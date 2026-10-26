«التعاونية للتأمين» السعودية تعلن استقالة رئيس مجلس الإدارة

أعلنت شركة «التعاونية للتأمين» قبول استقالة عبد العزيز بن إبراهيم النويصر من منصبه رئيساً وعضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة؛ نظراً لارتباطاته المهنية.
وأوضحت الشركة أن نائب رئيس مجلس الإدارة سلمان بن فارس الفارس سيتولى تسيير الأعمال إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس، على أن يجري الإعلان عن المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية.
وأعربت الشركة عن شكرها وتقديرها للنويصر على جهوده وإسهاماته، خلال فترة رئاسته مجلس الإدارة، متمنيةً له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية المقبلة.
وأكدت «التعاونية للتأمين» استمرار التزامها بتنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائها ومساهميها وكل أصحاب المصلحة.