ليبلغ 210.99 مليون برميل خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 1.4 في المائة إلى 1115.21 مليار قدم مكعبة.

كما زاد الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 74.5 مليار يوان، مقارنة بـ71.6 مليار يوان في الفترة نفسها من العام السابق.

واستحوذت أنشطة الاستكشاف والتطوير على 56.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، وشملت مشاريع نفطية في منطقتي «جييانغ» شرق الصين و«تاهي» في شمال غربي البلاد، إلى جانب مشاريع للغاز الطبيعي في مقاطعتي سيتشوان وتشونغتشينغ.

وفي الأسواق المالية، تراجعت أسهم «سينوبك» المدرجة في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.93 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق تعاملات الخميس، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 10.42 في المائة خلال الفترة نفسها.