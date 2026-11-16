السوق السعودية تتراجع 0.46 % في مستهل تداولات الاثنين

استهلّت الأسهم السعودية تداولات الاثنين على انخفاض، مع استمرار الضغوط على الأسهم القيادية، بعد تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» بنسبة 0.7 في المائة خلال جلسة الأحد، ليتخلى عن جزء من مكاسبه الأسبوعية التي بلغت نحو 2.3 في المائة.

وانخفض مؤشر «تاسي» بنسبة 0.46 في المائة إلى 10.210.89 نقطة، فاقداً 47.33 نقطة، في حين تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.22 في المائة إلى 26.62 ريال، وسهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.21 في المائة إلى 47.70 ريال.

كان المؤشر قد أنهى جلسة الأحد منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، ليغلق عند 10258 نقطة، فاقداً 68 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.7 مليار ريال (720 مليون دولار)، بعدما سجل مكاسب بنحو 2.3 في المائة خلال الأسبوع الماضي، شملت جميع القطاعات.

«الإعادة السعودية» تتصدر الارتفاعات

وعلى صعيد الأسهم، تصدَّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.79 في المائة إلى 26.12 ريال، تلاه سهم «هرفي للأغذية» بنسبة 3.78 في المائة إلى 13.44 ريال، ثم «سناد القابضة» بنسبة 3.22 في المائة إلى 7.70 ريال.

كما ارتفع سهم «المسار الشامل» بنسبة 2.60 في المائة إلى 22.08 ريال، و«الكابلات السعودية» بنسبة 2.59 في المائة إلى 186 ريالاً.