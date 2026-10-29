«برنت» دون 115 دولاراً مع ترقب مسار الحرب ومحادثات إيران

تراجعت أسعار النفط، الخميس، لتتخلى عن جانب من مكاسب الجلسة السابقة، مع تجدد الآمال بإحياء محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من أثر المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.1 في المائة، إلى 114.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:51 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.33 دولار، أو 1.3 في المائة، إلى 101.45 دولار للبرميل.

وكان «برنت» قد ارتفع 1.3 في المائة، الأربعاء، في حين صعد الخام الأميركي 3 في المائة، في ظل تصاعد المخاوف من تهديدات الإمدادات النفطية في المنطقة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على الأمر، أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في مسعى لإحياء مفاوضات السلام.

وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن ضغوط البيع تسود السوق وسط توقعات بإمكانية استئناف محادثات السلام، لكنه أشار إلى أن التراجع في الأسعار لا يزال محدوداً.

وأوضح أن استمرار المخاوف من تصاعد هجمات الحوثيين، إلى جانب احتمال شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، يحدّ من تراجع الأسعار.

هجمات متواصلة ومخاطر الإمدادات

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلن التحالف بقيادة السعودية، الخميس، تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه المنطقة الشرقية في المملكة في وقت مبكر من اليوم، في مؤشر على استمرار التصعيد بين الطرفين.

وفي مسار الجهود الدبلوماسية، أفاد مسؤول مطلع على المفاوضات بأن الوسطاء القطريين قدموا إلى إيران مسودة اتفاق جديدة لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. غير أن مسؤولاً إيرانياً رفيعاً رفض المقترحات، واصفاً إياها بأنها أفكار غير مقبولة لا ترقى إلى مستوى عرض رسمي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، إن طهران لا تزال تمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح، مشيراً إلى إمكانية استكمال خطتها الممتدة لسبعة أيام في أقل من أسبوع إذا جرى اعتمادها.

تعافي التكرير الروسي يضغط على السوق

وزادت توقعات ارتفاع إنتاج روسيا من النفط الخام والديزل من الضغوط على الأسعار، في ظل مؤشرات على تعافي نشاط المصافي الروسية بعد فترة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة.

وقال محللون لدى «جي بي مورغان» في مذكرة صدرت مساء الأربعاء إنه لم تُسجّل هجمات مؤكدة أخرى على منشآت التكرير الروسية منذ الهجوم الذي استهدف مصفاة ريازان في 15 أكتوبر (تشرين الأول).

وأضافوا أن غياب الهجمات أتاح لمعدلات تشغيل المصافي الروسية التعافي بنحو 350 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وأشار المحللون إلى أن ارتفاع معدلات التشغيل قد يسمح لروسيا أيضاً بزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار مماثل تقريباً، بما يعكس جزءاً من التراجع الأخير الذي دفع الإنتاج إلى 8.4 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ عام 2003.

لكنهم لفتوا إلى أن ارتفاع الإنتاج لا يعني بالضرورة زيادة صادرات النفط الخام الروسية، إذ قد تتأثر الصادرات بعوامل أخرى.

تراجع المخزونات الأميركية

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الصادرة الأربعاء، انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، في حين كانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى زيادة قدرها 15 ألف برميل.

في المقابل، ارتفعت مخزونات البنزين 3.9 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاضها 900 ألف برميل.

وتعكس تحركات الأسعار تداخل عوامل متعارضة في السوق؛ إذ تدعم احتمالات استئناف المفاوضات وتراجع مخزونات الخام الأميركية الأسعار، بينما تحدّ من هذا الدعم المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط، واحتمالات تعطل الإمدادات، والتوقعات بتعافي إنتاج النفط الروسي.